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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 лис, 2024 12:12
Wirująświatła написав: Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать?
Якщо б держава гарантувала життя родині і дітям загинувшого за неї захисника значно краще, ніж міг забезпечити він, то можна б воювати, а так сенсу справді нема...
из серии пошла на базар купила ребёнку другого отца.
у високоорганізованих приматів ерзац-отєц стая
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Додано: Чет 21 лис, 2024 12:12
Wirująświatła
Когда мне говорили что я больше не нужен
.. ображався на державу до кінця життя і казав «я більше не буду платити податки». І не платив.
я не выпрашивал "дайте другую должность",
А де підтвердження слів «Залужний випрошував»?
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Додано: Чет 21 лис, 2024 12:27
А шо там у Болгарії пані-сексологиня так успішно і працює?
В Швейцарії Венедіктова, в GB Залужний...
USA Маркарова, яка за сумісництвом ще й посол у Антигуа і Барбуді.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 12:31
d44 написав: Letusrock написав:
тоді коли назвав студентів-емігрантів "майбутнім України" смачно плюнувши в тих хто тут залишився
чому плюнув, просто сказав як є. Ну не навчаний ще дипломатично брехати. Генерал-губернатор, ост/вест юкрейн компанія...
були ж в Сантьяго чікагські мальчікі, чому в нас не може бути лондонські бої із євроцінностями
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Додано: Чет 21 лис, 2024 12:34
fox767676 написав:
летасроку 45
його хтось вчив захисту держави?
англійську він знає не гірше лондонського посла
То може підвищити ефективність кадрової і взагалі політики, щоб кожен займався тим про що моє якесь уявлення ?
доречі стосовно екон. бронювання. Був би гарний компроміс ввести його для всіх 50+, і всіх наприклад 40+ чи 45 у кого нема дефіцитного ВОС чи не служив.
Толку від таких в армії близько нуля, плюс ніхто не буде волати що "27-річні накачані мажори відкупились".
Бо маю підозру що екон.бронювання так ніколи і не введуть, тягатина грошей в кишені мсеків та тцк продовжиться
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Додано: Чет 21 лис, 2024 12:35
flyman написав:
були ж в Сантьяго чікагські мальчікі, чому в нас не може бути лондонські бої із євроцінностями
гугліть Crown Agents, Краун Єйджентс Україна
То нічого нового, вони у багатьох покоцаних країнах були при владі, у вищезгаданній Болгарії теж.
ніякого "просперетті"
Чилі там десь під кінець піночетовщини досягла рівня її початку
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Додано: Чет 21 лис, 2024 12:42
Wirująświatła написав:
Тупая шваль отправляющая других на смерть, предварительно их обесценив.
Почему тупая?
Хитросделанная.
На чужом горбу в рай.
Как и раньше думаю, что такая стратегия проигрышная.
Пол года назад такие утверждения считались почему то рос. пропагандой, а сейчас это из каждого утюга сообщают.
путин любит тцк
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Додано: Чет 21 лис, 2024 12:51
Letusrock написав: fox767676 написав:
летасроку 45
його хтось вчив захисту держави?
англійську він знає не гірше лондонського посла
То може підвищити ефективність кадрової і взагалі політики, щоб кожен займався тим про що моє якесь уявлення ?
доречі стосовно екон. бронювання. Був би гарний компроміс ввести його для всіх 50+, і всіх наприклад 40+ чи 45 у кого нема дефіцитного ВОС чи не служив.
Толку від таких в армії близько нуля, плюс ніхто не буде волати що "27-річні накачані мажори відкупились".
Бо маю підозру що екон.бронювання так ніколи і не введуть, тягатина грошей в кишені мсеків та тцк продовжиться
Так тож кудить там у державну кишеню і не зразу, а тут у власну, зразу, багато. Чому б й ні?
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Додано: Чет 21 лис, 2024 13:11
Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.
Як повідомив у Telegram-каналі Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу", за це рішення проголосували 253 народних депутати.
Йдеться про проект Закону про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (№12095).
"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується", - пояснив Железняк.
Крім того, додав він, поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.
Водночас розпочаті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.
Як повідомляв УНІАН, 20 серпня ВР передбачила звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності в окремих випадках за СЗЧ та дезертирство. Йдеться про ухвалення в цілому законопроекту №11322, яким визначено коли порушник може уникнути відповідальності.
Так, військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство, якщо це трапилося вперше; якщо порушник на стадії судового розгляду заявив про свій намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби; якщо командир військової частини надав письмову згоду прокурору або суду на продовження проходження військової служби такою особою.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 13:15
UA написав: Wirująświatła написав:
Тупая шваль отправляющая других на смерть, предварительно их обесценив.
Почему тупая?
Хитросделанная.
На чужом горбу в рай.
Как и раньше думаю, что такая стратегия проигрышная.
Пол года назад такие утверждения считались почему то рос. пропагандой, а сейчас это из каждого утюга сообщают.
путин любит тцк
Днепр и Рубеж показывает слабость и единственную "возможность" оркостана. А ваши и Бетона яйца ещё тут...
Для Запада и Рокфеллеров тоже время Ч настало. Убивать проигрывая можно не только украинских женщин, детей и пенсионеров.
Даже плохое ТЦК, СЗЧ массовое, убийства военнопленных (в последнее время - это норма, о чём собственно и говорил Залужный новобранцам в Лондоне), микроподдержка Запада не привело к победе ни за 3 дня, ни за 1001 день.
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