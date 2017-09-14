RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11005110061100711008>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:17

кацапов чтото поплавило

Міністерство оборони Росії підготувало базовий документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачається, що українська державність має бути ліквідована, а територія України поділена на три частини.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у розвідувальному співтоваристві, не виключено, що через уряди та представників іноземних держав підготовлений меседж РФ намагатимуться донести до нової адміністрації США.

Згідно з ворожими прогнозами, територія України має бути поділена на такі основні частини:

1) "нові регіони Росії" - передбачає офіційне входження до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим та м. Севастополь. На виконанні цього завдання на сьогодні зосереджуються основні військові зусилля кремля;

2) "проросійське державне утворення" - передбачає формування державного утворення з проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та м. Києва. Це також включає відмову від європейської та євроатлантичної інтеграції і російську військову присутність (розміщення військових баз на кшталт Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії);

3) "спірні території" (західна частина України) - входить Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій має вирішуватись між Росією та іншими суміжними державами - Угорщиною, Польщею, Румунією.

Також Кремль прогнозує розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями. Сценарій "Домінування США та Заходу" та "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу" оцінюються росіянами як несприятливі для Росії, що можуть виникнути у разі програшу або заморожування війни з Україною.

Водночас у сценаріях "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" і "Регіоналізація/хаотизація" Росія передбачає перемогу над Україною та прийнятний для Москви розвиток ситуації у світі.

https://interfax.com.ua/news/general/1028868.html

Xenon
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:22

  Hotab написав: Там деталізовано по всім військовим формуванням, нічого не вийде обдурити. На це просто не можна погоджуватись.

Тоді не погоджуватися з цим пунктом. І фактично отримати-зафіксувати відмову рфії на підставі незгоди України з обмеженням чисельності її ЗС.

Тобто факт для всього світу - рф не припинила війну, бо, бачите лі, суверенна Україна не погодилася на обмеження ЗС.
Тобто причина не нацифікація, вступ в НАТО тощо, про які співають рашковани, а чисельність ЗС України.
Припинити отаким фактом.
detroytred
 
Повідомлень: 31030
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:22

ГоРдон! Покищо ...))

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Успіх написав:Але до кінця цього року - прошу ще терпеливо писати слово Гордон

тільки через повагу до Вас

Он уже уточнял, что, возможно, не в конце года, а в начале следующего.

Що вже???
Ні, я цього(їх уточнень) не переживу!))
До сраки ці всі їхні на кшталт " педерація загнеттся через 2-3 місяці, 2-3роки, 20-30років :mrgreen: )
Так само і з кінцем війни!

Саме основне в будь-яких прогнозах - це дата!!! Хоча б квартал, якщо не місяць вказаний/вгаданий!

А це все перенесення дат - до ду пи!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7136
З нами з: 18.03.21
Подякував: 234 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:24

  GALeon написав: Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими
"Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - повідомив глава МЗС Радослав Сікорський.
Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим.
Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.

Тобто ̶о̶б̶і̶с̶р̶а̶лос̶я̶ перелякалося лише посольство США. Гм. :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:28

  fler написав:
  GALeon написав: Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими
"Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - повідомив глава МЗС Радослав Сікорський.
Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим.
Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.

Тобто ̶о̶б̶і̶с̶р̶а̶лос̶я̶ перелякалося лише посольство США. Гм. :roll:

немцы, голандцы и др. тоже сег. закрытыми были.
а також посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві, тимчасово припинили свою роботу.
https://tsn.ua/politika/zakrittya-posol ... 05694.html
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 20 лис, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8547
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:30

  Wirująświatła написав:
На просторах ТГ кажуть, що, МОЖЛИВО, готуються до запуску РС-26 з Капустіна (Астрахань) в експериментальному варіанті.

Коротко:
▪️Дальність заявлена до 6 000 км.
▪️Точність — 150 м.
▪️Стартова маса — 50 т.
▪️Маса бойової частини (за відкритими джерелами) — 1,2 тонни.

Тобто це балістична ракета, яка дуже швидка (можливий час підльоту — до 12 хвилин), має велику дальність, несе фугас вагою 1,2 тонни, якщо довіряти відкритим джерелам.

Якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна ~3 "Іскандерам-М".

Тож, як завжди, уважно слідкуємо за офіційними повідомленнями і не забуваємо вчасно йти до безпечних місць.

22 марта 2018 года ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России сообщил, что мобильный ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин» исключены из госпрограммы вооружений до 2027 года (ГПВ-27). Вместо них в ГПВ-27 включён комплекс шахтного базирования «Авангард» как имеющий более важное значение для обороноспособности страны. Причиной исключения названа невозможность одновременного финансирования вышеназванных программ[8]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1-26_%C2%AB%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%C2%BB
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31406
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:31

  Успіх написав:
Що вже???
Ні, я цього(їх уточнень) не переживу!))
До сраки ці всі їхні на кшталт " педерація загнеттся через 2-3 місяці, 2-3роки, 20-30років :mrgreen: )
Так само і з кінцем війни!

Саме основне в будь-яких прогнозах - це дата!!! Хоча б квартал, якщо не місяць вказаний/вгаданий!

А це все перенесення дат - до ду пи!!!

Пан Успіх, за три роки великої війни була можливість статистично з'ясувати наскільки здійснюється обіцяне та зрозуміти, що вірних прогнозів не дає жодна говорящая голова з інтернету (за випадком, коли зламаний годинник показує точний час двічи на добу). Ні в кого нема повної і правдивої інформації, більшість базується на здогадках та інформації з ТГ-помийок. Авторів обирають за принципом подобається/не подобається що він розповідає персонально мені і як воно лягає на мою картину бачення всесвіту. Колишні політологи стали вірусологами, а потім стратегами. Хто досі дивиться шарлатанів арестовича та гордона, то не від великого розуму.
whois2010
 
Повідомлень: 785
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:32

  Xenon написав:кацапов чтото поплавило

Міністерство оборони Росії підготувало базовий документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачається, що українська державність має бути ліквідована, а територія України поділена на три частини.

Ці ще з 2007 року хатєлки рфії зрозумілі.
Що на це відповість Україна теж очевидно.

Поки крутять морди лише всі інші...
Бо на словах навіть китаї, не кажучи про наших партнерів, за територіальну цілісність, а от на діях - якось, м'яко кажучи, не дуже.
detroytred
 
Повідомлень: 31030
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Хто досі дивиться шарлатанів арестовича та гордона, то не від великого розуму.
Они уже не в тренде. Гадалки на картах от 500грн - вот куда надо деньги кидать за супер точный прогноз))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8547
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:36

с пососльствами начинает проясняться почему так произошло

Вчера США дали разрешение на удары Штормами ; наверняка цели удара были согласованы;
сегодня наши долбанули по кацапам;
Американцы просто ожидают "ответки" (и возможно даже по своему посольству), а остальные посольства просто за компанию решили подстраховаться

Но хватит-ли у кацапов смелости шарахнуть по посольству США ?? (ведь было заявлено, что ответ будет по территории страны НАТО - а посольство вполне для этого подходит) ... очень сомнительно
Xenon
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11005110061100711008>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74311
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243025
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 874325
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13047)
20.11.2024 16:57
Ринок ОВДП (7017)
20.11.2024 16:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.