Додано: Чет 21 лис, 2024 11:25

detroytred написав: Це підлеглий, як той, хто і буде нести тягар (вмирати), в отаких "спілкуваннях" може розказувати, звертаючись до начальника, що повинні начальники. Це підлеглий, як той, хто і буде нести тягар (вмирати), в отаких "спілкуваннях" може розказувати, звертаючись до начальника, що повинні начальники.

Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі..... Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший.

Але Україна має бути збережена.

вы с точки зрения устава, я с точки зрения общечеловеческих норм. Я читал этот монолог в тг, чуть не блеванул, решил сюда не копипастить. Но поскольку вы разместили, пришлось высказаться. IQ это степень понимания взаимосвязей.не боятся смерти только самоубийцы. Один из способов (и единственно эффективный) остановить суицидальное поведение - вызвать страх смерти. Человек должен жить. А страх смерти ему напоминает об этом. "В глаза врагу" надо было учиться смотреть в школе. Говорить правду, высказывать свое мнение за которое можно получить по носу. "Если вас не станет вас заменит кто то другой", как просто он их обесценил. Вместо того чтобы сказать боритесь за свою жизнь, каждый из вас уникальный и незаменимый. Что гораздо ближе к правде. гандон он после этих слов, лично для меня. Тупая шваль отправляющая других на смерть, предварительно их обесценив.