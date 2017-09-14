Я дивлюсь десь з півроку вже Арестовича.
І те, що він шарлатан, аж ніяк не спростовує отих фундаментальних інструментів, які він використовує та докладно розтлумачує.
Приклад:
- 27 серпня 2022 він з Залужним обговорює вкрай необхідність утворення дивізій замість системи ОТУ-бригади-придані підрозділи.
- десь в кінці 2023 про це каже Муженко
- наприкінці 2024 про це голосить вже Редіс.
В якого нешарлатана можна було про це детально та доступно взнати?
І таких прикладів сотні...
Саме по фундаментальним питанням в самих різних сферах.
Хоча він доволі часто маніпулює практично на грані прямої брехні.
Так це роблять мабуть всі.
Фільтрувати треба.
Слухати треба всіх...
Починаючи з мольфарів))