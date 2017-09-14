Wirująświatła написав:............. этот монолог - уровень интеллекта доктора философии. Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать? воюют для того чтобы жить, а не для того чтобы умереть. Война будет кого то бояться... мда . Как раз война это поход человека против своей природы, что может быть страшнее? У животных нет воин - их придумали люди.
Не сохранил ссылку, но как раз недавно читал, что у обезьян есть войны, причём часто используются те же методы, что и у людей.
fox767676 написав:летасроку 45 його хтось вчив захисту держави? англійську він знає не гірше лондонського посла То може підвищити ефективність кадрової і взагалі політики, щоб кожен займався тим про що моє якесь уявлення ?
доречі стосовно екон. бронювання. Був би гарний компроміс ввести його для всіх 50+, і всіх наприклад 40+ чи 45 у кого нема дефіцитного ВОС чи не служив. Толку від таких в армії близько нуля, плюс ніхто не буде волати що "27-річні накачані мажори відкупились". Бо маю підозру що екон.бронювання так ніколи і не введуть, тягатина грошей в кишені мсеків та тцк продовжиться
А ви ще чогось чекаєте? Невже за цей рік не стало остаточно зрозуміло, що з економ бронюванням тільки загравали і ніяких реальних кроків робити не готові
Wirująświatła написав:............. этот монолог - уровень интеллекта доктора философии. Если война не даёт шансов выжить (что откровенная ложь) зачем тогда воевать? воюют для того чтобы жить, а не для того чтобы умереть. Война будет кого то бояться... мда . Как раз война это поход человека против своей природы, что может быть страшнее? У животных нет воин - их придумали люди.
Не сохранил ссылку, но как раз недавно читал, что у обезьян есть войны, причём часто используются те же методы, что и у людей.
Експерти кажуть, що згідно договорам про будь-який пуск МБР повідомляється зарання. Партнерів і "партнерів".
Тому те, що й кажу вже роки: здебільшого все всьо знають.... Окрім пересічних))) Для них Матриця.
А "утєчки" -- да від самих же наших партнерів. Отже в них там схоже така інфо не велика-то й таємниця. Отже удар не по ним. Да і ракетою без ядрьонки. Ну потужніша. Ну і що? Скільки рокет вже сюди прилітало..
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 лис, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.