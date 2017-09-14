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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11010110111101211013

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:38

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Викладайте фундаментальні знання...
З цікавістю буду слухати їх.
Яка різниця з якого джерела: від Арестовича, від вас, від когось іншого ... да хоч завтра пес Патрон буде видавати їх.

Необхідність створення дивізій і корпусів - це прям фундаментальна істина.
Сходу дам вам ще пару:
- мобілізованих треба навчати
- нам потрібна бронетехніка
- ФПВ - це дешева альтернатива якісній арті
- бронежилети потрібні для захисту від уламків

Дик, про це перелічене з кожної праски лунало. Ці питання піднімали.
А про зміну системи управління військами ні.

Фундаментальність це:
- перехід на з'єднання дасть можливість організувати школи підготовки сержантів, фахівців. Бо в бригаді їх створити важко на відміну від дивізії. Так як розмір має значення в даному випадку.
Тобто підвищення рівня навчання.

Далі:
- одна справа, коли вибиває собі в частину бронетехніку сам комбриг, а інша коли - комдів комбригу в бригаду...
Комдіву на свою бригаду не пофіг, на відміну від командування ОТУ.

Тобто фундамент -- це оті корінці...
А не наслідки, які лунають з кожної праски.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:39

  pesikot написав:Виталина, ты же сама хвасталась, какой ты была директор нескольких предприятий
Как ты персонал разгоняла на раз-два.
Как ты покупала Honda Accord, по несуществующей цене
И какая ты бизнес-лорд
Ещё было авто Дискотека 3

Или это всё другое ? И ты не ущербное ? )))

То было «по теме»))
А вот в военной ветке об «орденах « и «заслугах» - это лишнее)).
Ну не получилось Виталику стать « форумчан , о которых я не знаю вообще ничего, но их контент вызывает интерес и уважение.», потому пришлось рассказывать о былых успехах в заработках и статусе))
Вообще действительно, по мнению Виталика , его нельзя обижать тем, что защищал или защищаешь страну. Это ранит чувства ухылянта)) . Про налоги тоже нельзя. Это ранит чувства оптимизированного, платящего на чашку кофе в ирпенский бюджет, а остальное Наликом в черную. Нельзя про донаты «хвастаться». Это ранит чувства обиженого жлоьа, не донатящего ничего.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:50

  fler написав:
  GALeon написав: Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими
"Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - повідомив глава МЗС Радослав Сікорський.
Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим.
Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.

Тобто ̶о̶б̶і̶с̶р̶а̶лос̶я̶ перелякалося лише посольство США. Гм. :roll:

ваші кохані деми
flyman
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  #<1 ... 11010110111101211013
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