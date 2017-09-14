whois2010 написав:Хто досі дивиться шарлатанів арестовича та гордона, то не від великого розуму.
Я дивлюсь десь з півроку вже Арестовича. І те, що він шарлатан, аж ніяк не спростовує отих фундаментальних інструментів, які він використовує та докладно розтлумачує. Приклад: - 27 серпня 2022 він з Залужним обговорює вкрай необхідність утворення дивізій замість системи ОТУ-бригади-придані підрозділи. - десь в кінці 2023 про це каже Муженко - наприкінці 2024 про це голосить вже Редіс.
В якого нешарлатана можна було про це детально та доступно взнати? І таких прикладів сотні... Саме по фундаментальним питанням в самих різних сферах. Хоча він доволі часто маніпулює практично на грані прямої брехні. Так це роблять мабуть всі. Фільтрувати треба.
Слухати треба всіх... Починаючи з мольфарів))
Таже фигня. Он может быть шарлатаном и кем угодно - но с его рота вылетают мысли которые в воздухе витают а вот говорят их вслух как-то не очень (боятся?)
який кожного ранку йде на річку, з цілою купою снастей, який замісив 100500 прикормок..
Але жодної книжки п̶о̶ ̶р̶и̶б̶о̶л̶о̶в̶л̶і̶ не прочитав. Такий і результат:
Успіх написав:заледве середню/трохи вище середньої зарплати заробляєш Нах таке щастя?
Ну а так як «не прочитав», то і не в курсі, що риба має повне право шукати де смачніше (а в обовʼязки «рибака» входить співати соловʼєм , розповідаючи казки чому його «приманка» найсмачніша) І недолугий «рибак» хай там хоч зуби зітре до коренів, але закони торгівлі працюють незалежно від його емоцій. Буде гарно і терпляче «співати», може і спіймає свій профіт, і поїсть ввечері піцу. Ті, хто цього не розуміє, звільняють ринок і йдуть чистити взуття на обочину проспекту. Там не треба читати книжки. І вміти писати без 3-х помилок в реченні не обовʼязково.
“...Війна з кожним днем стає все жорстокіша. Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися. Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі. Це дуже і дуже важливо. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе. Навчитися тут вижити. Друге - дивіться уважно один одному в очі. Запам'ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам'ятати на все життя, і переживати, де він - товариш, де Василь, де Петро, що з ним, чи живий він? І на полі бою дивитися на такого ж самого товариша і намагатися врятувати його. Будь що зберегти свого товариша наскільки це буде можливо. Але цього ще мало - мало зберегти себе і зберегти свого друга, свого побратима. Потрібно ще обов'язково виконати завдання. Для цього потрібно буде вбивати. Вбивати не задумуючись, бачачи ворога. Вбити його першим, ніж він спробує вбити тебе, або твого товариша. Вчіться цього, будь ласка, тут. Любіть один одного. І пам'ятайте про Україну. Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший. Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі чого б нам це не коштувало. Україна у нас одна. І ми обов'язково переможемо. Разом. Слава Україні!” https://varta1.com.ua/news/posol-ukrayi ... 88232.html
На аукционе Sothebyʼs продали за 6,2 миллиона долларов банан, приклеенный скотчем к стене — инсталляцию художника Маурицио Каттелана
Покупателем стал китайский криптопредприниматель и коллекционер произведений искусства Джастин Сан. Он назвал инсталляцию культурным феноменом, «который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества» и добавил, что в ближайшее время съест банан «как часть этого уникального художественного опыта, отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».
Работу доставят покупателю с сертификатом подлинности и инструкцией по замене банана, когда он сгниет. Sothebyʼs рассчитывал продать инсталляцию в 1,5 миллиона долларов.
