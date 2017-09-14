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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:43
whois2010 написав:
Хто досі дивиться шарлатанів арестовича та гордона, то не від великого розуму.
Я дивлюсь десь з півроку вже Арестовича.
І те, що він шарлатан, аж ніяк не спростовує отих фундаментальних інструментів, які він використовує та докладно розтлумачує.
Приклад:
- 27 серпня 2022 він з Залужним обговорює вкрай необхідність утворення дивізій замість системи ОТУ-бригади-придані підрозділи.
- десь в кінці 2023 про це каже Муженко
- наприкінці 2024 про це голосить вже Редіс.
В якого нешарлатана можна було про це детально та доступно взнати?
І таких прикладів сотні...
Саме по фундаментальним питанням в самих різних сферах.
Хоча він доволі часто маніпулює практично на грані прямої брехні.
Так це роблять мабуть всі.
Фільтрувати треба.
Слухати треба всіх...
Починаючи з мольфарів))
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 20 лис, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:46
detroytred написав:
Слухати треба всіх...
Починаючи з мольфарів)
если нести много муйни что нибудь окажется верным. Я вам давал тайм код где арестович говорил что путин создал двухполярный мир. Где была бы рф если бы не Китай?
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:47
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:47
detroytred написав:
Тобто факт для всього світу - рф не припинила війну, бо, бачите лі, суверенна Україна не погодилася на обмеження ЗС
лавров разрыдается от обиды
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:59
Wirująświatła написав:
если нести много муйни что нибудь окажется верным.
По буквах - Арестович використовує фундаментальні інструменти та майже аксіоми.
І саме, користуючись ними, формує бачення, прогнози, картини.
Цілком ваше право та бажання не їсти його кінцевий результат, не погоджуватися з ним, а самому сконструювати або підправити.
І отримати навіть протилежний, чим у нього, результат.
(Але! Попередження - якщо людина не бачить або перестає бачити маніпуляції в Арестовича, то їй не треба ні в якому разі починати його слухати або продовжувати!).
А так по суті лише Арестович і Чаплига дають вудочки, а не рибу.
Бо ... егоїсти. Самі за себе навіть формально. І тому вимушені.
Гордон же чистий інсайдер. Зрозуміло, що інсайди часто він отримує недостовірні.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 20 лис, 2024 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 18:03
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Тобто факт для всього світу - рф не припинила війну, бо, бачите лі, суверенна Україна не погодилася на обмеження ЗС
лавров разрыдается от обиды
Обіди на що?
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detroytred
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Додано: Сер 20 лис, 2024 18:11
detroytred написав: buratinyo написав:
І тепер скажіть, будь ласка, де Ви побачили прогавини в цій логиці?
Я вчора надавав розгорнуту відповідь. Може прибрали?
Тому коротко: тепер після отакого пояснення логіка не кульгає.
А от раніше (тільки в порівнянні з криміналом) кульгала, бо покарання боржника за умов ігнорування власних збитків на покарання для криміналу є виключенням. Загальний профіт для криміналу був метою.
Рфія ж отакими втратами і витратами на отаке покарання боржника наврядчи може отримати загальний профіт.
Дякую Вам за відповідь.
Думаю, що війна це лоторея і може закінчитись поразкою любої сторони.
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buratinyo
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Додано: Сер 20 лис, 2024 18:15
buratinyo написав:
Думаю, що війна це лоторея і може закінчитись поразкою любої сторони.
Безсумнівно.
Самий яскравий приклад 1СВ.
Якщо б учасники знали до чого прийде, то, гадаю, навіть думки не мали б починати.
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detroytred
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Додано: Сер 20 лис, 2024 19:11
Игорь Алексеевич написав:
У меня полно таких заказчиков, как вы.
- У вас есть? - Есть.
- А такое есть? - И такое есть.
- А мне нужно такое и такое. - И даже такое есть.
- А можете найти мне такое, такое и такое 3 в 1 очень нужно, я обяз. куплю. - Можем найти и вам поставить, предоплата 500грн, при заказе данная сумма учитывается в стоимость заказа.
- Хорошо, что у вас есть, вам мирного неба... пойду морочить голову др.
Пляяяяя....
Як мені це нагадало, як я торгував до війни... - один в один!)))
Тільки в кінці фрази були різні:
✓ ну добре, буду знати, що у вас воно є 🤦🏻
✓ добре, дякую(розвертається і йде)🤦🏻
✓ получу пенсію/зарплату, то прийду за цим🤦🏻
✓ добре, дякую. Я ще походжу і якщо щось, то прийду...🤦🏻
✓ йду зніму гроші з банкомату і прийду🤦🏻
✓ а завра Ви працюєте? То я завтра прийду🤦🏻
І то ще не всі фрази, які закарбувались в голові на все життя!
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Додано: Сер 20 лис, 2024 19:26
detroytred написав: buratinyo написав:
Думаю, що війна це лоторея і може закінчитись поразкою любої сторони.
Безсумнівно.
Самий яскравий приклад 1СВ.
Якщо б учасники знали до чого прийде, то, гадаю, навіть думки не мали б починати.
Слишком сильное утверждение.
В 1 МВ силы сторон были примерно равны. А итоги определились не только войной, но и социально-политическими процессами.
Закончиться может "поразкою любої сторони" или "ничьей" при примерном равенстве сил.
При войне с заведомо более слабым противником поражение маловероятно. Хотя, конечно, бывают случайности, но редко.
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