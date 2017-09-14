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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11016110171101811019

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:30

Hotab видел как горилла ест арбуз?
https://www.youtube.com/shorts/S8cLksCo ... ture=share
вот это я понимаю мужик.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:31

Куда теперь полетит ракета?
Если ещё пару раз бахнет в городе, то не хватит материала, что бы застеклить окна, где окна ещё останутся.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:32

  Wirująświatła написав:Hotab видел как горилла ест арбуз?
https://www.youtube.com/shorts/S8cLksCo ... ture=share
вот это я понимаю мужик.




У мене в телефоні повно горили (насправді наче не горила). Я надивився вживу. А ти чому до мавп нерівно дишеш? Я котів більше люблю. Вони няшні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:35

  d44 написав:
  Бетон написав:Ну шо, закрылы нэбо?
Сказочники

Опять МБР по Днепру
Все набагато простіше. Поки захід сцить - юхло буде робити що завгодно, хоч тактичну ядерку. Гопники перемогли ботанів.

так як Київ більш-менш прикритий, то кудись #можємпавтаріть навєрняк
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:58

  Wirująświatła написав:Hotab видел как горилла ест арбуз?
https://www.youtube.com/shorts/S8cLksCo ... ture=share
вот это я понимаю мужик.

Господа модераторы, убедительная просьба, забаньте на день этого любителя макак Wirująświatła, он же Виталлиан, он же ВиталлианАнжел

В теме про войну, рассказывать про макак - это даже не его цинизм, это его моральное уродство
pesikot
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  #<1 ... 11016110171101811019
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