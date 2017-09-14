detroytred написав:Якщо МБР, то це підстава для наших партнерів закрити небо над Україною. Ключове - над частиною України..
Черговий виток ескалації, цікаво чим, крім занепокоєності, відповість захід.
Закриттям частини неба над Україною.
Імхо -- це з рфії Україна і партнери вже ржуть і потішаються. Черговим перетином червоних ліній (дальнобоєм).
Як на мене, питання лише одне: це шпектакль в погодженні з рфією, чи дійсно рфія затиснута рамками...? Якщо друге, то питання ще жорсткіше: чому її не дотиснуть одразу? Якщо перше, то ... без коментарів.
В каждом блоке по шесть световых стержней, это отчётливо видно на стоп-кадре (3).
Кучность высокая. Точность, вероятно, тоже.
При этом на земле не видно большой взрывной волны, дыма и пожара после прилёта - лишь один небольшой очаг возгорания. Последствия больше похожи на прилёт кассетного снаряда, чем осколочно-фугасного.
В ядерном исполнении эта ракета натворила бы большой беды. В неядерном - большой вопрос в целесообразности применения с учётом её заоблачной стоимости ("Ярс", напомню, оценивается в $80 млн, "Рубеж" - облегчённый "Ярс").
Но. Ядерный заряд может нести и "Искандер", поэтому если захотят запустить по Украине ЯО, то необязательно это будет "Рубеж".
В общем, демонстрация, мол, "мы можем". Но я думаю, что на данном этапе риски просчитаны, с учётом всей осторожности, с которой администрация Байдена подходила к этой войне. Посмотрим, что скажет Пентагон.
detroytred написав:Закриттям частини неба над Україною.
Імхо -- це з рфії Україна і партнери вже ржуть і потішаються. Черговим перетином червоних ліній (дальнобоєм).
Як на мене, питання лише одне: це шпектакль в погодженні з рфією, чи дійсно рфія затиснута рамками...? Якщо друге, то питання ще жорсткіше: чому її не дотиснуть одразу? Якщо перше, то ... без коментарів.
Пан полковний, я розумію, неш верховний головно... - клінічний ідіот. Більшість людей теж розумом не вирізняються. Але ви ніби з вищою освітою ще й людина дотична. до авіцації: як ви уявляєте "закриття неба над Україною"?
_Mykola_ написав:Черговий виток ескалації, цікаво чим, крім занепокоєності, відповість захід.
Закриттям частини неба над Україною.
Імхо -- це з рфії Україна і партнери вже ржуть і потішаються. Черговим перетином червоних ліній (дальнобоєм).
Як на мене, питання лише одне: це шпектакль в погодженні з рфією, чи дійсно рфія затиснута рамками...? Якщо друге, то питання ще жорсткіше: чому її не дотиснуть одразу? Якщо перше, то ... без коментарів.
-витерли, буде якщо наші удари по "ісконной" російській території дальнобійними ракетами продовжаться. -закриття навіть частини (ну може як виняток Закарпатська та Львівська області) малоймовірне.
На сегодня дипкорпус США и Британии сильнейший за всю историю Украины. Но и ядерный удар по неизвестному направлению+отвека по Москве тоже предрешены. Дальше всё в тумане ))) И простите за наглость сравнения, пока вы отвечающий за семью и знающий что 2019 выбор - это пи... продавали машину как средство передвижения, списанный инвалид руководил и выстоял 2 армии мира... Как бы кто умнее для меня очевидно.
Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.
Як повідомив у Telegram-каналі Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу", за це рішення проголосували 253 народних депутати.
Йдеться про проект Закону про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (№12095).
"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується", - пояснив Железняк.
Крім того, додав він, поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.
Водночас розпочаті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.
Як повідомляв УНІАН, 20 серпня ВР передбачила звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності в окремих випадках за СЗЧ та дезертирство. Йдеться про ухвалення в цілому законопроекту №11322, яким визначено коли порушник може уникнути відповідальності.
Так, військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство, якщо це трапилося вперше; якщо порушник на стадії судового розгляду заявив про свій намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби; якщо командир військової частини надав письмову згоду прокурору або суду на продовження проходження військової служби такою особою.
О, треба зателефонувати побратимам-сзчешникам і запитати, чи вони вже ломанулись взад?
Але я щось не побачив в цій статті термін? Знову нема "чітких термінів"?
До кінця цього року вони мають повернутись і за це "їм нічого не буде"? До кінця зими? Весни? Літа? До 2030го?
sashaqbl написав: як ви уявляєте "закриття неба над Україною"?
По порядку: Паном я буду, якщо буду на службі. Тобто коли на мене знов начеплять відповідні пана регалії-зобов'язання. Поки факт - просто Детройт.
Я не ППО-ник. Щоб мати відповідну базу знань, якої достатньо отак сходу вважати дурницями питання закриття неба над Україною партнерами або за допомогою партнерів, яке піднімалося вже не раз високопосадовцями.
Тому вимушений, якщо виникла причина, як, наприклад, ваше зауваження, поглибитися хоч трохи в дане питання, користуватися даними з мережі. Перше ж посилання: https://armyinform.com.ua/2022/03/05/sh ... krayinoyu/ Говорить, що проблеми є, але не вказує, що це прям неможливо - тобто є дурницею. До того ж два моменти: - я ж позначив, що над частиною України; - відповідь закрити небо - це прийняти рішення, оголосити його і почати створення даної системи. Почати: тим же Ф-35 контролювати і наш простір і взаємодіяти з нашими ж системами ППО від партнерів; партнерам посунути свої установки впритул на наші західні кордони.
Тобто мова навіть не про саме повне закриття неба над частиною України, а рішення та участь партнерів в цій справі. Як черговий крок в бік збільшення допомоги нам і відповіді рфії. Далі про більш прості системи "захисту неба" я вже не дивився. ___________________ Про закриття неба лунало не тільки від наших, але і: *За словами міністра закордонних справ Іспанії, НАТО може підтримати закриття неба над Україною вже сьогодні, 4 березня, під час засідання.* https://espreso.tv/nato-obgovorit-mozhl ... -ukrainoyu