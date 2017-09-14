RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11014110151101611017

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:29

ТАБАХ: Украину ждут БОЛЬШИЕ СЮРПРИЗЫ,Трамп заставит путина остановиться - скоро все станет известно
https://m.youtube.com/watch?v=dwoA2Yb8r ... FIAQ%3D%3D

Матриця...
detroytred
 
Повідомлень: 31045
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:33

  Wirująświatła написав:.............
этот монолог - уровень интеллекта доктора философии. Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать? воюют для того чтобы жить, а не для того чтобы умереть. Война будет кого то бояться... мда . Как раз война это поход человека против своей природы, что может быть страшнее? У животных нет воин - их придумали люди.

Не сохранил ссылку, но как раз недавно читал, что у обезьян есть войны, причём часто используются те же методы, что и у людей.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31413
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:35

  prodigy написав:
Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.

Це вже цирк. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock написав:
  fox767676 написав:летасроку 45
його хтось вчив захисту держави?
англійську він знає не гірше лондонського посла
То може підвищити ефективність кадрової і взагалі політики, щоб кожен займався тим про що моє якесь уявлення ?

доречі стосовно екон. бронювання. Був би гарний компроміс ввести його для всіх 50+, і всіх наприклад 40+ чи 45 у кого нема дефіцитного ВОС чи не служив.
Толку від таких в армії близько нуля, плюс ніхто не буде волати що "27-річні накачані мажори відкупились".
Бо маю підозру що екон.бронювання так ніколи і не введуть, тягатина грошей в кишені мсеків та тцк продовжиться
А ви ще чогось чекаєте? Невже за цей рік не стало остаточно зрозуміло, що з економ бронюванням тільки загравали і ніяких реальних кроків робити не готові
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35553
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:42

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.............
этот монолог - уровень интеллекта доктора философии. Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать? воюют для того чтобы жить, а не для того чтобы умереть. Война будет кого то бояться... мда . Как раз война это поход человека против своей природы, что может быть страшнее? У животных нет воин - их придумали люди.

Не сохранил ссылку, но как раз недавно читал, что у обезьян есть войны, причём часто используются те же методы, что и у людей.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-43878277
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25760
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:50

появилось видео

По данным экспертов, Россия нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». Запущена она была с полигона Капустин Яр.

https://t.me/vchkogpu/52659

о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25760
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?


самі ж росіяни попередили Захід, щоб там не хвилювалися, колий у його бік полетить МБР
fox767676
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 13.06.20
Подякував: 324 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:58

  Wirująświatła написав:
По данным экспертов, Россия нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». Запущена она была с полигона Капустин Яр.

https://t.me/vchkogpu/52659

о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?

Експерти кажуть, що згідно договорам про будь-який пуск МБР повідомляється зарання. Партнерів і "партнерів".

Тому те, що й кажу вже роки: здебільшого все всьо знають....
Окрім пересічних)))
Для них Матриця.

А "утєчки" -- да від самих же наших партнерів. Отже в них там схоже така інфо не велика-то й таємниця.
Отже удар не по ним. Да і ракетою без ядрьонки. Ну потужніша. Ну і що? Скільки рокет вже сюди прилітало..
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 лис, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31045
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?

Яка нафіг "утєчка"?
Про пуск МБР русскі мають казати американцям, і навпаки. Інакше - це ядерна загроза...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2066
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11014110151101611017
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74431
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243251
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 874752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7038)
21.11.2024 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.