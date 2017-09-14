RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 110101101111012110131101411015>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 01:40

  detroytred написав:
  whois2010 написав:Хто досі дивиться шарлатанів арестовича та гордона, то не від великого розуму.

Я дивлюсь десь з півроку вже Арестовича.
І те, що він шарлатан, аж ніяк не спростовує отих фундаментальних інструментів, які він використовує та докладно розтлумачує.
Приклад:
- 27 серпня 2022 він з Залужним обговорює вкрай необхідність утворення дивізій замість системи ОТУ-бригади-придані підрозділи.
- десь в кінці 2023 про це каже Муженко
- наприкінці 2024 про це голосить вже Редіс.

В якого нешарлатана можна було про це детально та доступно взнати?
І таких прикладів сотні...
Саме по фундаментальним питанням в самих різних сферах.
Хоча він доволі часто маніпулює практично на грані прямої брехні.
Так це роблять мабуть всі.
Фільтрувати треба.

Слухати треба всіх...
Починаючи з мольфарів))


Таже фигня. Он может быть шарлатаном и кем угодно - но с его рота вылетают мысли которые в воздухе витают а вот говорят их вслух как-то не очень (боятся?)
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 07:03

Успіх

який кожного ранку йде на річку, з цілою купою снастей, який замісив 100500 прикормок..



Але жодної книжки п̶о̶ ̶р̶и̶б̶о̶л̶о̶в̶л̶і̶ не прочитав. Такий і результат:
  Успіх написав:заледве середню/трохи вище середньої зарплати заробляєш
Нах таке щастя?


Ну а так як «не прочитав», то і не в курсі, що риба має повне право шукати де смачніше (а в обовʼязки «рибака» входить співати соловʼєм , розповідаючи казки чому його «приманка» найсмачніша) І недолугий «рибак» хай там хоч зуби зітре до коренів, але закони торгівлі працюють незалежно від його емоцій. Буде гарно і терпляче «співати», може і спіймає свій профіт, і поїсть ввечері піцу.
Ті, хто цього не розуміє, звільняють ринок і йдуть чистити взуття на обочину проспекту. Там не треба читати книжки. І вміти писати без 3-х помилок в реченні не обовʼязково.
Hotab
 
Повідомлень: 13643
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 09:32

Промова генерала Залужного до солдатів

“...Війна з кожним днем стає все жорстокіша. Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися.
Потрібно тут цьому вчитися. Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі. Це дуже і дуже важливо. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе. Навчитися тут вижити.
Друге - дивіться уважно один одному в очі. Запам'ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам'ятати на все життя, і переживати, де він - товариш, де Василь, де Петро, що з ним, чи живий він?
І на полі бою дивитися на такого ж самого товариша і намагатися врятувати його. Будь що зберегти свого товариша наскільки це буде можливо.
Але цього ще мало - мало зберегти себе і зберегти свого друга, свого побратима.
Потрібно ще обов'язково виконати завдання. Для цього потрібно буде вбивати. Вбивати не задумуючись, бачачи ворога. Вбити його першим, ніж він спробує вбити тебе, або твого товариша.
Вчіться цього, будь ласка, тут. Любіть один одного. І пам'ятайте про Україну. Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший.
Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі чого б нам це не коштувало. Україна у нас одна. І ми обов'язково переможемо. Разом. Слава Україні!”
https://varta1.com.ua/news/posol-ukrayi ... 88232.html
detroytred
 
Повідомлень: 31043
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:15

На аукционе Sothebyʼs продали за 6,2 миллиона долларов банан, приклеенный скотчем к стене — инсталляцию художника Маурицио Каттелана

Покупателем стал китайский криптопредприниматель и коллекционер произведений искусства Джастин Сан. Он назвал инсталляцию культурным феноменом, «который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества» и добавил, что в ближайшее время съест банан «как часть этого уникального художественного опыта, отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».

Работу доставят покупателю с сертификатом подлинности и инструкцией по замене банана, когда он сгниет. Sothebyʼs рассчитывал продать инсталляцию в 1,5 миллиона долларов.

(https://bit.ly/meduzamirror#/news/2024/ ... -kattelana)


Администрация Байдена уведомила конгресс, что планирует списать долг Украины на $4,64 млрд, сообщает Bloomberg.
Это половина суммы кредита на $9 млрд, который США предоставили Украине в рамках дополнительного, одобренного в апреле пакета помощи в размере $60 млрд. В Госдепе считают, что списание долга «поможет Украине одержать победу, отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО».
Этот шаг является частью более широких усилий Байдена, который стремится направить Украине как можно больше помощи до прихода в Белый дом Дональда Трампа. План уже вызвал возражения со стороны республиканцев, отмечает агентство.


