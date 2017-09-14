Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.
Як повідомив у Telegram-каналі Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу", за це рішення проголосували 253 народних депутати.
Йдеться про проект Закону про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (№12095).
"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується", - пояснив Железняк.
Крім того, додав він, поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.
Водночас розпочаті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.
Як повідомляв УНІАН, 20 серпня ВР передбачила звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності в окремих випадках за СЗЧ та дезертирство. Йдеться про ухвалення в цілому законопроекту №11322, яким визначено коли порушник може уникнути відповідальності.
Так, військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство, якщо це трапилося вперше; якщо порушник на стадії судового розгляду заявив про свій намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби; якщо командир військової частини надав письмову згоду прокурору або суду на продовження проходження військової служби такою особою.
Wirująświatła написав:............. этот монолог - уровень интеллекта доктора философии. Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать? воюют для того чтобы жить, а не для того чтобы умереть. Война будет кого то бояться... мда . Как раз война это поход человека против своей природы, что может быть страшнее? У животных нет воин - их придумали люди.
Не сохранил ссылку, но как раз недавно читал, что у обезьян есть войны, причём часто используются те же методы, что и у людей.
fox767676 написав:летасроку 45 його хтось вчив захисту держави? англійську він знає не гірше лондонського посла То може підвищити ефективність кадрової і взагалі політики, щоб кожен займався тим про що моє якесь уявлення ?
доречі стосовно екон. бронювання. Був би гарний компроміс ввести його для всіх 50+, і всіх наприклад 40+ чи 45 у кого нема дефіцитного ВОС чи не служив. Толку від таких в армії близько нуля, плюс ніхто не буде волати що "27-річні накачані мажори відкупились". Бо маю підозру що екон.бронювання так ніколи і не введуть, тягатина грошей в кишені мсеків та тцк продовжиться
А ви ще чогось чекаєте? Невже за цей рік не стало остаточно зрозуміло, що з економ бронюванням тільки загравали і ніяких реальних кроків робити не готові
Wirująświatła написав:............. этот монолог - уровень интеллекта доктора философии. Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать? воюют для того чтобы жить, а не для того чтобы умереть. Война будет кого то бояться... мда . Как раз война это поход человека против своей природы, что может быть страшнее? У животных нет воин - их придумали люди.
Не сохранил ссылку, но как раз недавно читал, что у обезьян есть войны, причём часто используются те же методы, что и у людей.
Експерти кажуть, що згідно договорам про будь-який пуск МБР повідомляється зарання. Партнерів і "партнерів".
Тому те, що й кажу вже роки: здебільшого все всьо знають.... Окрім пересічних))) Для них Матриця.
А "утєчки" -- да від самих же наших партнерів. Отже в них там схоже така інфо не велика-то й таємниця. Отже удар не по ним. Да і ракетою без ядрьонки. Ну потужніша. Ну і що? Скільки рокет вже сюди прилітало..
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 лис, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.