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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11008110091101011011>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:46

  Игорь Алексеевич написав:
  konstantin kirovograd написав:Зеленський: У нас не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 1991-го року
Нас готовит к январским новостям от Трампа

Это тебя готовят
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:48

  konstantin kirovograd написав:detroytred
так звісно я читав повний варіант-там про депломатичний шлях...нажаль такі як трамп нам в цьому не поспріяють

Да, я теж бачив про дипломатичний шлях, але саме в цьому твердженні, мені здається, про те, що потім сили з'являться.
Саме головне -- який термін вважає президент. Хоч приблизно..
Хоч часовий, хоч обставинний.

Бо так якась кеп-очевидність. Що зараз немає сил.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Викладайте фундаментальні знання...
З цікавістю буду слухати їх.
Яка різниця з якого джерела: від Арестовича, від вас, від когось іншого ... да хоч завтра пес Патрон буде видавати їх.

Необхідність створення дивізій і корпусів - це прям фундаментальна істина.
Сходу дам вам ще пару:
- мобілізованих треба навчати
- нам потрібна бронетехніка
- ФПВ - це дешева альтернатива якісній арті
- бронежилети потрібні для захисту від уламків
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа ...

Sky News: Україна вперше вдарила ракетами Storm Shadow по Росії
Україна, ймовірно, обстріляла Росію британськими ракетами Storm Shadow, вперше застосувавши цей тип озброєння під час удару по РФ. Про це повідомив канал Sky News із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

Журналісти нагадали, що раніше з’явилася інформація про те, що США дозволили Україні запускати ракети великої дальності ATACMS по цілях на території Росії.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:12

Україна готова повертати Крим дипломатично - Зеленський

кава в Криму знов переноситься.
але як на мене - це дуже важливий меседж і в цілому позитив,
тому що сторони почали трохи відкривати карти, з якими сядуть за стіл майбутніх переговорів.
у нас хоча б якась стартова позиція для переговорів вже є:
база: ми все одно не здамося і Європа нас буде підтримувати навіть якщо штати відморозяться від свої зобов'язань.
+ заманухи типу ресурси України амерським компаніям, використання зсу після війни в Європі.
+ зараз озвучено кримський козир. Тут непахане поле для обговорень і не всі вони зрадойобські. Навіть в конституції у нас Крим - це автономна республіка, крім того черноморська флотилія рф, для якої уйлу був потрібен Крим - все одно вже десь в єбєнях.

а у недоговороспособного уйла поки все майже без змін:
ні на що не згоден, хоче всю Україну, якісь байки про розділення країни на шматки.
+ страшно махає дубіною, і ядерною і ні, патужними новими ракетами, "очєнь сільно" масованими обстрілами, окремий вброс-попередження "для посольств".

зовсім незрозуміло по Херсонській і Запорізькій областям, тут уйло має дати задню бо якось не клеїться картинка без цього. Поки взагалі не бачу варіантів як його змусити це зробити.
але хочеться вірити в краще.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:25

  Wirująświatła написав:
На просторах ТГ кажуть, що, МОЖЛИВО, готуються до запуску РС-26 з Капустіна (Астрахань) в експериментальному варіанті.

Коротко:
▪️Дальність заявлена до 6 000 км.
▪️Точність — 150 м.
▪️Стартова маса — 50 т.
▪️Маса бойової частини (за відкритими джерелами) — 1,2 тонни.

Тобто це балістична ракета, яка дуже швидка (можливий час підльоту — до 12 хвилин), має велику дальність, несе фугас вагою 1,2 тонни, якщо довіряти відкритим джерелам.

Якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна ~3 "Іскандерам-М".

Тож, як завжди, уважно слідкуємо за офіційними повідомленнями і не забуваємо вчасно йти до безпечних місць.

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:38

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Викладайте фундаментальні знання...
З цікавістю буду слухати їх.
Яка різниця з якого джерела: від Арестовича, від вас, від когось іншого ... да хоч завтра пес Патрон буде видавати їх.

Необхідність створення дивізій і корпусів - це прям фундаментальна істина.
Сходу дам вам ще пару:
- мобілізованих треба навчати
- нам потрібна бронетехніка
- ФПВ - це дешева альтернатива якісній арті
- бронежилети потрібні для захисту від уламків

Дик, про це перелічене з кожної праски лунало. Ці питання піднімали.
А про зміну системи управління військами ні.

Фундаментальність це:
- перехід на з'єднання дасть можливість організувати школи підготовки сержантів, фахівців. Бо в бригаді їх створити важко на відміну від дивізії. Так як розмір має значення в даному випадку.
Тобто підвищення рівня навчання.

Далі:
- одна справа, коли вибиває собі в частину бронетехніку сам комбриг, а інша коли - комдів комбригу в бригаду...
Комдіву на свою бригаду не пофіг, на відміну від командування ОТУ.

Тобто фундамент -- це оті корінці...
А не наслідки, які лунають з кожної праски.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:50

  fler написав:
  GALeon написав: Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими
"Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - повідомив глава МЗС Радослав Сікорський.
Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим.
Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.

Тобто ̶о̶б̶і̶с̶р̶а̶лос̶я̶ перелякалося лише посольство США. Гм. :roll:

ваші кохані деми
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:57

  konstantin kirovograd написав:Зеленський: У нас не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 1991-го року

неначасі
концепція змінилась
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 23:03

  sergey_stasyuk555 написав:..................
а у недоговороспособного уйла поки все майже без змін:
ні на що не згоден, хоче всю Україну, якісь байки про розділення країни на шматки.
...........

Это пока чисто сплетни типа от клуба ОБС (одна баба сказала). Даже если это сказала не баба, а какое-то амерское СМИ.
ЛАД
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