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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:43
detroytred написав:
а може люди хамлять (точніше - першими починають!) просто по звичці?
Бо не всі ж завжди дають отакого алаверди.
тысячи причин, главная разный уровень культуры, вас так воспитали, кого то иначе. у нас нет каких то моральных стандартов и нормы очень приблизительные. 2я причина хотят увидеть от вас какую то реакцию. Зачем хз, может развлечение такое. 3я деградация которая сопровождается соц.дезадаптацией, тут могут быть органические поражения мозга и т.д. то есть человек не отдает себе отчет какое поведение приемлимо, какое нет. И не понимает какая будет ответка.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:44
pesikot написав: Wirująświatła написав: Прохожий написав:
мне вот очень интересно, Модерация просто стыдливо подотрет фекалии с форума???
в отличии от твоего мой IQ на 100% точно спрогнозировал твою реакцию, сам пёрнул, сам побежал жаловаться модерации, как в детском саду.
Если у тебя он высокий, значит ты ждал и (зачем-то) хотел услышать в свой адрес написанное выше. А если не ждал... ну ты дебил, больше мне нечего сказать, даже примитивный уровень манипуляций тебе недоступен. Пернуть и жаловаться это уровень олигофрена.
Не хами, Виталина, трындящая про какие-то EQ
Хамство, ущербность и злоба - вот твой уровень )
Коткин а расскажи ка про свой уровень
Деликатность, доброта, всестороннее развитие и патриотизЪм с белым билетом в кагг''мане - твои коронные фишки?
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:46
Игорь Алексеевич написав: konstantin kirovograd написав:
Зеленський: У нас не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 1991-го року
Нас готовит к январским новостям от Трампа
Это тебя готовят
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:48
konstantin kirovograd написав:detroytred
так звісно я читав повний варіант-там про депломатичний шлях...нажаль такі як трамп нам в цьому не поспріяють
Да, я теж бачив про дипломатичний шлях, але саме в цьому твердженні, мені здається, про те, що потім сили з'являться.
Саме головне -- який термін вважає президент. Хоч приблизно..
Хоч часовий, хоч обставинний.
Бо так якась кеп-очевидність. Що зараз немає сил.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:48
pesikot кис кис ну какое хамство? ты же сам решил быть котом, теперь учись лизать яйца, все коты умеют.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:52
pesikot написав: Игорь Алексеевич написав: konstantin kirovograd написав:
Зеленський: У нас не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 1991-го року
Нас готовит к январским новостям от Трампа
Это тебя готовят
Ещё один блуждающий с подвала появился))
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:54
барабашов написав:
Коткин а расскажи ка про свой уровень
Деликатность, доброта, всестороннее развитие и патриотизЪм с белым билетом в кагг''мане - твои коронные фишки?
Ну про чужой кагг''ман не рассказывай, тогг'уя в Днепре шубами
А не то невдобно вийде )
Мой уровень - всестороннее развитие, чтение первоисточников, злой (не злобный), память хорошая
Ещё вопросы ко мне есть ?
Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ?
Когда ты сам шубами торгуешь, в это время )
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:56
detroytred написав:
Викладайте фундаментальні знання...
З цікавістю буду слухати їх.
Яка різниця з якого джерела: від Арестовича, від вас, від когось іншого ... да хоч завтра пес Патрон буде видавати їх.
Необхідність створення дивізій і корпусів - це прям фундаментальна істина.
Сходу дам вам ще пару:
- мобілізованих треба навчати
- нам потрібна бронетехніка
- ФПВ - це дешева альтернатива якісній арті
- бронежилети потрібні для захисту від уламків
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:57
Wirująświatła написав:
Пернуть и жаловаться это уровень олигофрена.
можем пересечься в Киеве(ты ведь по легенде постоянно бываешь) и обсудить уровень пердящего...)
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:58
Wirująświatła написав:pesikot
кис кис ну какое хамство? ты же сам решил быть котом, теперь учись лизать яйца, все коты умеют.
Виталинка, у тебя фетиш что-то постоянно лизать
То чужите сапоги, то чужие мужские яйца
Кальция тебе в организьме не хватает, чи шо
Не надо свои убогие предпочтения выкладывать на весь форум )
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