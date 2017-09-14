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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 лис, 2024 17:49
Успіх написав:
Чи правильно я зрозумів - що мої побратими-сзчешники(поки не приймуть ще якийсь закон в цьому напрямку, але вже з термінами) - можуть собі і далі жити цивільним життям? А якщо десь когось з них перестрінуть тцкашники, то сзчешник скаже, що от якраз йшов в ТЦК "здаватись"/повертатись в свою частину?
Тому ще раз кажу - чим це Вам не ДЕмобілізація?
Якої ще Вам демобілізації потрібно?©
Шибко розслаблятися не раджу.
Там ключовий момент --- прийняти взад сзч-ка повинен командир частини. Погодитися прийняти взад))
А не просто сзч-к сам повернувся і амністія.
Тільки я не зрозумів поки -- саме власний комчастини сзч-ка чи будь-який, до якого він хоче повернутися на вслужбу?
Але в будь-якому разі можна уявити тариф командира)))
Не обов'язково йому особисто в кишеню, а скаже -- компенсуй частині свій відпочинок (навіть офіційно задонать або заволонтьорь авто), тоді беремо. Або тюрма.
Державу обдурити мають змогу лише блатні...
Масовий пересічний за дуже дуже рідким випадком.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 17:56
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Тем не менее, почему-то дивизии расформировали и перешли на корпусную систему. И больше 2 лет войны никто, ни один генерал или командир об этом не говорил и не возражал. Первым заговорил именно Арестович. Наверное, эта "прям фундаментальна істина" не очевидна.
По-перше, корпусної системи в нас нема. В нас бригадна система. Є кілька корпусів, а по факту керують ОТУВ та ОСУВ.
По-друге, про перехід на дивізійно-корпусну систему Чмут, наприклад, говорив ще в 18 році, коли привид великої війни бачив далеко не кожен. Та й про арестовича тоді мало хто чув. А говорив про це тоді не тільки Чмут. Інша справа, що тоді це обговорювалось у більш вузьких колах, хоча хто хто, а пан полковник міг би чути.
Прошу прощения, о корпусной системе оговорился.
Чмут и не только в 2018, может, в узких кругах и говорили. Но воюем мы до сих пор бригадами-батальонами, а не дивизиями-полками. И сегодня об этом говорят всё в более широких кругах. И сейчас начал эти разговоры именно Арестович. Как и на многие другие темы.
ЛАД написав:
И, кстати, о танках в последнее время практически не упоминают.
Недавно була мова про передачу австралійських Абрамсів і югославських Т-72 не памятаю з якої країни.
Я и не говорил, что танки уже устаревшее оружие и они не нужны. Нужны и, надеюсь, поставляться будут. Но вспомните, сколько разговоров было о танках весной 2023, когда это рассматривали чуть ли не как основу для успешного наступления. Сегодня эта поставка, о которой вы говорите, прошла практически незамеченной.
ЛАД написав:
А об ФПВ не совсем понял. Вы считаете, что при наличии "якісної арти" ФПВ были бы не нужны?
Потрібні. Але це доволі нішева штука, як ПТУРи, піхотні міномети. А в нас ними затикають усі дири, і хваляться ніби "винайшли порох"
Не берусь судить, вам на фронте виднее. Но по тому, что читаю во всех источниках, все фронтовики пишут о роли дронов и об их опасности.
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