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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1101111012110131101411015>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:39

  Wirująświatła написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися.
Потрібно тут цьому вчитися. Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі..... Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший.
Але Україна має бути збережена.

і це говорить той що списався з армії та втік закордон.. як мило))
Сподіваюсь йому відповіли не класичним Ave, Caesar, morituri te salutant

этот монолог - уровень интеллекта доктора философии. Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать? воюют для того чтобы жить, а не для того чтобы умереть. Война будет кого то бояться... мда . Как раз война это поход человека против своей природы, что может быть страшнее? У животных нет воин - их придумали люди.



ну канешно, нет воен. у животных просто нет такой высокой организации, чтобы собрать армию
а так у многих попытка захода на их территорию постороннего приводит к разборкам
война это и есть природа))
какие вопросы могут быть к Залужному? он вывез войну в ситуации, когда давали 72 часа максимум. не без ошибок, конечно, но оценивать генерала может только другой генерал.
да и он военный, а не профессиональный балабол по типу многих наших политиков, в его задачи не входит радовать охлос предвыборными речами
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:49

  Wirująświatła написав:
Администрация Байдена уведомила конгресс, что планирует списать долг Украины на $4,64 млрд, сообщает Bloomberg.
Это половина суммы кредита на $9 млрд, который США предоставили Украине в рамках дополнительного, одобренного в апреле пакета помощи в размере $60 млрд. В Госдепе считают, что списание долга «поможет Украине одержать победу, отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО».
Этот шаг является частью более широких усилий Байдена, который стремится направить Украине как можно больше помощи до прихода в Белый дом Дональда Трампа. План уже вызвал возражения со стороны республиканцев, отмечает агентство.


Кацапія списала Африці 20 млрд.дол. боргів одним указом і нічого, а тут якісь 4,6 ярда не може списати не абихто, а США, які їх друкують.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:51

  fox767676 написав:detroytred , katso
Арестовича послухати можно. Він все ж таки актор класу повище ніж Зеленський та навіть Порошенко . Але як політик
- нарцис та боягуз. Боїться відмежуватися від Залужного та навіть Подоляка, я йому це радив, а він забанив

Саме так.
Імхо. До влади навіть близько не допускали, не допускають і не допустять технократів.
В меню надають виключно чітко або ідейних, або шкурників (шкурників - або явних або тих, які видають з себе або ідейних).
Арестович - чистий явний шкурник... Але майстерські вміючий довести, що це дасть іншим покращення. Майстерські.
Для мене очевидно, що на практиці нічого робити з заявленого він не буде..
Так я його і не обираю ж, а тільки слухаю.
____________________
Не розумію чому так часто поведінка пояснюється боягузтвом? Він може на три порядки сміливіший за будь-кого з звинувачувальників.
Людина робить так, як їй вигідно...
Буде їй вигідно інакше, то вона продемонструє дива сміливості.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всё таки по Днепру жахнули межконтинентальной
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:01

Конкурс "А ну-ка відніми!"))

  Примат написав:А в это время зе приняли законы про концессию, и уже предлагают землю и полезные ископаемые. Получается, одни воюют, а другие распоряжаются национальным богатством. Что-то тут не сходится.

Чому не сходиться? Гарна ідея - здати у концесію землю і корисні копалини на окупованих територіях Сполученим штатам і нехай вони захищають "своє" від агресії з боку рф. :D
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не розумію чому так часто поведінка пояснюється боягузтвом? Він може на три порядки сміливіший за будь-кого з звинувачувальників.
Людина робить так, як їй вигідно...
Буде їй вигідно інакше, то вона продемонструє дива сміливості.

То йому так вигідно щоб підтримувати імідж ще одного "гуру в екзилі" і нічого не втратити з того ще вже має.
А до вершин влади так не дістатись
Бог не на боці "великих батальонів", Бог на боці сміливих.
Ні, ну можливо в нього є якийсь план-многоходовочка - об'єднатися, потім серія "загадкових смертей"+"викриття агентів мі6 що вдерлися на саму гору", і залишиться тілько один. Але сумніваюсь
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 21 лис, 2024 11:06, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:07

  Бетон написав:Всё таки по Днепру жахнули межконтинентальной


Да ну..
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:08

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Всё таки по Днепру жахнули межконтинентальной


Да ну..


Попередньо по Дніпру було завдано удар з міжконтитентальної балістичної ракети, без ядерної боєголовки
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:09

  fler написав:
  Примат написав:А в это время зе приняли законы про концессию, и уже предлагают землю и полезные ископаемые. Получается, одни воюют, а другие распоряжаются национальным богатством. Что-то тут не сходится.

Чому не сходиться? Гарна ідея - здати у концесію землю і корисні копалини на окупованих територіях Сполученим штатам і нехай вони захищають "своє" від агресії з боку рф. :D

а не вийде навпаки? з метою уникнення ескалації здадуть те що залишилось на неокупованих. а народ буде в ролі кріпаків-охоронців майна Рокфелерів/Родшильдів до останнього і без права відмови від цього почесного обовязку
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:12

  smdtranz написав:а так у многих попытка захода на их территорию постороннего приводит к разборкам
разборки не тождественны войне, в них погибает мизерный % особей. В основном ранения, порванные уши, выбитый глаз. В процессе разборки становится ясно кто сильнее и слабые отступают. "До последней макаки" никто не воюет. Жизнь ценнее территории. Это заложено природой. А человек оспорил, обесценив жизнь ради амбиций политиков.
  smdtranz написав:у животных просто нет такой высокой организации, чтобы собрать армию
у макак высокая организация и есть стаи по несколько сотен голов.
  smdtranz написав:оценивать генерала может только другой генерал.
Человек - многомерное существо, и вчерашний гений завтра может оказаться наркоманом. Оценку ему как генералу я не даю, вы правы пусть это сделают более компетентные. Я дал оценку его пониманию войны. Война = деградация. Природой воен не предусмотрено. Это такое же "изобретение" цивилизации как и коррупция.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 11:21, всього редагувалось 4 разів.
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