The Financial Times: Олаф Шольц сталкивается со своим «моментом Байдена»

▪️Олафу Шольцу грозит «момент Байдена» на фоне растущего давления со стороны его собственной партии, требующей отказаться от претензий на второй срок на посту канцлера Германии и уступить место более популярному министру обороны.

▪️Шольц пользуется поддержкой руководства социал-демократов, которое пока поддерживает его заявку на лидерство в партии на внеочередных выборах в феврале следующего года.

▪️Однако все больше членов СДПГ выражают беспокойство по поводу его низких рейтингов одобрения, опасаясь, что он может потянуть за собой партию, и без того находящуюся на уровне 15% в опросах — позади правоцентристского Христианско-демократического союза и ультраправой «Альтернативы для Германии».

▪️Бунтари отдают предпочтение министру обороны Борису Писториусу, который является самым популярным политиком в стране. «Говоря прямо, у нас есть два возможных кандидата — один из них самый популярный политик в Германии, а другой — наименее популярный… В принципе, этим все сказано», — сказал мэр западногерманского города Майфельд и член СДПГ Максимилиан Мумм в интервью Financial Times.

▪️На этой неделе агентство INSA выяснило, что Шольц оказался в самом низу рейтинга 20 немецких политиков, который возглавил Писториус. Отдельный опрос, проведенный Deutschlandtrend, показал, что 47% сторонников СДПГ считают Шольца неподходящим кандидатом на пост канцлера.

▪️Удручающие рейтинги одобрения побудили некоторых членов СДПГ призвать Шольца последовать примеру президента США Джо Байдена и выбыть из гонки.

▪️Шольц, который в последние несколько дней находился в Рио-де-Жанейро на саммите g20, уклонился от ответа на вопрос о своей кандидатуре. Он уклонился от ответа на вопрос журналиста, сказав лишь: «Мы хотим быть успешными вместе. Вместе, СДПГ и я».
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25756
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися.
Потрібно тут цьому вчитися. Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі..... Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший.
Але Україна має бути збережена.

і це говорить той що списався з армії та втік закордон.. як мило))
Сподіваюсь йому відповіли не класичним Ave, Caesar, morituri te salutant
Letusrock
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:25

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися.
Потрібно тут цьому вчитися. Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі..... Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший.
Але Україна має бути збережена.

і це говорить той що списався з армії та втік закордон.. як мило))
Сподіваюсь йому відповіли не класичним Ave, Caesar, morituri te salutant

этот монолог - уровень интеллекта доктора философии. Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать? воюют для того чтобы жить, а не для того чтобы умереть. Война будет кого то бояться... мда . Как раз война это поход человека против своей природы, что может быть страшнее? У животных нет воин - их придумали люди.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25756
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:26

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися.
Потрібно тут цьому вчитися. Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі..... Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший.
Але Україна має бути збережена.

і це говорить той що списався з армії та втік закордон.. як мило))
Сподіваюсь йому відповіли не класичним Ave, Caesar, morituri te salutant

А в это время зе приняли законы про концессию, и уже предлагают землю и полезные ископаемые. Получается, одни воюют, а другие распоряжаются национальным богатством. Что-то тут не сходится.
Примат
 
Повідомлень: 613
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:27

detroytred , katso
Арестовича послухати можно. Він все ж таки актор класу повище ніж Зеленський та навіть Порошенко . Але як політик
- нарцис та боягуз. Боїться відмежуватися від Залужного та навіть Подоляка, я йому це радив, а він забанив
fox767676
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 13.06.20
Подякував: 323 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:33

  fox767676 написав:detroytred , katso
Арестовича послухати можно. Він все ж таки актор класу повище ніж Зеленський та навіть Порошенко . Але як політик
- нарцис та боягуз. Боїться відмежуватися від Залужного та навіть Подоляка, я йому це радив, а він забанив

кравчучківський вишкіл: пропетляти між крапельок
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37278
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать?

Якщо б держава гарантувала життя родині і дітям загинувшого за неї захисника значно краще, ніж міг забезпечити він, то можна б воювати, а так сенсу справді нема...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 21 лис, 2024 10:48, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4175
З нами з: 29.07.22
Подякував: 736 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 110101101111012110131101411015>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74408
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243185
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 874711
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3587)
21.11.2024 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.