Ракеты Storm Shadow ударили в районе усадьбы Барятинского в Курской области РФ На данный момент этот объект считается санаторием, который находится в ведении управления делами Путина. То есть, «санаторий» очень и очень непростой. Поражённый объект находится в восточной части, где расположен «узел связи». Издание Defense Express считает, что в районе санатория располагался подземный командный пункт. Им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. Не исключено, что там также могли пребывать северокорейские генералы. Крайне жирная цель! Ранее стало известно, что КНДР отправила в Россию генерал-полковника Ким Ён Бока, приближённого к диктатору Ким Чен Ыну. Он является заместителем начальника Генштаба сухопутных войск и третьим лицом в армии Северной Кореи.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по многим причинам считает возможную передачу Киеву крылатых ракет Taurus ошибкой и что он по-прежнему не намерен их поставлять



«Я очень давно решил, что поставка крылатых ракет, на мой взгляд, была бы ошибкой по многим причинам. В свою очередь, это означало бы вовлечение в войну, что я не считаю правильным», — цитирует Шольца пресс-служба правительства Германии.



Вчера глава МИД РФ Лавров похвалил Олафа Шольца за его отказ давать Украине дальнобойные ракеты.



Однако Шольц очень непопулярен как в народе, так и в своей партии. По всей видимости, вместо Шольца кандидатом в канцлеры ФРГ может выдвинуться Борис Писториус. Он считается «ястребом», настроен на решительную помощь Украине и выступает в поддержку поставок ракет большой дальности Taurus.



Президент Турции Эрдоган также выступил против разрешения на удары ракетами вглубь России, заявив, что «это может поставить мир на грань новой войны».



Тем временем администрация президента США разрешила ВСУ использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, пишет The Times. Разрешение требовалось, потому что в ракетах используется американская навигационная система.



Отмечается, что в последние дни позиция британского премьера Кира Стармера по вопросу применения ВСУ ракет Storm Shadow изменилась. Ранее он исключал такую ситуацию, но поменял мнение после того, как США сняли запрет на удары по России ракетами ATACMS.



Есть большая вероятность, что сегодня Москва попробует поднять градус напряжения в ответ на разрешение бить по территории РФ. Западные разведки считают, что в течение 48 часов Россия осуществит мощный удар по Киеву.



Работу приостановили посольства США, Испании, Италии и Греции. Посольство Казахстана рекомендовало казахстанцам покинуть Украину. Некоторые украинские предприятия отпускают сотрудников по домам из-за угрозы удара.

