RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11013110141101511016>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:50

появилось видео

По данным экспертов, Россия нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». Запущена она была с полигона Капустин Яр.

https://t.me/vchkogpu/52659

о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25755
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?


самі ж росіяни попередили Захід, щоб там не хвилювалися, колий у його бік полетить МБР
fox767676
 
Повідомлень: 2402
З нами з: 13.06.20
Подякував: 324 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:58

  Wirująświatła написав:
По данным экспертов, Россия нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». Запущена она была с полигона Капустин Яр.

https://t.me/vchkogpu/52659

о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?

Експерти кажуть, що згідно договорам про будь-який пуск МБР повідомляється зарання. Партнерів і "партнерів".

Тому те, що й кажу вже роки: здебільшого все всьо знають....
Окрім пересічних)))
Для них Матриця.

А "утєчки" -- да від самих же наших партнерів. Отже в них там схоже така інфо не велика-то й таємниця.
Отже удар не по ним. Да і ракетою без ядрьонки. Ну потужніша. Ну і що? Скільки рокет вже сюди прилітало..
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 лис, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31045
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?

Яка нафіг "утєчка"?
Про пуск МБР русскі мають казати американцям, і навпаки. Інакше - це ядерна загроза...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:07

  Wirująświatła написав:
По данным экспертов, Россия нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». Запущена она была с полигона Капустин Яр.

https://t.me/vchkogpu/52659

о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?

з 300 телеграм каналів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:07

Якщо МБР, то це підстава для наших партнерів закрити небо над Україною.
Ключове - над частиною України..
detroytred
 
Повідомлень: 31045
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:08

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?


самі ж росіяни попередили Захід, щоб там не хвилювалися, колий у його бік полетить МБР

щоб вдруг не пішла отвєтка з красної кнопки в оральному кабінеті, очко ж то жим-жим
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:12

  Wirująświatła написав:о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?

як на мене - це показове махання дубіною,
уйло всіх максимально попередив перед маханням, щоб не розізлити Сі або Трампа.

наш позавчорашній план 3000 ракет вже треба переписувати чи хай поки буде?
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 21.05.23
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:22

  detroytred написав:Якщо МБР, то це підстава для наших партнерів закрити небо над Україною.
Ключове - над частиною України..

Черговий виток ескалації, цікаво чим, крім занепокоєності, відповість захід.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5330
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:27

Запустивши по Україні міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), Росія провела демонстрацію можливості ядерного удару, такого висновку дійшли в Defence Express.

Акцентується, що російські міжконтинентальні балістичні ракети РС-26 "Рубеж", "Тополь" або "Ярс" призначені для доставки зброї масового ураження. А з огляду на те, що МБР, якою РФ атакувала Україну, не завдала "істотних наслідків", цей удар був саме демонстрацією, ідеться в публікації.

При цьому в Defence Express додали, що на тлі цього залишаються питання, зокрема про те, куди саме цілила Росія і яке оснащення було в ракеті:

"Поставити на умовний "Рубеж", "Тополь" або "Ярс" конвенційну фугасну бойову частину в глибокій теорії можливо, але не має практичного сенсу через величезну вартість таких ракет. Особливо в умовах, коли більшість цілей в Україні в зоні досяжності російських ОТРК "Іскандер" та інших засобів ураження... Є питання щодо сенсу використання саме ракети середньої або взагалі міжконтинентальної дальності проти України навіть для нанесення ядерного удару".

У виданні припустили, що запущена російська балістична ракета була оснащена імітаторами бойових блоків.

"Також під питанням, чи були попередження про пуск і його напрямок США, оскільки анонсування таких запусків є обов'язковою умовою для запобігання спрацьовування системи попередження про ракетний напад і запуску ракет у відповідь за сценарієм зустрічного ядерного удару", - наголошується в публікації.
prodigy
 
Повідомлень: 11244
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 11013110141101511016>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74441
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 874759
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7041)
21.11.2024 15:08
ТАСКОМБАНК (3589)
21.11.2024 14:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.