RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11014110151101611017

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:16

  prodigy написав:
Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.

Як повідомив у Telegram-каналі Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу", за це рішення проголосували 253 народних депутати.

Йдеться про проект Закону про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (№12095).


"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується", - пояснив Железняк.

Крім того, додав він, поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Водночас розпочаті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня ВР передбачила звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності в окремих випадках за СЗЧ та дезертирство. Йдеться про ухвалення в цілому законопроекту №11322, яким визначено коли порушник може уникнути відповідальності.

Так, військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство, якщо це трапилося вперше; якщо порушник на стадії судового розгляду заявив про свій намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби; якщо командир військової частини надав письмову згоду прокурору або суду на продовження проходження військової служби такою особою.

один раз самі знаєте що
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37284
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:29

ТАБАХ: Украину ждут БОЛЬШИЕ СЮРПРИЗЫ,Трамп заставит путина остановиться - скоро все станет известно
https://m.youtube.com/watch?v=dwoA2Yb8r ... FIAQ%3D%3D

Матриця...
detroytred
 
Повідомлень: 31045
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:33

  Wirująświatła написав:.............
этот монолог - уровень интеллекта доктора философии. Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать? воюют для того чтобы жить, а не для того чтобы умереть. Война будет кого то бояться... мда . Как раз война это поход человека против своей природы, что может быть страшнее? У животных нет воин - их придумали люди.

Не сохранил ссылку, но как раз недавно читал, что у обезьян есть войны, причём часто используются те же методы, что и у людей.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31413
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:35

  prodigy написав:
Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.

Це вже цирк. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock написав:
  fox767676 написав:летасроку 45
його хтось вчив захисту держави?
англійську він знає не гірше лондонського посла
То може підвищити ефективність кадрової і взагалі політики, щоб кожен займався тим про що моє якесь уявлення ?

доречі стосовно екон. бронювання. Був би гарний компроміс ввести його для всіх 50+, і всіх наприклад 40+ чи 45 у кого нема дефіцитного ВОС чи не служив.
Толку від таких в армії близько нуля, плюс ніхто не буде волати що "27-річні накачані мажори відкупились".
Бо маю підозру що екон.бронювання так ніколи і не введуть, тягатина грошей в кишені мсеків та тцк продовжиться
А ви ще чогось чекаєте? Невже за цей рік не стало остаточно зрозуміло, що з економ бронюванням тільки загравали і ніяких реальних кроків робити не готові
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35553
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:42

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.............
этот монолог - уровень интеллекта доктора философии. Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать? воюют для того чтобы жить, а не для того чтобы умереть. Война будет кого то бояться... мда . Как раз война это поход человека против своей природы, что может быть страшнее? У животных нет воин - их придумали люди.

Не сохранил ссылку, но как раз недавно читал, что у обезьян есть войны, причём часто используются те же методы, что и у людей.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-43878277
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25760
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:50

появилось видео

По данным экспертов, Россия нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». Запущена она была с полигона Капустин Яр.

https://t.me/vchkogpu/52659

о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25760
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?


самі ж росіяни попередили Захід, щоб там не хвилювалися, колий у його бік полетить МБР
fox767676
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 13.06.20
Подякував: 324 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:58

  Wirująświatła написав:
По данным экспертов, Россия нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». Запущена она была с полигона Капустин Яр.

https://t.me/vchkogpu/52659

о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?

Експерти кажуть, що згідно договорам про будь-який пуск МБР повідомляється зарання. Партнерів і "партнерів".

Тому те, що й кажу вже роки: здебільшого все всьо знають....
Окрім пересічних)))
Для них Матриця.

А "утєчки" -- да від самих же наших партнерів. Отже в них там схоже така інфо не велика-то й таємниця.
Отже удар не по ним. Да і ракетою без ядрьонки. Ну потужніша. Ну і що? Скільки рокет вже сюди прилітало..
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 лис, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31045
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?

Яка нафіг "утєчка"?
Про пуск МБР русскі мають казати американцям, і навпаки. Інакше - це ядерна загроза...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2066
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11014110151101611017
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74431
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243251
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 874752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7038)
21.11.2024 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.