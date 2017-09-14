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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1100711008110091101011011 ... 11013>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:28

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:У меня полно таких заказчиков, как вы.
- У вас есть? - Есть.
- А такое есть? - И такое есть.
- А мне нужно такое и такое. - И даже такое есть.
- А можете найти мне такое, такое и такое 3 в 1 очень нужно, я обяз. куплю. - Можем найти и вам поставить, предоплата 500грн, при заказе данная сумма учитывается в стоимость заказа.
- Хорошо, что у вас есть, вам мирного неба... пойду морочить голову др.
Пляяяяя....
Як мені це нагадало, як я торгував до війни... - один в один!)))

Тільки в кінці фрази були різні:
✓ ну добре, буду знати, що у вас воно є 🤦🏻
✓ добре, дякую(розвертається і йде)🤦🏻
✓ получу пенсію/зарплату, то прийду за цим🤦🏻
✓ добре, дякую. Я ще походжу і якщо щось, то прийду...🤦🏻
✓ йду зніму гроші з банкомату і прийду🤦🏻
✓ а завра Ви працюєте? То я завтра прийду🤦🏻

І то ще не всі фрази, які закарбувались в голові на все життя! :D

це ти іще зі мною не стрічався на базарі.
Я ще й торгувався , а потом після знижки ішов далі питатись може хтось дасть дешевше )))) люблю пошвендяти калинівським базаром в недільний день)
А почім оці ровера а почім ті цвики?
А почім оті маленькі а почім великі?
А почім ці молодиці а почім дівчата?
А почім ота шо дівка? А почім почата? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:29

  ЛАД написав:При войне с заведомо более слабым противником поражение маловероятно. Хотя, конечно, бывают случайности, но редко.
педерація проти України - і тут не факт що Україна б програла повністю...
А розклад
педерація +північна корея проти Україна + НАТО ... - як би на корню міняє розуміння хто сильніший.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:37

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:При войне с заведомо более слабым противником поражение маловероятно. Хотя, конечно, бывают случайности, но редко.
педерація проти України - і тут не факт що Україна б програла повністю...
А розклад
педерація +північна корея проти Україна + НАТО ... - як би на корню міняє розуміння хто сильніший.

Так это действительно совершенно другой расклад.
А вот пример РФ-Грузия без постороннего вмешательства - результат совершенно закономерный.
В войне РФ-Украина без помощи мы практически наверняка проиграли бы. Не за 3 дня, и не за неделю, но тем не менее. А вот сумел бы Путин удержать Украину в покорности после победы, это большой вопрос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 20:33

Ракеты Storm Shadow ударили в районе усадьбы Барятинского в Курской области РФ

На данный момент этот объект считается санаторием, который находится в ведении управления делами Путина. То есть, «санаторий» очень и очень непростой.

Поражённый объект находится в восточной части, где расположен «узел связи».

Издание Defense Express считает, что в районе санатория располагался подземный командный пункт. Им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. Не исключено, что там также могли пребывать северокорейские генералы. Крайне жирная цель!

Ранее стало известно, что КНДР отправила в Россию генерал-полковника Ким Ён Бока, приближённого к диктатору Ким Чен Ыну. Он является заместителем начальника Генштаба сухопутных войск и третьим лицом в армии Северной Кореи.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по многим причинам считает возможную передачу Киеву крылатых ракет Taurus ошибкой и что он по-прежнему не намерен их поставлять

«Я очень давно решил, что поставка крылатых ракет, на мой взгляд, была бы ошибкой по многим причинам. В свою очередь, это означало бы вовлечение в войну, что я не считаю правильным», — цитирует Шольца пресс-служба правительства Германии.

Вчера глава МИД РФ Лавров похвалил Олафа Шольца за его отказ давать Украине дальнобойные ракеты.

Однако Шольц очень непопулярен как в народе, так и в своей партии. По всей видимости, вместо Шольца кандидатом в канцлеры ФРГ может выдвинуться Борис Писториус. Он считается «ястребом», настроен на решительную помощь Украине и выступает в поддержку поставок ракет большой дальности Taurus.

Президент Турции Эрдоган также выступил против разрешения на удары ракетами вглубь России, заявив, что «это может поставить мир на грань новой войны».

Тем временем администрация президента США разрешила ВСУ использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, пишет The Times. Разрешение требовалось, потому что в ракетах используется американская навигационная система.

