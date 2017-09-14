в результате вчерашнего поражения командного пункта в Марьино погибло 18 военнослужащих, ещё 33 получили ранения, среди них трое северокорейских военных. Большинство пострадавших - офицеры Южного и Восточного военных округов. В момент удара на КП находился первый замком Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Солодчук, о его состоянии информации нет. Во время разбора завалов сдетонировал ещё один боеприпас, ранения получили ещё 13 военных, среди них замначальника штаба полка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 17:18, всього редагувалось 2 разів.
Але я щось не побачив в цій статті термін? Знову нема "чітких термінів"?
До кінця цього року вони мають повернутись і за це "їм нічого не буде"? До кінця зими? Весни? Літа? До 2030го?
а Ви виросли за цей час) Тільки не думайте , що Ви один то бачите. Решту робить від шо не помічає) То наступний етап.
Чи правильно я зрозумів - що мої побратими-сзчешники(поки не приймуть ще якийсь закон в цьому напрямку, але вже з термінами) - можуть собі і далі жити цивільним життям? А якщо десь когось з них перестрінуть тцкашники, то сзчешник скаже, що от якраз йшов в ТЦК "здаватись"/повертатись в свою частину?
Banderlog написав:Не думаєте, що ми в цій схемі лишні? Чи може тепер будем просити захід про поставки мбр і права бити ними по росії?
Думаю, в ППО знали. І вище теж...
А толку що знали? Тривога і попередження були ще вчора , це потім пустили слух що то фейк. Толку знати? Відповіді на це нема, тільки сидіти зіщуливши вуха. Це аналог кабів, тільки для ударів в глиб тилу. Наступна прилетить по верховній раді і ніяке пво їх не прикриє.
Але я щось не побачив в цій статті термін? Знову нема "чітких термінів"?
До кінця цього року вони мають повернутись і за це "їм нічого не буде"? До кінця зими? Весни? Літа? До 2030го?
а Ви виросли за цей час) Тільки не думайте , що Ви один то бачите. Решту робить від шо не помічає) То наступний етап.
Чи правильно я зрозумів - що мої побратими-сзчешники(поки не приймуть ще якийсь закон в цьому напрямку, але вже з термінами) - можуть собі і далі жити цивільним життям? А якщо десь когось з них перестрінуть тцкашники, то сзчешник скаже, що от якраз йшов в ТЦК "здаватись"/повертатись в свою частину?
Бетон написав:Всё таки по Днепру жахнули межконтинентальной
Що можу сказати Аплодисменти США стоячи ... які переходять в бурні овації.... Штати дали дозвіл, ми бажнули Атакамсами і Щторм Шедов.... Педераційники відповіли Міжконтинантальною .. і на виході отримали удар аналогічний залпу Хаймарса чи трьох Шторм Шедоу..
Боєголовка міжконтинентальної в 1500 кг бойової частини розділилась на 6*250 кг і вдарила. І чим це відрізняється від залпу Атакамс(6*250 кг) чи трьох Шторм Шедоу(3*500 кг)?
А міжконтинетальна - це передостання сходинка Остання це міжконтинентальна з ядерною боєголовкою.
Отже в рукаві пуйла залишилась тільки ОДНА КАРТА яку він ще не використовував.. в той час коли в Заходу є як мініму пяток... масово Ф16 масово Атакамс Масово Шторм Шедоу Точково Томагавк масово Томагавк...