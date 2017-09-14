Додано: Чет 21 лис, 2024 01:16

detroytred написав: Hotab написав: Тому нам доводиться оцей стогін тут читати.

Можливо хоч тут їм хтось скаже, що якщо нерви нездорові, якщо така поведінка клієнта бісить Тому нам доводиться оцей стогін тут читати.Можливо хоч тут їм хтось скаже, що якщо нерви нездорові, якщо така поведінка клієнта бісить

Але це цікаво та інформативно.

Бо така реакція продавця-підприємця дійсно дратує покупця.



В мене гарний знайомий підприємець на ринку абсолютно точно так само, як Успіх та ІА, реагує...

І перелічував саме оті вирази, які надав Успіх.

Тепер я бачу, що це доволі типова поширена реакція в продавців. (Три різні точки країни - схід, захід, центр)).

Гадаю, що в них є свої підстави для такої роздратованості покупцем.



Цікаво було б взнати які.

Бо якось спробував в того знайомого дістати пояснень, але той роздратувався та відморозився))

Особливо коли я показав, що отакі відповіді - це навпаки, прояв поваги до продавця, бо покупець ввічливо виправдовується чому не купляє. Ніж тулить в лоба -- не подобається; якість не та; за рогом дешевше; роз'яснення про товар незадовільні.



Тепер в ступорі.

Що краще: ввічливо розходитися чи в лоба тулити?))

Чи мовчки, як не знаю хто.



Виходить дивна картинко: при поверненні покупця до продавця вже купувати (після дійсно обходу ринку, отримання грошей або ін.), продавець радо зустрічає...

Після матюків поза очі в спину. Але це цікаво та інформативно.Бо така реакція продавця-підприємця дійсно дратує покупця.В мене гарний знайомий підприємець на ринку абсолютно точно так само, як Успіх та ІА, реагує...І перелічував саме оті вирази, які надав Успіх.Тепер я бачу, що це доволі типова поширена реакція в продавців. (Три різні точки країни - схід, захід, центр)).Гадаю, що в них є свої підстави для такої роздратованості покупцем.Цікаво було б взнати які.Бо якось спробував в того знайомого дістати пояснень, але той роздратувався та відморозився))Особливо коли я показав, що отакі відповіді - це навпаки, прояв поваги до продавця, бо покупець ввічливо виправдовується чому не купляє. Ніж тулить в лоба -- не подобається; якість не та; за рогом дешевше; роз'яснення про товар незадовільні.Тепер в ступорі.Що краще: ввічливо розходитися чи в лоба тулити?))Чи мовчки, як не знаю хто.Виходить дивна картинко: при поверненні покупця до продавця вже купувати (після дійсно обходу ринку, отримання грошей або ін.), продавець радо зустрічає...Після матюків поза очі в спину.

Все просто))1. Риби занадто мало в річці і коли вона пропливаючи повз, трохи зупиняється і просто дивиться на гачок - то звичайно, що це буде дратувати рибака, який кожного ранку йде на річку, з цілою купою снастей, який замісив 100500 прикормок... - а вона "просто дивиться"!2. Відповісти продавцю, який переважно запитує "Що Вас цікавить? Може вам щось підказати/порадити?" потрібно так:"Та я покищо прицінююсь, може скоро потрібно буде купляти... бо вже моє доламується..."Тобто, не залишати отої переважно тупої надії на те, що Ви ВЖЕ скоро повернетесь і купите, бо в 90% - ніхто не вертається(люди просто не знають, як ввічливо відмазатись за те, що наче з цікавістю дивиться/розглядає вітрину)А просто чесно даєте зрозуміти, що може/колись - але не факт))Або просто сказати: "ні, дякую"(типу натякнути, що не приставай до мене, я сам роздивлюсь) - так продавець хоч не буде плекати надії/даремно щось розказувати 10-15хв, а потім чути оті всі раніше перелічені "тупі відмазки", які я там з ІА написали...))3. Ще раз - чому все так/чому продавець(а він же переважно власник) на базарі такий роздратований)дратівливий?Бо а) дивіться п1.Бо б) власник вклав туєву хучу грошей і 90% свого вільного часу, а тут така "акуєтітєльна торгівля", що заледве середню/трохи вище середньої зарплати заробляєш!(а менінгіт з податками/здачами звітів, "забракованим" товаром, залишками товару і т.д. і т.п.!Нах таке щастя?