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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11006110071100811009

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:28

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:У меня полно таких заказчиков, как вы.
- У вас есть? - Есть.
- А такое есть? - И такое есть.
- А мне нужно такое и такое. - И даже такое есть.
- А можете найти мне такое, такое и такое 3 в 1 очень нужно, я обяз. куплю. - Можем найти и вам поставить, предоплата 500грн, при заказе данная сумма учитывается в стоимость заказа.
- Хорошо, что у вас есть, вам мирного неба... пойду морочить голову др.
Пляяяяя....
Як мені це нагадало, як я торгував до війни... - один в один!)))

Тільки в кінці фрази були різні:
✓ ну добре, буду знати, що у вас воно є 🤦🏻
✓ добре, дякую(розвертається і йде)🤦🏻
✓ получу пенсію/зарплату, то прийду за цим🤦🏻
✓ добре, дякую. Я ще походжу і якщо щось, то прийду...🤦🏻
✓ йду зніму гроші з банкомату і прийду🤦🏻
✓ а завра Ви працюєте? То я завтра прийду🤦🏻

І то ще не всі фрази, які закарбувались в голові на все життя! :D

це ти іще зі мною не стрічався на базарі.
Я ще й торгувався , а потом після знижки ішов далі питатись може хтось дасть дешевше )))) люблю пошвендяти калинівським базаром в недільний день)
А почім оці ровера а почім ті цвики?
А почім оті маленькі а почім великі?
А почім ці молодиці а почім дівчата?
А почім ота шо дівка? А почім почата? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:29

  ЛАД написав:При войне с заведомо более слабым противником поражение маловероятно. Хотя, конечно, бывают случайности, но редко.
педерація проти України - і тут не факт що Україна б програла повністю...
А розклад
педерація +північна корея проти Україна + НАТО ... - як би на корню міняє розуміння хто сильніший.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:37

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:При войне с заведомо более слабым противником поражение маловероятно. Хотя, конечно, бывают случайности, но редко.
педерація проти України - і тут не факт що Україна б програла повністю...
А розклад
педерація +північна корея проти Україна + НАТО ... - як би на корню міняє розуміння хто сильніший.

Так это действительно совершенно другой расклад.
А вот пример РФ-Грузия без постороннего вмешательства - результат совершенно закономерный.
В войне РФ-Украина без помощи мы практически наверняка проиграли бы. Не за 3 дня, и не за неделю, но тем не менее. А вот сумел бы Путин удержать Украину в покорности после победы, это большой вопрос.
ЛАД
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  #<1 ... 11006110071100811009
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