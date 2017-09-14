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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 110081100911010110111101211013>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:13

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Приклад:
- 27 серпня 2022 він з Залужним обговорює вкрай необхідність утворення дивізій замість системи ОТУ-бригади-придані підрозділи.

У цій схемі є один маленький недолік - відсутність пруфів, що арестович обговорював необхідність створенн дивізій з Залужним.
Я теж обговорював необхідність створення дивізій. Тільки з Муженком, у 2019. Доведіть, що цього не було...

Недоліком це є для вас.
Як на мене, то ні.
Тому щоб не кнопати пояснення чому так, аргументую - це добре, що ви "теж обговорював необхідність створення дивізій. Тільки з Муженком, у 2019." Навіщо мені це заперечувати???
Викладайте фундаментальні знання...
З цікавістю буду слухати їх.
Яка різниця з якого джерела: від Арестовича, від вас, від когось іншого ... да хоч завтра пес Патрон буде видавати їх.

З.и. ну а якщо в голові кута підтвердження, то хоча б фото своє в обіймах з Муженко в 2019 надайте))
Якщо в голові кута натяк на те, що питання переходу на дивізії широко піднімалося, то підкажіть хоча б ще пару осіб, хто окрім вас, Муженка та Арестовича його піднімав.
Максимум, лунало про потребу закінчувати оцю муйню з приданням-відданням підрозділів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:21

Модерация присутствует на форуме???

  Wirująświatła написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:Пакет допомоги від США.

https://www.defenseone.com/policy/2024/ ... mo/401176/

"помощь только до лете 2023"(с)
"если нести много муйни что нибудь окажется верным."*с)
(виталина)

когда ты уже сдохнешь гнида? родила ж мама тормоза...

напомни у тебя EQ какого левела?

мне вот очень интересно, Модерация просто стыдливо подотрет фекалии с форума???
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:24

  Прохожий написав:мне вот очень интересно, Модерация просто стыдливо подотрет фекалии с форума???
в отличии от твоего мой IQ на 100% точно спрогнозировал твою реакцию, сам пёрнул, сам побежал жаловаться модерации, как в детском саду.

Если у тебя он высокий, значит ты ждал и (зачем-то) хотел услышать в свой адрес написанное выше. А если не ждал... ну ты дебил, больше мне нечего сказать, даже примитивный уровень манипуляций тебе недоступен. Пернуть и жаловаться это уровень олигофрена.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:30

  Wirująświatła написав:
  Прохожий написав:мне вот очень интересно, Модерация просто стыдливо подотрет фекалии с форума???
в отличии от твоего мой IQ на 100% точно спрогнозировал твою реакцию, сам пёрнул, сам побежал жаловаться модерации, как в детском саду.

Если у тебя он высокий, значит ты ждал и (зачем-то) хотел услышать в свой адрес написанное выше. А если не ждал... ну ты дебил, больше мне нечего сказать, даже примитивный уровень манипуляций тебе недоступен. Пернуть и жаловаться это уровень олигофрена.

Не хами, Виталина, трындящая про какие-то EQ

Хамство, ущербность и злоба - вот твой уровень )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:33

  Wirująświatła написав: Если у тебя он высокий, значит ты ждал и (зачем-то) хотел услышать в свой адрес написанное выше. А если не ждал... ну ты

До речі, цікава ж думка.
Точніше пізнавальна.
Я серйозно.

Деякі прості банальні речі не є столь очевидними.
Блін, в мене точно цей І чи Є кью невисокий. Бо щось отаке логічне та очевидне на думку не спадало.

Питання, як до фахівця: а може люди хамлять (точніше - першими починають!) просто по звичці?
Бо не всі ж завжди дають отакого алаверди.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 лис, 2024 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:35

Зеленський: У нас не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 1991-го року
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:38

  konstantin kirovograd написав:Зеленський: У нас не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 1991-го року

Почекайте.
Там ключові слова "поки що" (в нас нема..)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:41

detroytred
так звісно я читав повний варіант-там про депломатичний шлях...нажаль такі як трамп нам в цьому не поспріяють
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:42

  konstantin kirovograd написав:Зеленський: У нас не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 1991-го року
Нас готовит к январским новостям от Трампа
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:43

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
  Прохожий написав:мне вот очень интересно, Модерация просто стыдливо подотрет фекалии с форума???
в отличии от твоего мой IQ на 100% точно спрогнозировал твою реакцию, сам пёрнул, сам побежал жаловаться модерации, как в детском саду.

Если у тебя он высокий, значит ты ждал и (зачем-то) хотел услышать в свой адрес написанное выше. А если не ждал... ну ты дебил, больше мне нечего сказать, даже примитивный уровень манипуляций тебе недоступен. Пернуть и жаловаться это уровень олигофрена.

Не хами, Виталина, трындящая про какие-то EQ

Хамство, ущербность и злоба - вот твой уровень )

Коткин а расскажи ка про свой уровень
Деликатность, доброта, всестороннее развитие и патриотизм - твои коронные фишки?
барабашов
 
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