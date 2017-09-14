Додано: Чет 21 лис, 2024 15:54

sashaqbl написав: як ви уявляєте "закриття неба над Україною"? як ви уявляєте "закриття неба над Україною"?

По порядку:Паном я буду, якщо буду на службі. Тобто коли на мене знов начеплять відповідні пана регалії-зобов'язання. Поки факт - просто Детройт.Я не ППО-ник. Щоб мати відповідну базу знань, якої достатньо отак сходу вважати дурницями питання закриття неба над Україною партнерами або за допомогою партнерів, яке піднімалося вже не раз високопосадовцями.Тому вимушений, якщо виникла причина, як, наприклад, ваше зауваження, поглибитися хоч трохи в дане питання, користуватися даними з мережі.Перше ж посилання:Говорить, що проблеми є, але не вказує, що це прям неможливо - тобто є дурницею.До того ж два моменти:- я ж позначив, що над частиною України;- відповідь закрити небо - це прийняти рішення, оголосити його і почати створення даної системи. Почати: тим же Ф-35 контролювати і наш простір і взаємодіяти з нашими ж системами ППО від партнерів; партнерам посунути свої установки впритул на наші західні кордони.Тобто мова навіть не про саме повне закриття неба над частиною України, а рішення та участь партнерів в цій справі. Як черговий крок в бік збільшення допомоги нам і відповіді рфії.Далі про більш прості системи "захисту неба" я вже не дивився.___________________Про закриття неба лунало не тільки від наших, але і:*За словами міністра закордонних справ Іспанії, НАТО може підтримати закриття неба над Україною вже сьогодні, 4 березня, під час засідання.*Латвія,ЕстоніяРечник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що Польща має системи Patriot, тож технічно могла б закрити небо над західними регіонами України