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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 лис, 2024 22:38
sashaqbl написав: detroytred написав:
Викладайте фундаментальні знання...
З цікавістю буду слухати їх.
Яка різниця з якого джерела: від Арестовича, від вас, від когось іншого ... да хоч завтра пес Патрон буде видавати їх.
Необхідність створення дивізій і корпусів - це прям фундаментальна істина.
Сходу дам вам ще пару:
- мобілізованих треба навчати
- нам потрібна бронетехніка
- ФПВ - це дешева альтернатива якісній арті
- бронежилети потрібні для захисту від уламків
Дик, про це перелічене з кожної праски лунало. Ці питання піднімали.
А про зміну системи управління військами ні.
Фундаментальність це:
- перехід на з'єднання дасть можливість організувати школи підготовки сержантів, фахівців. Бо в бригаді їх створити важко на відміну від дивізії. Так як розмір має значення в даному випадку.
Тобто підвищення рівня навчання.
Далі:
- одна справа, коли вибиває собі в частину бронетехніку сам комбриг, а інша коли - комдів комбригу в бригаду...
Комдіву на свою бригаду не пофіг, на відміну від командування ОТУ.
Тобто фундамент -- це оті корінці...
А не наслідки, які лунають з кожної праски.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 22:39
pesikot написав:
Виталина, ты же сама хвасталась, какой ты была директор нескольких предприятий
Как ты персонал разгоняла на раз-два.
Как ты покупала Honda Accord, по несуществующей цене
И какая ты бизнес-лорд
Ещё было авто Дискотека 3
Или это всё другое ? И ты не ущербное ? )))
То было «по теме»))
А вот в военной ветке об «орденах « и «заслугах» - это лишнее)).
Ну не получилось Виталику стать « форумчан , о которых я не знаю вообще ничего, но их контент вызывает интерес и уважение.», потому пришлось рассказывать о былых успехах в заработках и статусе))
Вообще действительно, по мнению Виталика , его нельзя обижать тем, что защищал или защищаешь страну. Это ранит чувства ухылянта)) . Про налоги тоже нельзя. Это ранит чувства оптимизированного, платящего на чашку кофе в ирпенский бюджет, а остальное Наликом в черную. Нельзя про донаты «хвастаться». Это ранит чувства обиженого жлоьа, не донатящего ничего.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 22:50
fler написав: GALeon написав:
Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими
"Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - повідомив глава МЗС Радослав Сікорський.
Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим.
Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.
Тобто ̶о̶б̶і̶с̶р̶а̶лос̶я̶ перелякалося лише посольство США. Гм.
ваші кохані деми
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