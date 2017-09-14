Додано: Сер 20 лис, 2024 22:12

Україна готова повертати Крим дипломатично - Зеленський

кава в Криму знов переноситься.але як на мене - це дуже важливий меседж і в цілому позитив,тому що сторони почали трохи відкривати карти, з якими сядуть за стіл майбутніх переговорів.у нас хоча б якась стартова позиція для переговорів вже є:база: ми все одно не здамося і Європа нас буде підтримувати навіть якщо штати відморозяться від свої зобов'язань.+ заманухи типу ресурси України амерським компаніям, використання зсу після війни в Європі.+ зараз озвучено кримський козир. Тут непахане поле для обговорень і не всі вони зрадойобські. Навіть в конституції у нас Крим - це автономна республіка, крім того черноморська флотилія рф, для якої уйлу був потрібен Крим - все одно вже десь в єбєнях.а у недоговороспособного уйла поки все майже без змін:ні на що не згоден, хоче всю Україну, якісь байки про розділення країни на шматки.+ страшно махає дубіною, і ядерною і ні, патужними новими ракетами, "очєнь сільно" масованими обстрілами, окремий вброс-попередження "для посольств".зовсім незрозуміло по Херсонській і Запорізькій областям, тут уйло має дати задню бо якось не клеїться картинка без цього. Поки взагалі не бачу варіантів як його змусити це зробити.але хочеться вірити в краще.