Додано: Чет 21 лис, 2024 09:32

Промова генерала Залужного до солдатів“...Війна з кожним днем стає все жорстокіша. Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися.Потрібно тут цьому вчитися. Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі. Це дуже і дуже важливо. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе. Навчитися тут вижити.Друге - дивіться уважно один одному в очі. Запам'ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам'ятати на все життя, і переживати, де він - товариш, де Василь, де Петро, що з ним, чи живий він?І на полі бою дивитися на такого ж самого товариша і намагатися врятувати його. Будь що зберегти свого товариша наскільки це буде можливо.Але цього ще мало - мало зберегти себе і зберегти свого друга, свого побратима.Потрібно ще обов'язково виконати завдання. Для цього потрібно буде вбивати. Вбивати не задумуючись, бачачи ворога. Вбити його першим, ніж він спробує вбити тебе, або твого товариша.Вчіться цього, будь ласка, тут. Любіть один одного. І пам'ятайте про Україну. Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший.Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі чого б нам це не коштувало. Україна у нас одна. І ми обов'язково переможемо. Разом. Слава Україні!”