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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:13
sashaqbl написав: detroytred написав:
Приклад:
- 27 серпня 2022 він з Залужним обговорює вкрай необхідність утворення дивізій замість системи ОТУ-бригади-придані підрозділи.
У цій схемі є один маленький недолік - відсутність пруфів, що арестович обговорював необхідність створенн дивізій з Залужним.
Я теж обговорював необхідність створення дивізій. Тільки з Муженком, у 2019. Доведіть, що цього не було...
Недоліком це є для вас.
Як на мене, то ні.
Тому щоб не кнопати пояснення чому так, аргументую - це добре, що ви "теж обговорював необхідність створення дивізій. Тільки з Муженком, у 2019." Навіщо мені це заперечувати???
Викладайте фундаментальні знання...
З цікавістю буду слухати їх.
Яка різниця з якого джерела: від Арестовича, від вас, від когось іншого ... да хоч завтра пес Патрон буде видавати їх.
З.и. ну а якщо в голові кута підтвердження, то хоча б фото своє в обіймах з Муженко в 2019 надайте))
Якщо в голові кута натяк на те, що питання переходу на дивізії широко піднімалося, то підкажіть хоча б ще пару осіб, хто окрім вас, Муженка та Арестовича його піднімав.
Максимум, лунало про потребу закінчувати оцю муйню з приданням-відданням підрозділів.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:21
Wirująświatła написав: Прохожий написав:
"помощь только до лете 2023"(с)
"если нести много муйни что нибудь окажется верным."*с)
(виталина)
когда ты уже сдохнешь гнида? родила ж мама тормоза...
напомни у тебя EQ какого левела?
мне вот очень интересно, Модерация просто стыдливо подотрет фекалии с форума???
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:24
Прохожий написав:
мне вот очень интересно, Модерация просто стыдливо подотрет фекалии с форума???
в отличии от твоего мой IQ на 100% точно спрогнозировал твою реакцию, сам пёрнул, сам побежал жаловаться модерации, как в детском саду.
Если у тебя он высокий, значит ты ждал и (зачем-то) хотел услышать в свой адрес написанное выше. А если не ждал... ну ты дебил, больше мне нечего сказать, даже примитивный уровень манипуляций тебе недоступен. Пернуть и жаловаться это уровень олигофрена.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:30
Wirująświatła написав: Прохожий написав:
мне вот очень интересно, Модерация просто стыдливо подотрет фекалии с форума???
в отличии от твоего мой IQ на 100% точно спрогнозировал твою реакцию, сам пёрнул, сам побежал жаловаться модерации, как в детском саду.
Если у тебя он высокий, значит ты ждал и (зачем-то) хотел услышать в свой адрес написанное выше. А если не ждал... ну ты дебил, больше мне нечего сказать, даже примитивный уровень манипуляций тебе недоступен. Пернуть и жаловаться это уровень олигофрена.
Не хами, Виталина, трындящая про какие-то EQ
Хамство, ущербность и злоба - вот твой уровень )
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:33
Wirująświatła написав:
Если у тебя он высокий, значит ты ждал и (зачем-то) хотел услышать в свой адрес написанное выше. А если не ждал... ну ты
До речі, цікава ж думка.
Точніше пізнавальна.
Я серйозно.
Деякі прості банальні речі не є столь очевидними.
Блін, в мене точно цей І чи Є кью невисокий. Бо щось отаке логічне та очевидне на думку не спадало.
Питання, як до фахівця: а може люди хамлять (точніше - першими починають!) просто по звичці?
Бо не всі ж завжди дають отакого алаверди.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 20 лис, 2024 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:35
Зеленський: У нас не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 1991-го року
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:38
konstantin kirovograd написав:
Зеленський: У нас не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 1991-го року
Почекайте.
Там ключові слова "поки що" (в нас нема..)
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:41
detroytred
так звісно я читав повний варіант-там про депломатичний шлях...нажаль такі як трамп нам в цьому не поспріяють
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:42
konstantin kirovograd написав:
Зеленський: У нас не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 1991-го року
Нас готовит к январским новостям от Трампа
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:43
pesikot написав: Wirująświatła написав: Прохожий написав:
мне вот очень интересно, Модерация просто стыдливо подотрет фекалии с форума???
в отличии от твоего мой IQ на 100% точно спрогнозировал твою реакцию, сам пёрнул, сам побежал жаловаться модерации, как в детском саду.
Если у тебя он высокий, значит ты ждал и (зачем-то) хотел услышать в свой адрес написанное выше. А если не ждал... ну ты дебил, больше мне нечего сказать, даже примитивный уровень манипуляций тебе недоступен. Пернуть и жаловаться это уровень олигофрена.
Не хами, Виталина, трындящая про какие-то EQ
Хамство, ущербность и злоба - вот твой уровень )
Коткин а расскажи ка про свой уровень
Деликатность, доброта, всестороннее развитие и патриотизм - твои коронные фишки?
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