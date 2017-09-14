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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11006110071100811009>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:43

  whois2010 написав:Хто досі дивиться шарлатанів арестовича та гордона, то не від великого розуму.

Я дивлюсь десь з півроку вже Арестовича.
І те, що він шарлатан, аж ніяк не спростовує отих фундаментальних інструментів, які він використовує та докладно розтлумачує.
Приклад:
- 27 серпня 2022 він з Залужним обговорює вкрай необхідність утворення дивізій замість системи ОТУ-бригади-придані підрозділи.
- десь в кінці 2023 про це каже Муженко
- наприкінці 2024 про це голосить вже Редіс.

В якого нешарлатана можна було про це детально та доступно взнати?
І таких прикладів сотні...
Саме по фундаментальним питанням в самих різних сферах.
Хоча він доволі часто маніпулює практично на грані прямої брехні.
Так це роблять мабуть всі.
Фільтрувати треба.

Слухати треба всіх...
Починаючи з мольфарів))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 лис, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:46

  detroytred написав:Слухати треба всіх...
Починаючи з мольфарів)
если нести много муйни что нибудь окажется верным. Я вам давал тайм код где арестович говорил что путин создал двухполярный мир. Где была бы рф если бы не Китай?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пакет допомоги від США.

https://www.defenseone.com/policy/2024/ ... mo/401176/
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:47

  detroytred написав:Тобто факт для всього світу - рф не припинила війну, бо, бачите лі, суверенна Україна не погодилася на обмеження ЗС
лавров разрыдается от обиды
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:59

  Wirująświatła написав:если нести много муйни что нибудь окажется верным.

По буквах - Арестович використовує фундаментальні інструменти та майже аксіоми.
І саме, користуючись ними, формує бачення, прогнози, картини.

Цілком ваше право та бажання не їсти його кінцевий результат, не погоджуватися з ним, а самому сконструювати або підправити.
І отримати навіть протилежний, чим у нього, результат.
(Але! Попередження - якщо людина не бачить або перестає бачити маніпуляції в Арестовича, то їй не треба ні в якому разі починати його слухати або продовжувати!).

А так по суті лише Арестович і Чаплига дають вудочки, а не рибу.
Бо ... егоїсти. Самі за себе навіть формально. І тому вимушені.
Гордон же чистий інсайдер. Зрозуміло, що інсайди часто він отримує недостовірні.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 лис, 2024 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 18:03

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Тобто факт для всього світу - рф не припинила війну, бо, бачите лі, суверенна Україна не погодилася на обмеження ЗС
лавров разрыдается от обиды

Обіди на що?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 18:11

  detroytred написав:
  buratinyo написав:І тепер скажіть, будь ласка, де Ви побачили прогавини в цій логиці?

Я вчора надавав розгорнуту відповідь. Може прибрали?
Тому коротко: тепер після отакого пояснення логіка не кульгає.

А от раніше (тільки в порівнянні з криміналом) кульгала, бо покарання боржника за умов ігнорування власних збитків на покарання для криміналу є виключенням. Загальний профіт для криміналу був метою.
Рфія ж отакими втратами і витратами на отаке покарання боржника наврядчи може отримати загальний профіт.

Дякую Вам за відповідь.

Думаю, що війна це лоторея і може закінчитись поразкою любої сторони.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 18:15

  buratinyo написав:
Думаю, що війна це лоторея і може закінчитись поразкою любої сторони.

Безсумнівно.

Самий яскравий приклад 1СВ.
Якщо б учасники знали до чого прийде, то, гадаю, навіть думки не мали б починати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:11

Реалії життя!))

  Игорь Алексеевич написав:У меня полно таких заказчиков, как вы.
- У вас есть? - Есть.
- А такое есть? - И такое есть.
- А мне нужно такое и такое. - И даже такое есть.
- А можете найти мне такое, такое и такое 3 в 1 очень нужно, я обяз. куплю. - Можем найти и вам поставить, предоплата 500грн, при заказе данная сумма учитывается в стоимость заказа.
- Хорошо, что у вас есть, вам мирного неба... пойду морочить голову др.
Пляяяяя....
Як мені це нагадало, як я торгував до війни... - один в один!)))

Тільки в кінці фрази були різні:
✓ ну добре, буду знати, що у вас воно є 🤦🏻
✓ добре, дякую(розвертається і йде)🤦🏻
✓ получу пенсію/зарплату, то прийду за цим🤦🏻
✓ добре, дякую. Я ще походжу і якщо щось, то прийду...🤦🏻
✓ йду зніму гроші з банкомату і прийду🤦🏻
✓ а завра Ви працюєте? То я завтра прийду🤦🏻

І то ще не всі фрази, які закарбувались в голові на все життя! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:26

  detroytred написав:
  buratinyo написав:
Думаю, що війна це лоторея і може закінчитись поразкою любої сторони.

Безсумнівно.

Самий яскравий приклад 1СВ.
Якщо б учасники знали до чого прийде, то, гадаю, навіть думки не мали б починати.
Слишком сильное утверждение.
В 1 МВ силы сторон были примерно равны. А итоги определились не только войной, но и социально-политическими процессами.
Закончиться может "поразкою любої сторони" или "ничьей" при примерном равенстве сил.
При войне с заведомо более слабым противником поражение маловероятно. Хотя, конечно, бывают случайности, но редко.
ЛАД
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  #<1 ... 11006110071100811009>
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