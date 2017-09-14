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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11010110111101211013>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:00

  Игорь Алексеевич написав: Ещё один блуждающий с подвала появился))

Чё там бабки на лавочке говорят, когда 24 часа отсчитывать ?

А то уже в глубокий минус пошли )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ?
Так он не был летуном. Он работал в обсл. персонале и его прозвали шакалёнком, т.к. любил тук...тук...начальству. Здесь басни про себя написал и все поверили. Сейчас бегает по банкам в поисках покупки 100 баксов и всех уже задолбал с курсом.
И какие боевые действия? На диване?))
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:06

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав: Ещё один блуждающий с подвала появился))

Чё там бабки на лавочке говорят, когда 24 часа отсчитывать ?

А то уже в глубокий минус пошли )
Это где ж тебя так жизнь потрепала, опять собаки))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:08

  pesikot написав:Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ?
Когда ты сам шубами торгуешь, в это время )
рассказываю 1й и последний раз если настолько тугой что сам понять не в состоянии. Это АНОНИМНЫЙ ФОРУМ. Здесь не имеет значение вертолетчик ты по жизни или водопроводчик, важно то что ты пишешь (по теме).

хвастаться чем-то на анонимном форуме будут только ущербные люди. Поэтому такое отношение. Пусть идет в тцк/лётный отряд и там хвастается боевыми наградами, налогами и всем остальным. Сколько надо иметь мозгов чтобы понять настолько банальные вещи? Здесь есть форумчане о которых я не знаю вообще ничего, но их контент вызывает интерес и уважение. Пусть они по жизни хоть сантехники, мне без разницы, не об этом форум.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 20 лис, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа ...

Sky News: Україна вперше вдарила ракетами Storm Shadow по Росії
Україна, ймовірно, обстріляла Росію британськими ракетами Storm Shadow, вперше застосувавши цей тип озброєння під час удару по РФ. Про це повідомив канал Sky News із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

Журналісти нагадали, що раніше з’явилася інформація про те, що США дозволили Україні запускати ракети великої дальності ATACMS по цілях на території Росії.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:12

Україна готова повертати Крим дипломатично - Зеленський

кава в Криму знов переноситься.
але як на мене - це дуже важливий меседж і в цілому позитив,
тому що сторони почали трохи відкривати карти, з якими сядуть за стіл майбутніх переговорів.
у нас хоча б якась стартова позиція для переговорів вже є:
база: ми все одно не здамося і Європа нас буде підтримувати навіть якщо штати відморозяться від свої зобов'язань.
+ заманухи типу ресурси України амерським компаніям, використання зсу після війни в Європі.
+ зараз озвучено кримський козир. Тут непахане поле для обговорень і не всі вони зрадойобські. Навіть в конституції у нас Крим - це автономна республіка, крім того черноморська флотилія рф, для якої уйлу був потрібен Крим - все одно вже десь в єбєнях.

а у недоговороспособного уйла поки все майже без змін:
ні на що не згоден, хоче всю Україну, якісь байки про розділення країни на шматки.
+ страшно махає дубіною, і ядерною і ні, патужними новими ракетами, "очєнь сільно" масованими обстрілами, окремий вброс-попередження "для посольств".

зовсім незрозуміло по Херсонській і Запорізькій областям, тут уйло має дати задню бо якось не клеїться картинка без цього. Поки взагалі не бачу варіантів як його змусити це зробити.
але хочеться вірити в краще.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:14

  pesikot написав:
  барабашов написав:Коткин а расскажи ка про свой уровень
Деликатность, доброта, всестороннее развитие и патриотизЪм с белым билетом в кагг''мане - твои коронные фишки?

Ну про чужой кагг''ман не рассказывай, тогг'уя в Днепре шубами
А не то невдобно вийде )

Мой уровень - всестороннее развитие, чтение первоисточников, злой (не злобный), память хорошая
Ещё вопросы ко мне есть ?

Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ?
Когда ты сам шубами торгуешь, в это время )

Какие блдь шубы Коткин?
Из котов и собак?
И как на вертолёте без вооружения(не на штурмовом,те - которые именно военные - остались в док.фильмах про афган и чечню 90х) можно воевать, не из ПКТ же цинк в горизонт направления противника ложить по синьке???
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 20 лис, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:15

  pesikot написав:
  барабашов написав:Коткин а расскажи ка про свой уровень
Деликатность, доброта, всестороннее развитие и патриотизЪм с белым билетом в кагг''мане - твои коронные фишки?

Ну про чужой кагг''ман не рассказывай, тогг'уя в Днепре шубами
А не то невдобно вийде )

Мой уровень - всестороннее развитие, чтение первоисточников, злой (не злобный), память хорошая
Ещё вопросы ко мне есть ?

Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ?
Когда ты сам шубами торгуешь, в это время )

Какие блдь шубы Коткин?
Из кошек и собак?
И как на вертолёте без вооружения(не на штурмовом, которые остались в док.фильмах про афган и чечню 90х, типа КА и МИ из Рембо3) можно воевать, не из ПКТ же цинк в горизонт направления противника ложить по синьке???
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 20 лис, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:17

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ?
Когда ты сам шубами торгуешь, в это время )
рассказываю 1й и последний раз если настолько тугой что сам понять не в состоянии. Это АНОНИМНЫЙ ФОРУМ. Здесь не имеет значение вертолетчик ты по жизни или водопроводчик, важно то что ты пишешь (по теме).

Как двоих зацепило, прямо потік підсвідомості )

Так ты по теме не пишешь
У тебя, то помощь до конца лета или года
То картофан в цене удваивается, каждый год
  Wirująświatła написав: хвастаться чем-то на анонимном форуме будут только ущербные люди. Поэтому такое отношение.

Виталина, ты же сама хвасталась, какой ты была директор нескольких предприятий
Как ты персонал разгоняла на раз-два.
Как ты покупала Honda Accord, по несуществующей цене
И какая ты бизнес-лорд
Ещё было авто Дискотека 3

Или это всё другое ? И ты не ущербное ? )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:25

  Wirująświatła написав:
На просторах ТГ кажуть, що, МОЖЛИВО, готуються до запуску РС-26 з Капустіна (Астрахань) в експериментальному варіанті.

Коротко:
▪️Дальність заявлена до 6 000 км.
▪️Точність — 150 м.
▪️Стартова маса — 50 т.
▪️Маса бойової частини (за відкритими джерелами) — 1,2 тонни.

Тобто це балістична ракета, яка дуже швидка (можливий час підльоту — до 12 хвилин), має велику дальність, несе фугас вагою 1,2 тонни, якщо довіряти відкритим джерелам.

Якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна ~3 "Іскандерам-М".

Тож, як завжди, уважно слідкуємо за офіційними повідомленнями і не забуваємо вчасно йти до безпечних місць.

flyman
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