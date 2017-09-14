pesikot написав:Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ?
Так он не был летуном. Он работал в обсл. персонале и его прозвали шакалёнком, т.к. любил тук...тук...начальству. Здесь басни про себя написал и все поверили. Сейчас бегает по банкам в поисках покупки 100 баксов и всех уже задолбал с курсом. И какие боевые действия? На диване?))
pesikot написав:Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ? Когда ты сам шубами торгуешь, в это время )
рассказываю 1й и последний раз если настолько тугой что сам понять не в состоянии. Это АНОНИМНЫЙ ФОРУМ. Здесь не имеет значение вертолетчик ты по жизни или водопроводчик, важно то что ты пишешь (по теме).
хвастаться чем-то на анонимном форуме будут только ущербные люди. Поэтому такое отношение. Пусть идет в тцк/лётный отряд и там хвастается боевыми наградами, налогами и всем остальным. Сколько надо иметь мозгов чтобы понять настолько банальные вещи? Здесь есть форумчане о которых я не знаю вообще ничего, но их контент вызывает интерес и уважение. Пусть они по жизни хоть сантехники, мне без разницы, не об этом форум.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 20 лис, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Україна, ймовірно, обстріляла Росію британськими ракетами Storm Shadow, вперше застосувавши цей тип озброєння під час удару по РФ. Про це повідомив канал Sky News із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.
Журналісти нагадали, що раніше з’явилася інформація про те, що США дозволили Україні запускати ракети великої дальності ATACMS по цілях на території Росії.
Україна готова повертати Крим дипломатично - Зеленський
кава в Криму знов переноситься. але як на мене - це дуже важливий меседж і в цілому позитив, тому що сторони почали трохи відкривати карти, з якими сядуть за стіл майбутніх переговорів. у нас хоча б якась стартова позиція для переговорів вже є: база: ми все одно не здамося і Європа нас буде підтримувати навіть якщо штати відморозяться від свої зобов'язань. + заманухи типу ресурси України амерським компаніям, використання зсу після війни в Європі. + зараз озвучено кримський козир. Тут непахане поле для обговорень і не всі вони зрадойобські. Навіть в конституції у нас Крим - це автономна республіка, крім того черноморська флотилія рф, для якої уйлу був потрібен Крим - все одно вже десь в єбєнях.
а у недоговороспособного уйла поки все майже без змін: ні на що не згоден, хоче всю Україну, якісь байки про розділення країни на шматки. + страшно махає дубіною, і ядерною і ні, патужними новими ракетами, "очєнь сільно" масованими обстрілами, окремий вброс-попередження "для посольств".
зовсім незрозуміло по Херсонській і Запорізькій областям, тут уйло має дати задню бо якось не клеїться картинка без цього. Поки взагалі не бачу варіантів як його змусити це зробити. але хочеться вірити в краще.
барабашов написав:Коткин а расскажи ка про свой уровень Деликатность, доброта, всестороннее развитие и патриотизЪм с белым билетом в кагг''мане - твои коронные фишки?
Ну про чужой кагг''ман не рассказывай, тогг'уя в Днепре шубами А не то невдобно вийде )
Мой уровень - всестороннее развитие, чтение первоисточников, злой (не злобный), память хорошая Ещё вопросы ко мне есть ?
Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ? Когда ты сам шубами торгуешь, в это время )
Какие блдь шубы Коткин? Из котов и собак? И как на вертолёте без вооружения(не на штурмовом,те - которые именно военные - остались в док.фильмах про афган и чечню 90х) можно воевать, не из ПКТ же цинк в горизонт направления противника ложить по синьке???
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 20 лис, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Коткин а расскажи ка про свой уровень Деликатность, доброта, всестороннее развитие и патриотизЪм с белым билетом в кагг''мане - твои коронные фишки?
Ну про чужой кагг''ман не рассказывай, тогг'уя в Днепре шубами А не то невдобно вийде )
Мой уровень - всестороннее развитие, чтение первоисточников, злой (не злобный), память хорошая Ещё вопросы ко мне есть ?
Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ? Когда ты сам шубами торгуешь, в это время )
Какие блдь шубы Коткин? Из кошек и собак? И как на вертолёте без вооружения(не на штурмовом, которые остались в док.фильмах про афган и чечню 90х, типа КА и МИ из Рембо3) можно воевать, не из ПКТ же цинк в горизонт направления противника ложить по синьке???
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 20 лис, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Может тебя спросить, почему ты, офицер запаса, крошишь батон на вертолётчика, который участвовал в боевых действиях ? Когда ты сам шубами торгуешь, в это время )
рассказываю 1й и последний раз если настолько тугой что сам понять не в состоянии. Это АНОНИМНЫЙ ФОРУМ. Здесь не имеет значение вертолетчик ты по жизни или водопроводчик, важно то что ты пишешь (по теме).
Как двоих зацепило, прямо потік підсвідомості )
Так ты по теме не пишешь У тебя, то помощь до конца лета или года То картофан в цене удваивается, каждый год
Wirująświatła написав: хвастаться чем-то на анонимном форуме будут только ущербные люди. Поэтому такое отношение.
Виталина, ты же сама хвасталась, какой ты была директор нескольких предприятий Как ты персонал разгоняла на раз-два. Как ты покупала Honda Accord, по несуществующей цене И какая ты бизнес-лорд Ещё было авто Дискотека 3