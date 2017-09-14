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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:18
Wirująświatła написав:
этот монолог - уровень интеллекта доктора философии.
Я розмістив цю промову, бо цікаво було, що він каже умовно своїм підлеглим.
І ще цікавіше було б почути, що стосовно цього думають оті, кому він робив цю промову.
А так, Імхо в парі начальник-підлеглі, коли не віддаються прямі укази, накази, розпорядження, а отакі звернення, то -- підлеглому треба говорити чим йому ти можеш допомогти. І все. А не те, що "повинно, повинен, треба тощо".
Це підлеглий, як той, хто і буде нести тягар (вмирати), в отаких "спілкуваннях" може розказувати, звертаючись до начальника, що повинні начальники.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:22
Взагалі посол в Лндоні забагато на себе бере
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fox767676
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:25
fox767676 написав:
Взагалі посол в Лндоні забагато на себе бере
На фоні Ярмака, то навпаки - замало))
Тобто дивлячись з ким порівнювати.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:25
detroytred написав:
Це підлеглий, як той, хто і буде нести тягар (вмирати), в отаких "спілкуваннях" може розказувати, звертаючись до начальника, що повинні начальники.
вы с точки зрения устава, я с точки зрения общечеловеческих норм. Я читал этот монолог в тг, чуть не блеванул, решил сюда не копипастить. Но поскольку вы разместили, пришлось высказаться. IQ это степень понимания взаимосвязей.
Вчитися не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі..... Якщо Вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший.
Але Україна має бути збережена.
не боятся смерти только самоубийцы. Один из способов (и единственно эффективный) остановить суицидальное поведение - вызвать страх смерти. Человек должен жить. А страх смерти ему напоминает об этом. "В глаза врагу" надо было учиться смотреть в школе. Говорить правду, высказывать свое мнение за которое можно получить по носу. "Если вас не станет вас заменит кто то другой", как просто он их обесценил. Вместо того чтобы сказать боритесь за свою жизнь, каждый из вас уникальный и незаменимый. Что гораздо ближе к правде. гандон он после этих слов, лично для меня. Тупая шваль отправляющая других на смерть, предварительно их обесценив.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 21 лис, 2024 11:43, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:25
Letusrock
і це говорить той що списався з армії та втік закордон.. як мило))
А критикує його хто? Ухилянт?
Якщо генерал-полковнику кажуть «ти нам більше не потрібен, ми тебе міняємо», то що він має зробити? Зірвати з себе погони і піти в штурмовики? Теоретично може очолити бригаду (ШПК полковник, тобто кілька кроків назад ) . Але комбриги є, у них є зами, підполковники, які знають , вміють, хочуть бути комбригом.
Але я розумію ухилянта Летусрока. Він думає, що це генерал Залужний не пішов стрілком-штурмовиком в окоп, отже підвищив шанс потрапити туди Летусроку. Але воно не так працює))
Це 2 паралельні світи, і вони ніколи не перетнуться.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 21 лис, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:26
detroytred написав: fox767676 написав:
Взагалі посол в Лндоні забагато на себе бере
На фоні Ярмака, то навпаки - замало))
Тобто дивлячись з ким порівнювати.
ерозія державного управління
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:28
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Це підлеглий, як той, хто і буде нести тягар (вмирати), в отаких "спілкуваннях" може розказувати, звертаючись до начальника, що повинні начальники.
вы с точки зрения устава, я с точки зрения общечеловеческих норм. Я читал этот монолог в тг, чуть не блеванул, решил сюда не копипастить. Но поскольку вы разместили, пришлось высказаться.
Ні. Я теж саме з точки зору людяності.
В Статуті такого і близько нема. Щоб підлеглий вищестоящому нагадував його зобов'язання.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:37
detroytred написав:
В Статуті такого і близько нема. Щоб підлеглий вищестоящому нагадував його зобов'язання.
так надо внести. Или вышестоящие боги? видите как устав травмирует, формируя искажённые связи. А потом удивляются почему в армии низкий IQ норма.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 21 лис, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:37
Hotab написав:
Це 2 паралельні світи, і вони ніколи не перетнуться.
Все може бути....
В отому плані Стійкості промайнуло одне твердження. Прив'язка звань до посад...
Наскільки далеко "революційні матроси" або популісти можуть зайти? Хто зна.
Всяко може бути.
Мене вже нічим не здивуєш.
Хоча скоріше за все напрям буде тільки в бік підвищення - тобто про призначення на вищестоящі посади без урахування наявного звання.
Але поки дійсно так -- паралельні світи.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:40
Wirująświatła написав: smdtranz написав:
а так у многих попытка захода на их территорию постороннего приводит к разборкам
разборки не тождественны войне, в них погибает мизерный % особей. В основном ранения, порванные уши, выбитый глаз. В процессе разборки становится ясно кто сильнее и слабые отступают. "До последней макаки" никто не воюет. Жизнь ценнее территории. Это заложено природой. А человек оспорил, обесценив жизнь ради амбиций политиков.
smdtranz написав:
у животных просто нет такой высокой организации, чтобы собрать армию
у макак высокая организация и есть стаи по несколько сотен голов.
smdtranz написав:
оценивать генерала может только другой генерал.
Человек - многомерное существо, и вчерашний гений завтра может оказаться наркоманом. Оценку ему как генералу я не даю, вы правы пусть это сделают более компетентные. Я дал оценку его пониманию войны. Война = деградация. Природой воен не предусмотрено. Это такое же "изобретение" цивилизации как и коррупция.
так Залужный — профессиональный военный, потому в вопросах войны разбирается получше чем те, кто ее не видел.
он возможно что-то сформулировал не так, как опытный Цицерон, ну так его и не учили нравиться всем без исключения.
что касается войны — так борьба за ресурсы всегда была и являлась основой эволюции. слабые вымирали сами. эволюционно люди научились думать абстрактно, появились племена в многие тысячи особей, ставшие народами в многие миллионы особей. стадо макак в сто обезьян на мордобой может выделить 10 макак, народ на 100 млн человек может выделить 10 млн.
плюс изобретение орудия и тд. все это привело к тому, что война за ресурсы стала той, как мы видим. так же и коррупция — появились ресурсы — стало возможно их делить.
раньше вожак сам оаспределял их, не обделив при этом самого себя, а сейчас такая схема — это уже коррупция. а суть та же
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