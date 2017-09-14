|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 21 лис, 2024 19:30
Hotab
видел как горилла ест арбуз?https://www.youtube.com/shorts/S8cLksCo ... ture=share
вот это я понимаю мужик.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25760
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2416 раз.
- Подякували: 3386 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 21 лис, 2024 19:31
Куда теперь полетит ракета?
Если ещё пару раз бахнет в городе, то не хватит материала, что бы застеклить окна, где окна ещё останутся.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8546
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 21 лис, 2024 19:32
У мене в телефоні повно горили (насправді наче не горила). Я надивився вживу. А ти чому до мавп нерівно дишеш? Я котів більше люблю. Вони няшні.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13646
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 2291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Чет 21 лис, 2024 19:35
d44 написав: Бетон написав:
Ну шо, закрылы нэбо?
Сказочники
Опять МБР по Днепру
Все набагато простіше. Поки захід сцить - юхло буде робити що завгодно, хоч тактичну ядерку. Гопники перемогли ботанів.
так як Київ більш-менш прикритий, то кудись #можємпавтаріть навєрняк
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37285
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1592 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 21 лис, 2024 19:58
Господа модераторы, убедительная просьба, забаньте на день этого любителя макак Wirująświatła, он же Виталлиан, он же ВиталлианАнжел
В теме про войну, рассказывать про макак - это даже не его цинизм, это его моральное уродство
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10670
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candle645
, pesikot
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24
|74453
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|243265
|
|
|6076
|874771
|
|