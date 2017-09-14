|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 20 лис, 2024 23:05
барабашов
И как на вертолёте без вооружения(не на штурмовом,те - которые именно военные - остались в док.фильмах про афган и чечню 90х) можно воевать,
В Україні ще трохи є літаючих Мі24. І відносно багато (більше ніж до широкомасштабного, бо передавали і передають) Мі8. Відео роботи з НАР обох машин в інтернеті за 2022-2024 рік скільки завгодно.
Але питання навіть не в тому. А що, евакуація поранених це вже не вважається «воювати»? А збивання Шахедів з тих же мі24 або мі8? Або доставка десанту чи БК?
Лейтенант запасу Барабашов , який за 10 років війни в Україні не припинив торгівлю шубами, не взяв до рук зброю, вирішив розказати хто воює , а хто ні? Він компетентний? Чи такий же примітивний, як тут персонажі, яким не подобаються ППО-ники, які ходять по Києву в формі? Так персонажі не мають звань. А лейтенант Барабашов?
.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13642
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 2291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Сер 20 лис, 2024 23:06
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25751
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2416 раз.
- Подякували: 3386 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 20 лис, 2024 23:16
sashaqbl написав: detroytred написав:
Викладайте фундаментальні знання...
З цікавістю буду слухати їх.
Яка різниця з якого джерела: від Арестовича, від вас, від когось іншого ... да хоч завтра пес Патрон буде видавати їх.
Необхідність створення дивізій і корпусів - це прям фундаментальна істина.
Сходу дам вам ще пару:
- мобілізованих треба навчати
- нам потрібна бронетехніка
- ФПВ - це дешева альтернатива якісній арті
- бронежилети потрібні для захисту від уламків
Тем не менее, почему-то дивизии расформировали и перешли на корпусную систему. И больше 2 лет войны никто, ни один генерал или командир об этом не говорил и не возражал. Первым заговорил именно Арестович. Наверное, эта "прям фундаментальна істина" не очевидна.
В отличие от тех, которые вы "сходу дали".
И, кстати, о танках в последнее время практически не упоминают.
А об ФПВ не совсем понял. Вы считаете, что при наличии "якісної арти" ФПВ были бы не нужны?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31410
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 20 лис, 2024 23:18
Прохожий
где бы еще встретились два базарных торговца контрабандными педалями для роверов???
Фішка в тому, що вони навіть не усвідомлюють, що самі себе позорять. Прийшли в роздрібну торгівлю, а елементарній повазі до клієнта не навчились. Не усвідомлюють, що це абсолютно нормальна поведінка клієнта. Що він має визріти, походити з запланованою покупкою, осмислити. Вони не тільки на це мають право, а це і є нормальна поведінка. Але ж всього 12 класів школи. І схоже що це на двох. Тому нам доводиться оцей стогін тут читати.
Можливо хоч тут їм хтось скаже, що якщо нерви нездорові, якщо така поведінка клієнта бісить, то можна повернутись з міста в свій колгосп. Там коровам можна хвости крутити невічливо.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13642
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 2291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Сер 20 лис, 2024 23:49
Hotab написав:
Тому нам доводиться оцей стогін тут читати.
Можливо хоч тут їм хтось скаже, що якщо нерви нездорові, якщо така поведінка клієнта бісить
Але це цікаво та інформативно.
Бо така реакція продавця-підприємця дійсно дратує покупця.
В мене гарний знайомий підприємець на ринку абсолютно точно так само, як Успіх та ІА, реагує...
І перелічував саме оті вирази, які надав Успіх.
Тепер я бачу, що це доволі типова поширена реакція в продавців. (Три різні точки країни - схід, захід, центр)).
Гадаю, що в них є свої підстави для такої роздратованості покупцем.
Цікаво було б взнати які.
Бо якось спробував в того знайомого дістати пояснень, але той роздратувався та відморозився))
Особливо коли я показав, що отакі відповіді - це навпаки, прояв поваги до продавця, бо покупець ввічливо виправдовується чому не купляє. Ніж тулить в лоба -- не подобається; якість не та; за рогом дешевше; роз'яснення про товар незадовільні.
Тепер в ступорі.
Що краще: ввічливо розходитися чи в лоба тулити?))
Чи мовчки, як не знаю хто.
Виходить дивна картинко: при поверненні покупця до продавця вже купувати (після дійсно обходу ринку, отримання грошей або ін.), продавець радо зустрічає...
Після матюків поза очі в спину.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31036
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 21 лис, 2024 00:18
smdtranz написав: Wirująświatła написав:
На просторах ТГ кажуть, що, МОЖЛИВО, готуються до запуску РС-26 з Капустіна (Астрахань) в експериментальному варіанті.
Коротко:
▪️Дальність заявлена до 6 000 км.
▪️Точність — 150 м.
▪️Стартова маса — 50 т.
▪️Маса бойової частини (за відкритими джерелами) — 1,2 тонни.
Тобто це балістична ракета, яка дуже швидка (можливий час підльоту — до 12 хвилин), має велику дальність, несе фугас вагою 1,2 тонни, якщо довіряти відкритим джерелам.
Якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна ~3 "Іскандерам-М".
Тож, як завжди, уважно слідкуємо за офіційними повідомленнями і не забуваємо вчасно йти до безпечних місць.
несчастная тонна взрывчатки с точностью 150 метров (а может и все 350) это конечно сильно
и все это миллионов за 50 баксов
вже прилітали в україну х-22, в яких боєголовка не набагато менша, десь 950 кг. так що з точки зору лякання, щоб просто кудись вїб...и, то не "впєчєтляєт". особливо якщо зважати на імовірну вартість виробу, щоб отак просто запустити зі звичайним фугасом, який на додачу ще і невідомо куди влучить.
якщо і правда розглядають запуск, то можливо в якості випробування в в умовах, максимально наближених до бойових, все ж таки розроблялася як носій ядерного заряду, а не звичайного, і вже при 1т такого заряду точність +-декілька сотень метрів цілком прийнятна.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1558
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 21 лис, 2024 00:47
Украина не примет никаких мирных предложений, предусматривающих компромисс по территориям и суверенитету, — министр иностранных дел Украины Сибига
Он заявил, что умиротворение России приведет только к одному — новой агрессии в будущем. Это произойдет, если отдать России часть «захваченных территорий»
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4921
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24
|74325
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|243037
|
|
|6076
|874365
|
|