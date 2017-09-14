Експерти кажуть, що згідно договорам про будь-який пуск МБР повідомляється зарання. Партнерів і "партнерів".
Тому те, що й кажу вже роки: здебільшого все всьо знають.... Окрім пересічних))) Для них Матриця.
А "утєчки" -- да від самих же наших партнерів. Отже в них там схоже така інфо не велика-то й таємниця. Отже удар не по ним. Да і ракетою без ядрьонки. Ну потужніша. Ну і що? Скільки рокет вже сюди прилітало..
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 лис, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Запустивши по Україні міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), Росія провела демонстрацію можливості ядерного удару, такого висновку дійшли в Defence Express.
Акцентується, що російські міжконтинентальні балістичні ракети РС-26 "Рубеж", "Тополь" або "Ярс" призначені для доставки зброї масового ураження. А з огляду на те, що МБР, якою РФ атакувала Україну, не завдала "істотних наслідків", цей удар був саме демонстрацією, ідеться в публікації.
При цьому в Defence Express додали, що на тлі цього залишаються питання, зокрема про те, куди саме цілила Росія і яке оснащення було в ракеті:
"Поставити на умовний "Рубеж", "Тополь" або "Ярс" конвенційну фугасну бойову частину в глибокій теорії можливо, але не має практичного сенсу через величезну вартість таких ракет. Особливо в умовах, коли більшість цілей в Україні в зоні досяжності російських ОТРК "Іскандер" та інших засобів ураження... Є питання щодо сенсу використання саме ракети середньої або взагалі міжконтинентальної дальності проти України навіть для нанесення ядерного удару".
У виданні припустили, що запущена російська балістична ракета була оснащена імітаторами бойових блоків.
"Також під питанням, чи були попередження про пуск і його напрямок США, оскільки анонсування таких запусків є обов'язковою умовою для запобігання спрацьовування системи попередження про ракетний напад і запуску ракет у відповідь за сценарієм зустрічного ядерного удару", - наголошується в публікації.