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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:42
Wirująświatła написав: detroytred написав:
В Статуті такого і близько нема. Щоб підлеглий вищестоящому нагадував його зобов'язання.
так надо внести. Или вышестоящие боги?
Не Боги, але:
- те, про що я завжди кажу: інструменти-ричаги саме в них. Саме вони приймають рішення і реалізують ці рішення. Ніхто, окрім них або за них, ці функції не виконає.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:45
fox767676 написав: detroytred написав:
Не розумію чому так часто поведінка пояснюється боягузтвом? Він може на три порядки сміливіший за будь-кого з звинувачувальників.
Людина робить так, як їй вигідно...
Буде їй вигідно інакше, то вона продемонструє дива сміливості.
То йому так вигідно щоб підтримувати імідж ще одного "гуру в екзилі" і нічого не втратити з того ще вже має.
А до вершин влади так не дістатись
Бог не на боці "великих батальонів", Бог на боці сміливих.
Ні, ну можливо в нього є якийсь план-многоходовочка - об'єднатися, потім серія "загадкових смертей"+"викриття агентів мі6 що вдерлися на саму гору", і залишиться тілько один. Але сумніваюсь
ти ж антрополог черепознавець, вже би по вигляду носа міг би вказати генотип зьоми і видати вердик що бути Августом не по Валєрі солом"яний бриль
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:47
Wirująświatła написав: smdtranz написав:
а так у многих попытка захода на их территорию постороннего приводит к разборкам
разборки не тождественны войне, в них погибает мизерный % особей. В основном ранения, порванные уши, выбитый глаз. В процессе разборки становится ясно кто сильнее и слабые отступают. "До последней макаки" никто не воюет. Жизнь ценнее территории. Это заложено природой. А человек оспорил, обесценив жизнь ради амбиций политиков.
smdtranz написав:
у животных просто нет такой высокой организации, чтобы собрать армию
у макак высокая организация и есть стаи по несколько сотен голов.
smdtranz написав:
оценивать генерала может только другой генерал.
Человек - многомерное существо, и вчерашний гений завтра может оказаться наркоманом. Оценку ему как генералу я не даю, вы правы пусть это сделают более компетентные. Я дал оценку его пониманию войны. Война = деградация. Природой воен не предусмотрено. Это такое же "изобретение" цивилизации как и коррупция.
в макак є ОПГ?
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:51
ЛАД написав:
Тем не менее, почему-то дивизии расформировали и перешли на корпусную систему. И больше 2 лет войны никто, ни один генерал или командир об этом не говорил и не возражал. Первым заговорил именно Арестович. Наверное, эта "прям фундаментальна істина" не очевидна.
По-перше, корпусної системи в нас нема. В нас бригадна система. Є кілька корпусів, а по факту керують ОТУВ та ОСУВ.
По-друге, про перехід на дивізійно-корпусну систему Чмут, наприклад, говорив ще в 18 році, коли привид великої війни бачив далеко не кожен. Та й про арестовича тоді мало хто чув. А говорив про це тоді не тільки Чмут. Інша справа, що тоді це обговорювалось у більш вузьких колах, хоча хто хто, а пан полковник міг би чути.
ЛАД написав:
И, кстати, о танках в последнее время практически не упоминают.
Недавно була мова про передачу австралійських Абрамсів і югославських Т-72 не памятаю з якої країни.
ЛАД написав:
А об ФПВ не совсем понял. Вы считаете, что при наличии "якісної арти" ФПВ были бы не нужны?
Потрібні. Але це доволі нішева штука, як ПТУРи, піхотні міномети. А в нас ними затикають усі дири, і хваляться ніби "винайшли порох"
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:53
fox767676 написав:
Бач моду взяли - на будь критику - "ухилянт, ухилянт"
спеціально законів понайпримали у 2014 що більщість пожиттєво ухилянти,
а самі себе довічно убезпечили
феодалізм завжди програє модерновому авторитарізму
ніякими самурайськими промовами ситуацію не врятуєте
А шо не так? З Летусроком була про це дискусія. Він сказав що на захисті держави себе не бачить, буде петляти всіма силами. Так що не так в слові «ухилянт»? Образливо? Ну так на правду не можна ображатись.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 21 лис, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:53
Wirująświatła написав: smdtranz написав:
стадо макак в сто обезьян на мордобой может выделить 10 макак
в мордобое принимают участие все макаки
smdtranz написав:
что касается войны — так борьба за ресурсы всегда была и являлась основой эволюции. слабые вымирали сами
вы подмениваете понятия, борьба за выживание не предполагает убийства себе подобных. В природе есть убийства ради питания, но убийств ради территории нет. На видео стычка макак. Много вы видите трупов? У макаки клыки 4см перекусит жертве горло или сонную артерию - раз плюнуть. Но это запрещенный приём. Цель стычки не убить противника, а напугать, показать что ты сильнее. Убийство себе подобных это инволюция. Как бы пещерный человек выжил, если бы это делал?
чому макаки без знаков разлічія? це так може рядова макака в морду макакогенелу вмазати і їй за це нічого не буде, і де ж тоді тут "високоорганізованість"?
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:58
Hotab написав: fox767676 написав:
Бач моду взяли - на будь критику - "ухилянт, ухилянт"
спеціально законів понайпримали у 2014 що більщість пожиттєво ухилянти,
а самі себе довічно убезпечили
феодалізм завжди програє модерновому авторитарізму
ніякими самурайськими промовами ситуацію не врятуєте
А шо не так? З Летусроком була про це дискусія. Він сказав що на захисті держави себе не бачить, буде петляти всіма силами. Так що не так в слові «ухилянт»? Образливо? Ну так на правду не можна ображатись.
летасроку 45
його хтось вчив захисту держави?
англійську він знає не гірше лондонського посла
То може підвищити ефективність кадрової і взагалі політики, щоб кожен займався тим про що моє якесь уявлення ?
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:59
fox767676 написав: Hotab написав: fox767676 написав:
Бач моду взяли - на будь критику - "ухилянт, ухилянт"
спеціально законів понайпримали у 2014 що більщість пожиттєво ухилянти,
а самі себе довічно убезпечили
феодалізм завжди програє модерновому авторитарізму
ніякими самурайськими промовами ситуацію не врятуєте
А шо не так? З Летусроком була про це дискусія. Він сказав що на захисті держави себе не бачить, буде петляти всіма силами. Так що не так в слові «ухилянт»? Образливо? Ну так на правду не можна ображатись.
летасроку 45
його хтось вчив захисту держави?
англійську він знає не гірше лондонського посла
То може підвищити ефективність кадрової політики, щоб кожен займався тим про що моє якесь уявлення ?
каждий "сапог" думає що він умніше проф. Прєображєнского
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 21 лис, 2024 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:59
flyman написав:
чому макаки без знаков разлічія? це так може рядова макака в морду макакогенелу вмазати і їй за це нічого не буде,
у нас на форуме тоже можно вмазать офицеру.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 12:03
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать?
Якщо б держава гарантувала життя родині і дітям загинувшого за неї захисника значно краще, ніж міг забезпечити він, то можна б воювати, а так сенсу справді нема...
из серии пошла на базар купила ребёнку другого отца.
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