Администрация Байдена уведомила конгресс, что планирует списать долг Украины на $4,64 млрд, сообщает Bloomberg. Это половина суммы кредита на $9 млрд, который США предоставили Украине в рамках дополнительного, одобренного в апреле пакета помощи в размере $60 млрд. В Госдепе считают, что списание долга «поможет Украине одержать победу, отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО». Этот шаг является частью более широких усилий Байдена, который стремится направить Украине как можно больше помощи до прихода в Белый дом Дональда Трампа. План уже вызвал возражения со стороны республиканцев, отмечает агентство.
The Financial Times: Олаф Шольц сталкивается со своим «моментом Байдена»
▪️Олафу Шольцу грозит «момент Байдена» на фоне растущего давления со стороны его собственной партии, требующей отказаться от претензий на второй срок на посту канцлера Германии и уступить место более популярному министру обороны.
▪️Шольц пользуется поддержкой руководства социал-демократов, которое пока поддерживает его заявку на лидерство в партии на внеочередных выборах в феврале следующего года.
▪️Однако все больше членов СДПГ выражают беспокойство по поводу его низких рейтингов одобрения, опасаясь, что он может потянуть за собой партию, и без того находящуюся на уровне 15% в опросах — позади правоцентристского Христианско-демократического союза и ультраправой «Альтернативы для Германии».
▪️Бунтари отдают предпочтение министру обороны Борису Писториусу, который является самым популярным политиком в стране. «Говоря прямо, у нас есть два возможных кандидата — один из них самый популярный политик в Германии, а другой — наименее популярный… В принципе, этим все сказано», — сказал мэр западногерманского города Майфельд и член СДПГ Максимилиан Мумм в интервью Financial Times.
▪️На этой неделе агентство INSA выяснило, что Шольц оказался в самом низу рейтинга 20 немецких политиков, который возглавил Писториус. Отдельный опрос, проведенный Deutschlandtrend, показал, что 47% сторонников СДПГ считают Шольца неподходящим кандидатом на пост канцлера.
▪️Удручающие рейтинги одобрения побудили некоторых членов СДПГ призвать Шольца последовать примеру президента США Джо Байдена и выбыть из гонки.
▪️Шольц, который в последние несколько дней находился в Рио-де-Жанейро на саммите g20, уклонился от ответа на вопрос о своей кандидатуре. Он уклонился от ответа на вопрос журналиста, сказав лишь: «Мы хотим быть успешными вместе. Вместе, СДПГ и я».
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 10:22, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися. Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі..... Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший. Але Україна має бути збережена.
і це говорить той що списався з армії та втік закордон.. як мило)) Сподіваюсь йому відповіли не класичним Ave, Caesar, morituri te salutant
detroytred написав:Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися. Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі..... Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший. Але Україна має бути збережена.
і це говорить той що списався з армії та втік закордон.. як мило)) Сподіваюсь йому відповіли не класичним Ave, Caesar, morituri te salutant
этот монолог - уровень интеллекта доктора философии. Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать? воюют для того чтобы жить, а не для того чтобы умереть. Война будет кого то бояться... мда . Как раз война это поход человека против своей природы, что может быть страшнее? У животных нет воин - их придумали люди.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 10:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися. Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі..... Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший. Але Україна має бути збережена.
і це говорить той що списався з армії та втік закордон.. як мило)) Сподіваюсь йому відповіли не класичним Ave, Caesar, morituri te salutant
А в это время зе приняли законы про концессию, и уже предлагают землю и полезные ископаемые. Получается, одни воюют, а другие распоряжаются национальным богатством. Что-то тут не сходится.
detroytred , katso Арестовича послухати можно. Він все ж таки актор класу повище ніж Зеленський та навіть Порошенко . Але як політик - нарцис та боягуз. Боїться відмежуватися від Залужного та навіть Подоляка, я йому це радив, а він забанив
fox767676 написав:detroytred , katso Арестовича послухати можно. Він все ж таки актор класу повище ніж Зеленський та навіть Порошенко . Але як політик - нарцис та боягуз. Боїться відмежуватися від Залужного та навіть Подоляка, я йому це радив, а він забанив