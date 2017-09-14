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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11009110101101111012

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 01:40

  detroytred написав:
  whois2010 написав:Хто досі дивиться шарлатанів арестовича та гордона, то не від великого розуму.

Я дивлюсь десь з півроку вже Арестовича.
І те, що він шарлатан, аж ніяк не спростовує отих фундаментальних інструментів, які він використовує та докладно розтлумачує.
Приклад:
- 27 серпня 2022 він з Залужним обговорює вкрай необхідність утворення дивізій замість системи ОТУ-бригади-придані підрозділи.
- десь в кінці 2023 про це каже Муженко
- наприкінці 2024 про це голосить вже Редіс.

В якого нешарлатана можна було про це детально та доступно взнати?
І таких прикладів сотні...
Саме по фундаментальним питанням в самих різних сферах.
Хоча він доволі часто маніпулює практично на грані прямої брехні.
Так це роблять мабуть всі.
Фільтрувати треба.

Слухати треба всіх...
Починаючи з мольфарів))


Таже фигня. Он может быть шарлатаном и кем угодно - но с его рота вылетают мысли которые в воздухе витают а вот говорят их вслух как-то не очень (боятся?)
katso
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 07:03

Успіх

який кожного ранку йде на річку, з цілою купою снастей, який замісив 100500 прикормок..



Але жодної книжки п̶о̶ ̶р̶и̶б̶о̶л̶о̶в̶л̶і̶ не прочитав. Такий і результат:
  Успіх написав:заледве середню/трохи вище середньої зарплати заробляєш
Нах таке щастя?


Ну а так як «не прочитав», то і не в курсі, що риба має повне право шукати де смачніше (а в обовʼязки «рибака» входить співати соловʼєм , розповідаючи казки чому його «приманка» найсмачніша) І недолугий «рибак» хай там хоч зуби зітре до коренів, але закони торгівлі працюють незалежно від його емоцій. Буде гарно і терпляче «співати», може і спіймає свій профіт, і поїсть ввечері піцу.
Ті, хто цього не розуміє, звільняють ринок і йдуть чистити взуття на обочину проспекту. Там не треба читати книжки. І вміти писати без 3-х помилок в реченні не обовʼязково.
Hotab
 
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  #<1 ... 11009110101101111012
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