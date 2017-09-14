И как на вертолёте без вооружения(не на штурмовом,те - которые именно военные - остались в док.фильмах про афган и чечню 90х) можно воевать,
В Україні ще трохи є літаючих Мі24. І відносно багато (більше ніж до широкомасштабного, бо передавали і передають) Мі8. Відео роботи з НАР обох машин в інтернеті за 2022-2024 рік скільки завгодно. Але питання навіть не в тому. А що, евакуація поранених це вже не вважається «воювати»? А збивання Шахедів з тих же мі24 або мі8? Або доставка десанту чи БК? Лейтенант запасу Барабашов , який за 10 років війни в Україні не припинив торгівлю шубами, не взяв до рук зброю, вирішив розказати хто воює , а хто ні? Він компетентний? Чи такий же примітивний, як тут персонажі, яким не подобаються ППО-ники, які ходять по Києву в формі? Так персонажі не мають звань. А лейтенант Барабашов? .
detroytred написав:Викладайте фундаментальні знання... З цікавістю буду слухати їх. Яка різниця з якого джерела: від Арестовича, від вас, від когось іншого ... да хоч завтра пес Патрон буде видавати їх.
Необхідність створення дивізій і корпусів - це прям фундаментальна істина. Сходу дам вам ще пару: - мобілізованих треба навчати - нам потрібна бронетехніка - ФПВ - це дешева альтернатива якісній арті - бронежилети потрібні для захисту від уламків
Тем не менее, почему-то дивизии расформировали и перешли на корпусную систему. И больше 2 лет войны никто, ни один генерал или командир об этом не говорил и не возражал. Первым заговорил именно Арестович. Наверное, эта "прям фундаментальна істина" не очевидна. В отличие от тех, которые вы "сходу дали". И, кстати, о танках в последнее время практически не упоминают. А об ФПВ не совсем понял. Вы считаете, что при наличии "якісної арти" ФПВ были бы не нужны?
Hotab написав:Тому нам доводиться оцей стогін тут читати. Можливо хоч тут їм хтось скаже, що якщо нерви нездорові, якщо така поведінка клієнта бісить
Але це цікаво та інформативно. Бо така реакція продавця-підприємця дійсно дратує покупця.
В мене гарний знайомий підприємець на ринку абсолютно точно так само, як Успіх та ІА, реагує... І перелічував саме оті вирази, які надав Успіх. Тепер я бачу, що це доволі типова поширена реакція в продавців. (Три різні точки країни - схід, захід, центр)). Гадаю, що в них є свої підстави для такої роздратованості покупцем.
Цікаво було б взнати які. Бо якось спробував в того знайомого дістати пояснень, але той роздратувався та відморозився)) Особливо коли я показав, що отакі відповіді - це навпаки, прояв поваги до продавця, бо покупець ввічливо виправдовується чому не купляє. Ніж тулить в лоба -- не подобається; якість не та; за рогом дешевше; роз'яснення про товар незадовільні.
Тепер в ступорі. Що краще: ввічливо розходитися чи в лоба тулити?)) Чи мовчки, як не знаю хто.
Виходить дивна картинко: при поверненні покупця до продавця вже купувати (після дійсно обходу ринку, отримання грошей або ін.), продавець радо зустрічає... Після матюків поза очі в спину.
На просторах ТГ кажуть, що, МОЖЛИВО, готуються до запуску РС-26 з Капустіна (Астрахань) в експериментальному варіанті.
Коротко: ▪️Дальність заявлена до 6 000 км. ▪️Точність — 150 м. ▪️Стартова маса — 50 т. ▪️Маса бойової частини (за відкритими джерелами) — 1,2 тонни.
Тобто це балістична ракета, яка дуже швидка (можливий час підльоту — до 12 хвилин), має велику дальність, несе фугас вагою 1,2 тонни, якщо довіряти відкритим джерелам.
Якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна ~3 "Іскандерам-М".
Тож, як завжди, уважно слідкуємо за офіційними повідомленнями і не забуваємо вчасно йти до безпечних місць.
несчастная тонна взрывчатки с точностью 150 метров (а может и все 350) это конечно сильно и все это миллионов за 50 баксов
вже прилітали в україну х-22, в яких боєголовка не набагато менша, десь 950 кг. так що з точки зору лякання, щоб просто кудись вїб...и, то не "впєчєтляєт". особливо якщо зважати на імовірну вартість виробу, щоб отак просто запустити зі звичайним фугасом, який на додачу ще і невідомо куди влучить. якщо і правда розглядають запуск, то можливо в якості випробування в в умовах, максимально наближених до бойових, все ж таки розроблялася як носій ядерного заряду, а не звичайного, і вже при 1т такого заряду точність +-декілька сотень метрів цілком прийнятна.
Hotab написав:Тому нам доводиться оцей стогін тут читати. Можливо хоч тут їм хтось скаже, що якщо нерви нездорові, якщо така поведінка клієнта бісить
Але це цікаво та інформативно. Бо така реакція продавця-підприємця дійсно дратує покупця.
В мене гарний знайомий підприємець на ринку абсолютно точно так само, як Успіх та ІА, реагує... І перелічував саме оті вирази, які надав Успіх. Тепер я бачу, що це доволі типова поширена реакція в продавців. (Три різні точки країни - схід, захід, центр)). ......
Вполне нормальная и понятная реакция. Продавцу хочется продать побыстрее и побольше и он расстраивается, когда покупатель уходит, ничего не купив. И очень рад покупателю, который не считает деньги и берёт много. Важно, чтобы он сдерживал свои эмоции и не хамил покупателю, не высказывал вслух, что он думает. А бывает и такое. Но к такому продавцу покупатель может потом и не подойти.
