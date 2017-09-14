"Сподіваюся, коли запровадять механізм роботи військового омбудсмена, то тоді військовослужбовці, які були мобілізовані силовим методом, отримають право звернутися до військового омбудсмена щодо захисту своїх прав"
Також депутат наголосив, що він категорично проти "бусифікації", бо це не мотивує населення, а також дає росіянам привід через інформаційні канали впливати на українське суспільство й розхитувати ситуацію зсередини.
"Я особисто вважаю, що "бусифікації" не повинно бути, за це потрібно жорстко карати керівників ТЦК, які такими вчинками дискредитують ЗСУ. Військові кажуть мені: "а можна змінити форму ТЦК на іншу, бо коли ми приїжджаємо, наприклад, у відпустку, нас бояться і від нас втікають люди". Це ненормально", - сказав Федієнко.
Водночас він наголосив, що крім ТЦК, нікого не існує та додав, що "бусифікація" не є вже масовим явищем.
buratinyo написав:Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!
Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.
По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму.
Логіка почне кульгувати, якщо в рівняння не забути включити витрати ворога на "вибивання цього боргу". Може статися, що витрати з'їдять увесь профіт. А то і зовсі перевищать))
Нічого смішного не бачу поки що. Можливо Ви не зрозуміли ще реальність, про яку я натякаю тут.
Кульгувати логіка не почне, бо вона дуже жорстка. І витрати ворога на вибивання боргу, по перше, легко корелюються з фінальним розміром того самого дурного боргу. Це класика вибивання боргів взагалі. А по друге скажіть, будь ласка, Ви ніколи не чули про такі чудеса як неочікуване зникнення або вбивство кредитора на замовлення боржника? З мого небагатого життєвого досвіду стосовно таких чудес я чув щонайменше про десяток таких випадків. Розміри боргів в данному випадку не мають значення і можуть починатись з умовних 200 долларів США.
Нагадую, що в нашій реальності кредитор це - "Исполнительная власть росии через Газпром", а боржник - це КМУ опосередковано через Нафтогаз України. Исполнительную власть росии осуществляет правительство росии под общим руководством президента росии, котрий і розпочав так звану сво (по суті велику колекторську операцию) яка переросла у широкомасштабну війну. Чому так сталось? Тільки тому, що боржник не згодний із сумою боргу, яку зухвало нарахував невідомий поки що мені бухгалтер кредитора.
Ви ж не будете сумніватися у думці, що війна пішла не за початковим планом путіна? І скажіть будь ласка коли і де війни проходять точно за планом керівників розпочавших їх країн? Правильна відповідь - ніде.
Якщо й надалі слідувати логиці, то мета путіна - жорстко пограбувати незговірливого боржника за допомогою військових найманців, а що не вдасться пограбувати, то знищити (бо це в падлу, коли у боржника, який не віддає борг, щось зостається). А боржник має на меті знищити найманців, що перешли наш державний кордон, та покарати кредитора, що перейшов червону лінію (шантажує світ треттєй світовою війною, не виконує свої зобов'язання, вбиває українців в Україні).
І тепер скажіть, будь ласка, де Ви побачили прогавини в цій логиці?
pesikot написав: Так чего там, как Зеленский смог бы предотвратить войну ?
Очень просто, прежде чем идти в президенты, нужно было ознакомиться за что отвечает президент в стране, какие его функции и обязанности, а далее понять, его квалификация подходит на эту должность или нет.
Где вы все были в 2019 году, когда я призывал не голосовать за Зеленского, потому что у него вообще нет опыта государственного управления
Но что я тогда слышал "у Рейгана получилось и у Зеленского получится", "он научится", "он простой парень", "наберёт команду
Но мудрий наріт решил, что Голобородько справится и пошёл голосовать за него
he New York Times: Россия понесла колоссальные потери на Украине. Истощена ли ее армия? Часть 1. ............. ▪️В июне Министерство обороны России насчитало 33 миллиона человек, годных к военной службе, согласно правительственной базе данных, полученной «Медузой». Для сравнения, до февраля 2022 года на Украине проживали 6 миллионов потенциальных солдат. С тех пор в базе данных военной службы страны было зарегистрировано чуть более половины из них.
▪️В первой половине этого года в ряды российских вооруженных сил ежедневно вступали около 900 человек. Об этом свидетельствует анализ данных о российском бюджете, проведенный экспертом по России в Немецком институте международных отношений и безопасности Янисом Клюге. ...........
Не знаю, откуда эта цифра, но она явно противоречит разговорам на форуме о 10 млн. военнообязанных. При этом резко уменьшаются масштабы "уклонизма", учитывая подсчёты sergey_stasyuk555 "3,5 + 1,2 + 0,5 = 5,2 з яких жінок 0,3-0,5 млн." зарегистрированных (его пост, к сожалению, удалён). Хотя тоже немалые - порядка 1 млн.
buratinyo написав:І тепер скажіть, будь ласка, де Ви побачили прогавини в цій логиці?
Я вчора надавав розгорнуту відповідь. Може прибрали? Тому коротко: тепер після отакого пояснення логіка не кульгає.
А от раніше (тільки в порівнянні з криміналом) кульгала, бо покарання боржника за умов ігнорування власних збитків на покарання для криміналу є виключенням. Загальний профіт для криміналу був метою. Рфія ж отакими втратами і витратами на отаке покарання боржника наврядчи може отримати загальний профіт.
pesikot написав: Так чего там, как Зеленский смог бы предотвратить войну ?
Очень просто, прежде чем идти в президенты, нужно было ознакомиться за что отвечает президент в стране, какие его функции и обязанности, а далее понять, его квалификация подходит на эту должность или нет.