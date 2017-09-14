Міністерство оборони Росії підготувало базовий документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачається, що українська державність має бути ліквідована, а територія України поділена на три частини.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у розвідувальному співтоваристві, не виключено, що через уряди та представників іноземних держав підготовлений меседж РФ намагатимуться донести до нової адміністрації США.
Згідно з ворожими прогнозами, територія України має бути поділена на такі основні частини:
1) "нові регіони Росії" - передбачає офіційне входження до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим та м. Севастополь. На виконанні цього завдання на сьогодні зосереджуються основні військові зусилля кремля;
2) "проросійське державне утворення" - передбачає формування державного утворення з проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та м. Києва. Це також включає відмову від європейської та євроатлантичної інтеграції і російську військову присутність (розміщення військових баз на кшталт Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії);
3) "спірні території" (західна частина України) - входить Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій має вирішуватись між Росією та іншими суміжними державами - Угорщиною, Польщею, Румунією.
Також Кремль прогнозує розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями. Сценарій "Домінування США та Заходу" та "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу" оцінюються росіянами як несприятливі для Росії, що можуть виникнути у разі програшу або заморожування війни з Україною.
Водночас у сценаріях "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" і "Регіоналізація/хаотизація" Росія передбачає перемогу над Україною та прийнятний для Москви розвиток ситуації у світі.
Hotab написав: Там деталізовано по всім військовим формуванням, нічого не вийде обдурити. На це просто не можна погоджуватись.
Тоді не погоджуватися з цим пунктом. І фактично отримати-зафіксувати відмову рфії на підставі незгоди України з обмеженням чисельності її ЗС.
Тобто факт для всього світу - рф не припинила війну, бо, бачите лі, суверенна Україна не погодилася на обмеження ЗС. Тобто причина не нацифікація, вступ в НАТО тощо, про які співають рашковани, а чисельність ЗС України. Припинити отаким фактом.
GALeon написав: Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими "Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - повідомив глава МЗС Радослав Сікорський. Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим. Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.
Тобто ̶о̶б̶і̶с̶р̶а̶лос̶я̶ перелякалося лише посольство США. Гм.
GALeon написав: Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими "Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - повідомив глава МЗС Радослав Сікорський. Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим. Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.
Тобто ̶о̶б̶і̶с̶р̶а̶лос̶я̶ перелякалося лише посольство США. Гм.
На просторах ТГ кажуть, що, МОЖЛИВО, готуються до запуску РС-26 з Капустіна (Астрахань) в експериментальному варіанті.
Коротко: ▪️Дальність заявлена до 6 000 км. ▪️Точність — 150 м. ▪️Стартова маса — 50 т. ▪️Маса бойової частини (за відкритими джерелами) — 1,2 тонни.
Тобто це балістична ракета, яка дуже швидка (можливий час підльоту — до 12 хвилин), має велику дальність, несе фугас вагою 1,2 тонни, якщо довіряти відкритим джерелам.
Якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна ~3 "Іскандерам-М".
Тож, як завжди, уважно слідкуємо за офіційними повідомленнями і не забуваємо вчасно йти до безпечних місць.
22 марта 2018 года ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России сообщил, что мобильный ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин» исключены из госпрограммы вооружений до 2027 года (ГПВ-27). Вместо них в ГПВ-27 включён комплекс шахтного базирования «Авангард» как имеющий более важное значение для обороноспособности страны. Причиной исключения названа невозможность одновременного финансирования вышеназванных программ[8]
Успіх написав: Що вже??? Ні, я цього(їх уточнень) не переживу!)) До сраки ці всі їхні на кшталт " педерація загнеттся через 2-3 місяці, 2-3роки, 20-30років ) Так само і з кінцем війни!
Саме основне в будь-яких прогнозах - це дата!!! Хоча б квартал, якщо не місяць вказаний/вгаданий!
А це все перенесення дат - до ду пи!!!
Пан Успіх, за три роки великої війни була можливість статистично з'ясувати наскільки здійснюється обіцяне та зрозуміти, що вірних прогнозів не дає жодна говорящая голова з інтернету (за випадком, коли зламаний годинник показує точний час двічи на добу). Ні в кого нема повної і правдивої інформації, більшість базується на здогадках та інформації з ТГ-помийок. Авторів обирають за принципом подобається/не подобається що він розповідає персонально мені і як воно лягає на мою картину бачення всесвіту. Колишні політологи стали вірусологами, а потім стратегами. Хто досі дивиться шарлатанів арестовича та гордона, то не від великого розуму.
Міністерство оборони Росії підготувало базовий документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачається, що українська державність має бути ліквідована, а територія України поділена на три частини.
Ці ще з 2007 року хатєлки рфії зрозумілі. Що на це відповість Україна теж очевидно.
Поки крутять морди лише всі інші... Бо на словах навіть китаї, не кажучи про наших партнерів, за територіальну цілісність, а от на діях - якось, м'яко кажучи, не дуже.
с пососльствами начинает проясняться почему так произошло
Вчера США дали разрешение на удары Штормами ; наверняка цели удара были согласованы; сегодня наши долбанули по кацапам; Американцы просто ожидают "ответки" (и возможно даже по своему посольству), а остальные посольства просто за компанию решили подстраховаться
Но хватит-ли у кацапов смелости шарахнуть по посольству США ?? (ведь было заявлено, что ответ будет по территории страны НАТО - а посольство вполне для этого подходит) ... очень сомнительно