Игорь Алексеевич написав:Water Дивіться спільний марафон проєктів "Право на владу" та "Твій вечір" 23 лютого 22р. Сьогодні, 23 лютого, о 21:00 в ефірі 1+1 Наталія Мосейчук з Єгором Гордєєвим продовжать інформаційний марафон, щоб надати українцям найсвіжішу інформацію та обговорити події дня.
Це факти. А від тебе брехня. Брехня якого роду? Ото все шо ти далі написав: Четвер 0 22:00 Мосейчук знала коли буде повномасштабне вторгнення.
Пальчиками набираем текст и ищем всю инфр в ГУГЛе или Ютубе.
Звісно ти з`їхав з теми, як завжди, нічого дивного. Шо ще раз підтвердило.
На просторах ТГ кажуть, що, МОЖЛИВО, готуються до запуску РС-26 з Капустіна (Астрахань) в експериментальному варіанті. ..............
.......... вже прилітали в україну х-22, в яких боєголовка не набагато менша, десь 950 кг. так що з точки зору лякання, щоб просто кудись вїб...и, то не "впєчєтляєт". особливо якщо зважати на імовірну вартість виробу, щоб отак просто запустити зі звичайним фугасом, який на додачу ще і невідомо куди влучить. якщо і правда розглядають запуск, то можливо в якості випробування в в умовах, максимально наближених до бойових, все ж таки розроблялася як носій ядерного заряду, а не звичайного, і вже при 1т такого заряду точність +-декілька сотень метрів цілком прийнятна.
Вот мне нравится обсуждение РС-26. При этом никто не обращает внимание на цитату, кот. я приводил:
22 марта 2018 года ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России сообщил, что мобильный ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин» исключены из госпрограммы вооружений до 2027 года (ГПВ-27). Вместо них в ГПВ-27 включён комплекс шахтного базирования «Авангард» как имеющий более важное значение для обороноспособности страны. Причиной исключения названа невозможность одновременного финансирования вышеназванных программ[8]
В 2018 году стало известно, что из госпрограммы вооружений до 2027 года (ГПВ-27) исключены комплекс РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин»; вместо них в ГПВ-27 включён ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования с МБР УР-100Н УТТХ и управляемым боевым блоком, как имеющий более важное значение для обороноспособности страны. Причиной исключения других комплексов названа невозможность одновременного финансирования вышеназванных программ[9][10][11].
При этом:
Основой комплекса является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28, и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,28[источник не указан 73 дня] километра в секунду)[3], что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила[4]
Hotab написав:Тому нам доводиться оцей стогін тут читати. Можливо хоч тут їм хтось скаже, що якщо нерви нездорові, якщо така поведінка клієнта бісить
Але це цікаво та інформативно. Бо така реакція продавця-підприємця дійсно дратує покупця.
В мене гарний знайомий підприємець на ринку абсолютно точно так само, як Успіх та ІА, реагує... І перелічував саме оті вирази, які надав Успіх. Тепер я бачу, що це доволі типова поширена реакція в продавців. (Три різні точки країни - схід, захід, центр)). Гадаю, що в них є свої підстави для такої роздратованості покупцем.
Цікаво було б взнати які. Бо якось спробував в того знайомого дістати пояснень, але той роздратувався та відморозився)) Особливо коли я показав, що отакі відповіді - це навпаки, прояв поваги до продавця, бо покупець ввічливо виправдовується чому не купляє. Ніж тулить в лоба -- не подобається; якість не та; за рогом дешевше; роз'яснення про товар незадовільні.
Тепер в ступорі. Що краще: ввічливо розходитися чи в лоба тулити?)) Чи мовчки, як не знаю хто.
Виходить дивна картинко: при поверненні покупця до продавця вже купувати (після дійсно обходу ринку, отримання грошей або ін.), продавець радо зустрічає... Після матюків поза очі в спину.
Все просто))
1. Риби занадто мало в річці і коли вона пропливаючи повз, трохи зупиняється і просто дивиться на гачок - то звичайно, що це буде дратувати рибака, який кожного ранку йде на річку, з цілою купою снастей, який замісив 100500 прикормок... - а вона "просто дивиться"!
2. Відповісти продавцю, який переважно запитує "Що Вас цікавить? Може вам щось підказати/порадити?" потрібно так: "Та я покищо прицінююсь, може скоро потрібно буде купляти... бо вже моє доламується..." Тобто, не залишати отої переважно тупої надії на те, що Ви ВЖЕ скоро повернетесь і купите, бо в 90% - ніхто не вертається(люди просто не знають, як ввічливо відмазатись за те, що наче з цікавістю дивиться/розглядає вітрину) А просто чесно даєте зрозуміти, що може/колись - але не факт)) Або просто сказати: "ні, дякую"(типу натякнути, що не приставай до мене, я сам роздивлюсь) - так продавець хоч не буде плекати надії/даремно щось розказувати 10-15хв, а потім чути оті всі раніше перелічені "тупі відмазки", які я там з ІА написали...))
3. Ще раз - чому все так/чому продавець(а він же переважно власник) на базарі такий роздратований)дратівливий? Бо а) дивіться п1. Бо б) власник вклав туєву хучу грошей і 90% свого вільного часу, а тут така "акуєтітєльна торгівля", що заледве середню/трохи вище середньої зарплати заробляєш!(а менінгіт з податками/здачами звітів, "забракованим" товаром, залишками товару і т.д. і т.п.!