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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11015110161101711018>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 16:56

  Успіх написав:


Але я щось не побачив в цій статті термін?
Знову нема "чітких термінів"? :lol:

До кінця цього року вони мають повернутись і за це "їм нічого не буде"?
До кінця зими?
Весни?
Літа?
До 2030го? :lol:

а Ви виросли за цей час)
Тільки не думайте , що Ви один то бачите. Решту робить від шо не помічає)
То наступний етап.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 16:59

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:о том что будет удар этой ракетой было известно сутки назад
viewtopic.php?p=5790825#p5790825
даже место пуска сообщили... интересно откуда утечка?

Яка нафіг "утєчка"?
Про пуск МБР русскі мають казати американцям, і навпаки. Інакше - це ядерна загроза...

Не думаєте, що ми в цій схемі лишні? Чи може тепер будем просити захід про поставки мбр і права бити ними по росії?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:04

  Бетон написав:Ну шо, закрылы нэбо?
Сказочники
ворота открыты
https://t.me/lachentyt/46591
https://t.me/lachentyt/46588
По Южмашу удар баллистическими ракетами,

в результате вчерашнего поражения командного пункта в Марьино погибло 18 военнослужащих, ещё 33 получили ранения, среди них трое северокорейских военных. Большинство пострадавших - офицеры Южного и Восточного военных округов. В момент удара на КП находился первый замком Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Солодчук, о его состоянии информации нет. Во время разбора завалов сдетонировал ещё один боеприпас, ранения получили ещё 13 военных, среди них замначальника штаба полка.
Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 17:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:18

Все просто!©

  Banderlog написав:
  Успіх написав:


Але я щось не побачив в цій статті термін?
Знову нема "чітких термінів"? :lol:

До кінця цього року вони мають повернутись і за це "їм нічого не буде"?
До кінця зими?
Весни?
Літа?
До 2030го? :lol:

а Ви виросли за цей час)
Тільки не думайте , що Ви один то бачите. Решту робить від шо не помічає)
То наступний етап.

Чи правильно я зрозумів - що мої побратими-сзчешники(поки не приймуть ще якийсь закон в цьому напрямку, але вже з термінами) - можуть собі і далі жити цивільним життям? А якщо десь когось з них перестрінуть тцкашники, то сзчешник скаже, що от якраз йшов в ТЦК "здаватись"/повертатись в свою частину? :lol:

Тому ще раз кажу - чим це Вам не ДЕмобілізація?

Якої ще Вам демобілізації потрібно?© :mrgreen:


Що - й далі плануєте перезимувати у війську, чи...? :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Не думаєте, що ми в цій схемі лишні? Чи може тепер будем просити захід про поставки мбр і права бити ними по росії?

Думаю, в ППО знали. І вище теж...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:29

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Не думаєте, що ми в цій схемі лишні? Чи може тепер будем просити захід про поставки мбр і права бити ними по росії?

Думаю, в ППО знали. І вище теж...

А толку що знали? Тривога і попередження були ще вчора , це потім пустили слух що то фейк.
Толку знати? Відповіді на це нема, тільки сидіти зіщуливши вуха. Це аналог кабів, тільки для ударів в глиб тилу. Наступна прилетить по верховній раді і ніяке пво їх не прикриє.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:30

  Бетон написав:Ну шо, закрылы нэбо?
Сказочники

Опять МБР по Днепру

Сказочник здесь ты или те, откуда ты это прочитал

На указанное время в Днепре было тихо
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:31

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:


Але я щось не побачив в цій статті термін?
Знову нема "чітких термінів"? :lol:

До кінця цього року вони мають повернутись і за це "їм нічого не буде"?
До кінця зими?
Весни?
Літа?
До 2030го? :lol:

а Ви виросли за цей час)
Тільки не думайте , що Ви один то бачите. Решту робить від шо не помічає)
То наступний етап.

Чи правильно я зрозумів - що мої побратими-сзчешники(поки не приймуть ще якийсь закон в цьому напрямку, але вже з термінами) - можуть собі і далі жити цивільним життям? А якщо десь когось з них перестрінуть тцкашники, то сзчешник скаже, що от якраз йшов в ТЦК "здаватись"/повертатись в свою частину? :lol:

Тому ще раз кажу - чим це Вам не ДЕмобілізація?

Якої ще Вам демобілізації потрібно?© :mrgreen:


Що - й далі плануєте перезимувати у війську, чи...? :wink:
єсть лі в мене план? В мене цілих 2 плана)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:34

  Бетон написав:Всё таки по Днепру жахнули межконтинентальной
Що можу сказати
Аплодисменти США стоячи ... які переходять в бурні овації....
Штати дали дозвіл, ми бажнули Атакамсами і Щторм Шедов....
Педераційники відповіли Міжконтинантальною .. і на виході отримали удар аналогічний залпу Хаймарса чи трьох Шторм Шедоу..

Боєголовка міжконтинентальної в 1500 кг бойової частини розділилась на 6*250 кг і вдарила.
І чим це відрізняється від залпу Атакамс(6*250 кг) чи трьох Шторм Шедоу(3*500 кг)?

А міжконтинетальна - це передостання сходинка
Остання це міжконтинентальна з ядерною боєголовкою.

Отже в рукаві пуйла залишилась тільки ОДНА КАРТА яку він ще не використовував.. в той час коли в Заходу є як мініму пяток...
масово Ф16
масово Атакамс
Масово Шторм Шедоу
Точково Томагавк
масово Томагавк...

В когось ще є сумніви по питанню хто програв?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:44

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Wirująświatła
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  #<1 ... 11015110161101711018>
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