Отмечается, что в последние дни позиция британского премьера Кира Стармера по вопросу применения ВСУ ракет Storm Shadow изменилась. Ранее он исключал такую ситуацию, но поменял мнение после того, как США сняли запрет на удары по России ракетами ATACMS.

Есть большая вероятность, что сегодня Москва попробует поднять градус напряжения в ответ на разрешение бить по территории РФ. Западные разведки считают, что в течение 48 часов Россия осуществит мощный удар по Киеву.

Работу приостановили посольства США, Испании, Италии и Греции. Посольство Казахстана рекомендовало казахстанцам покинуть Украину. Некоторые украинские предприятия отпускают сотрудников по домам из-за угрозы удара.

https://t.me/oko18_channel/13607
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 20 лис, 2024 20:51, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Приклад:
- 27 серпня 2022 він з Залужним обговорює вкрай необхідність утворення дивізій замість системи ОТУ-бригади-придані підрозділи.

У цій схемі є один маленький недолік - відсутність пруфів, що арестович обговорював необхідність створенн дивізій з Залужним.
Я теж обговорював необхідність створення дивізій. Тільки з Муженком, у 2019. Доведіть, що цього не було...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 20:55

  Hotab написав:🇩🇪 Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні:

▪️боєприпаси для БМП Marder;
▪️47 броньованих авто MRAP;
▪️1 радіолокаційна станція TRML-4D;
▪️4 самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000;
▪️41 тисяча снарядів калібру 155 мм;
▪️20 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
▪️12 розвідувальних дронів HORNET XR;
▪️2 дрони-розвідники VT-4 Rochen;
▪️100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
▪️110 дронів-розвідників SONGBIRD;
▪️2 мостоукладачі BEAVER із запчастинами;
▪️3 машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;
▪️8 десантних машин Caracal;
▪️20 авто для патрулювання кордону;
▪️6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
▪️7 стволів до гаубиці М109;
▪️8 тисяч патронів калібру 40 мм;
▪️340 гвинтівок HLR 338 із боєзапасом;
▪️100 тисяч патронів для вогнепальної зброї.

Загалом що передавали і передають німці - отут

https://www.bundesregierung.de/breg-en/ ... ne-2054992

"помощь только до лета 2023"(с)

ждем Трампа?)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:00

:roll:

❗️Пока что у нас нет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 91-го года, - Зеленский в интервью Fox News

Также, по его словам, мы не можем жертвовать десятками тысяч жизней ради возвращения Крыма. Это можно сделать дипломатическим путем.

https://www.foxnews.com/media/zelenskyy ... -war-began
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:07

  Hotab написав:Пакет допомоги від США.

https://www.defenseone.com/policy/2024/ ... mo/401176/

"помощь только до лете 2023"(с)
"если нести много муйни что нибудь окажется верным."*с)
(виталина)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:10

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:У меня полно таких заказчиков, как вы.
- У вас есть? - Есть.
- А такое есть? - И такое есть.
- А мне нужно такое и такое. - И даже такое есть.
- А можете найти мне такое, такое и такое 3 в 1 очень нужно, я обяз. куплю. - Можем найти и вам поставить, предоплата 500грн, при заказе данная сумма учитывается в стоимость заказа.
- Хорошо, что у вас есть, вам мирного неба... пойду морочить голову др.
Пляяяяя....
Як мені це нагадало, як я торгував до війни... - один в один!)))

Тільки в кінці фрази були різні:
✓ ну добре, буду знати, що у вас воно є 🤦🏻
✓ добре, дякую(розвертається і йде)🤦🏻
✓ получу пенсію/зарплату, то прийду за цим🤦🏻
✓ добре, дякую. Я ще походжу і якщо щось, то прийду...🤦🏻
✓ йду зніму гроші з банкомату і прийду🤦🏻
✓ а завра Ви працюєте? То я завтра прийду🤦🏻

І то ще не всі фрази, які закарбувались в голові на все життя! :D

где бы еще встретились два базарных торговца контрабандными педалями для роверов??? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:12

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Пакет допомоги від США.

https://www.defenseone.com/policy/2024/ ... mo/401176/

"помощь только до лете 2023"(с)
"если нести много муйни что нибудь окажется верным."*с)
(виталина)

когда ты уже сдохнешь гнида? родила ж мама тормоза...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 20 лис, 2024 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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