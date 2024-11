The Financial Times: Олаф Шольц сталкивается со своим «моментом Байдена»



▪️Олафу Шольцу грозит «момент Байдена» на фоне растущего давления со стороны его собственной партии, требующей отказаться от претензий на второй срок на посту канцлера Германии и уступить место более популярному министру обороны.



▪️Шольц пользуется поддержкой руководства социал-демократов, которое пока поддерживает его заявку на лидерство в партии на внеочередных выборах в феврале следующего года.



▪️Однако все больше членов СДПГ выражают беспокойство по поводу его низких рейтингов одобрения, опасаясь, что он может потянуть за собой партию, и без того находящуюся на уровне 15% в опросах — позади правоцентристского Христианско-демократического союза и ультраправой «Альтернативы для Германии».



▪️Бунтари отдают предпочтение министру обороны Борису Писториусу, который является самым популярным политиком в стране. «Говоря прямо, у нас есть два возможных кандидата — один из них самый популярный политик в Германии, а другой — наименее популярный… В принципе, этим все сказано», — сказал мэр западногерманского города Майфельд и член СДПГ Максимилиан Мумм в интервью Financial Times.



▪️На этой неделе агентство INSA выяснило, что Шольц оказался в самом низу рейтинга 20 немецких политиков, который возглавил Писториус. Отдельный опрос, проведенный Deutschlandtrend, показал, что 47% сторонников СДПГ считают Шольца неподходящим кандидатом на пост канцлера.



▪️Удручающие рейтинги одобрения побудили некоторых членов СДПГ призвать Шольца последовать примеру президента США Джо Байдена и выбыть из гонки.



▪️Шольц, который в последние несколько дней находился в Рио-де-Жанейро на саммите g20, уклонился от ответа на вопрос о своей кандидатуре. Он уклонился от ответа на вопрос журналиста, сказав лишь: «Мы хотим быть успешными вместе. Вместе, СДПГ и я».