Додано: Сер 20 лис, 2024 22:08

pesikot написав: Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ?

Когда ты сам шубами торгуешь, в это время ) Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ?Когда ты сам шубами торгуешь, в это время )

рассказываю 1й и последний раз если настолько тугой что сам понять не в состоянии. Это АНОНИМНЫЙ ФОРУМ. Здесь не имеет значение вертолетчик ты по жизни или водопроводчик, важно то что ты пишешь (по теме).хвастаться чем-то на анонимном форуме будут только ущербные люди. Поэтому такое отношение. Пусть идет в тцк/лётный отряд и там хвастается боевыми наградами, налогами и всем остальным. Сколько надо иметь мозгов чтобы понять настолько банальные вещи? Здесь есть форумчане о которых я не знаю вообще ничего, но их контент вызывает интерес и уважение. Пусть они по жизни хоть сантехники, мне без разницы, не об этом форум.