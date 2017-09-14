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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11016110171101811019>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:56

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Тем не менее, почему-то дивизии расформировали и перешли на корпусную систему. И больше 2 лет войны никто, ни один генерал или командир об этом не говорил и не возражал. Первым заговорил именно Арестович. Наверное, эта "прям фундаментальна істина" не очевидна.
По-перше, корпусної системи в нас нема. В нас бригадна система. Є кілька корпусів, а по факту керують ОТУВ та ОСУВ.
По-друге, про перехід на дивізійно-корпусну систему Чмут, наприклад, говорив ще в 18 році, коли привид великої війни бачив далеко не кожен. Та й про арестовича тоді мало хто чув. А говорив про це тоді не тільки Чмут. Інша справа, що тоді це обговорювалось у більш вузьких колах, хоча хто хто, а пан полковник міг би чути.
Прошу прощения, о корпусной системе оговорился.
Чмут и не только в 2018, может, в узких кругах и говорили. Но воюем мы до сих пор бригадами-батальонами, а не дивизиями-полками. И сегодня об этом говорят всё в более широких кругах. И сейчас начал эти разговоры именно Арестович. Как и на многие другие темы.

  ЛАД написав:И, кстати, о танках в последнее время практически не упоминают.
Недавно була мова про передачу австралійських Абрамсів і югославських Т-72 не памятаю з якої країни.
Я и не говорил, что танки уже устаревшее оружие и они не нужны. Нужны и, надеюсь, поставляться будут. Но вспомните, сколько разговоров было о танках весной 2023, когда это рассматривали чуть ли не как основу для успешного наступления. Сегодня эта поставка, о которой вы говорите, прошла практически незамеченной.


  ЛАД написав:А об ФПВ не совсем понял. Вы считаете, что при наличии "якісної арти" ФПВ были бы не нужны?
Потрібні. Але це доволі нішева штука, як ПТУРи, піхотні міномети. А в нас ними затикають усі дири, і хваляться ніби "винайшли порох"
Не берусь судить, вам на фронте виднее. Но по тому, что читаю во всех источниках, все фронтовики пишут о роли дронов и об их опасности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 18:21

Успіх


Що - й далі плануєте перезимувати у війську, чи...? :wink:


Може ти припиниш «амністувати» дезертирів, і підбурювати до цього діючого військовослужбовця? Принцип «чим більше нас буде, тим менше шансів що нас покарають» тобі не допоможе.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 18:24

Закон для "боротьби" з корупцією!))

Так отож!
Ще оди виток корупції!
Ще одні двері відчиняють для прийому хабарів, після тцк і влк :lol:

От нах породжувати ще одне джерело корупції?
Невже не може просто сзчешник повернутись в свою бригаду, чи навіть в іншу?
Що за "погодження командира"?
Це ж сліпому видно - "дай хабаря на погодження командира"!🤦🏻

Все ж можна було зробити простіше!
Звернувся сзчешник в тцк - воно його направило, куди треба і все.
Але і чіткий термін прописати сзчешникам, до якого вони мають повернутись.

А то якось "по-дибільному закон прописали"🤦🏻 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А то якось "по-дибільному закон прописали"


А що, було колись інакше?
Правовий хаос і лови рибку у мутній воді.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 18:33

  Успіх написав:Невже не може просто сзчешник повернутись в свою бригаду, чи навіть в іншу?
Що за "погодження командира"?
та привет. Задача командира - сохранить боеспособность, а не трудоустроить горе сзчешников которые передумали сзчешничать. На 5й год войны придём к необходимости профотбора, потому что сзчшник в команде - слабое звено, себе и бюджету дороже. Умнеем но медленно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:03

  Ірина_ написав:

цифрові повістки тільки запорєбріком, хоть поржом
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:13

  Успіх написав:
  prodigy написав:
Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.

Як повідомив у Telegram-каналі Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу", за це рішення проголосували 253 народних депутати.

Йдеться про проект Закону про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (№12095).


"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується", - пояснив Железняк.

Крім того, додав він, поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Водночас розпочаті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня ВР передбачила звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності в окремих випадках за СЗЧ та дезертирство. Йдеться про ухвалення в цілому законопроекту №11322, яким визначено коли порушник може уникнути відповідальності.

Так, військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство, якщо це трапилося вперше; якщо порушник на стадії судового розгляду заявив про свій намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби; якщо командир військової частини надав письмову згоду прокурору або суду на продовження проходження військової служби такою особою.
О, треба зателефонувати побратимам-сзчешникам і запитати, чи вони вже ломанулись взад? :mrgreen:

Але я щось не побачив в цій статті термін?
Знову нема "чітких термінів"? :lol:

До кінця цього року вони мають повернутись і за це "їм нічого не буде"?
До кінця зими?
Весни?
Літа?
До 2030го? :lol:

за день до 60 річного ювілею днюхи
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:26

flyman

цифрові повістки тільки запорєбріком, хоть поржом


Смішно тільки тим, хто втік продавши все рухоме і нерухоме майно.
І обнулив українські карти
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 лис, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:27

Росія на вихідних вдарила по 3 з 5 працюючих ТЕС в Україні, що належать ДТЕК, — Reuters з посиланням на джерела

Видання пише, що одна з них все ще повністю відключена, і неясно, скільки часу знадобиться для їх повного відновлення. А два об'єкти, які були частково пошкоджені, відновили часткове виробництво електроенергії.

https://www.reuters.com/world/europe/ru ... 024-11-21/

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тому комплект на 5 квтгод сьогодні замовлено. Можливо ще 5 квтгод буде докуплено.
Кампус на сьогодні опалювальний сезон не починав. Кондиціонери справляються на половину потужності , працюючи одночасно один з двох
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 лис, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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