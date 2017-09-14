Игорь Алексеевич І шо ви скиглите? Кацапи пишуть, що накопичили 520 таких ракет. Іпсо чи ні - хз. З вікнами якось розберемось, фанєрою тимчасово закриємо. Нам би з кацапами розібратися. Вони у соцмережах радіють і святкують сьогодні. Нічого, закон бумеранга ніхто не відміняв.
Politico: Американская военная база в Польше — «приоритетная цель», предупреждает Россия
Словесная война между Москвой и Западом обостряется.
▪️Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что база противоракет США в Редзиково (Польша) «является приоритетной целью для возможной нейтрализации».
▪️Предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты большой дальности против российских целей. После того, как Киев сообщил о развертывании британских ракет Storm Shadow против России. А также после того, как Кремль расширил условия, при которых Москва может применить свое ядерное оружие.
▪️Эти события — наряду с недавним использованием Москвой северокорейских войск на поле боя против Украины — усилили глобальные опасения, что конфликт переходит в новую фазу.
▪️«Учитывая уровень угроз, исходящих от подобных западных военных объектов, база ПРО в Польше уже давно включена в число приоритетных целей для возможной нейтрализации. При необходимости это может быть достигнуто с использованием широкого спектра современных вооружений», — заявила Захарова в статье, опубликованной российским государственным информационным агентством ТАСС.
▪️Что касается американской базы, то «это неизбежно усиливает стратегические риски и, соответственно, повышает общий уровень ядерной опасности», — сказала она.
▪️Военная база была открыта 13 ноября, после того как в 2009 году ее ввел в строй бывший президент США Барак Обама. Она является частью американского противоракетного щита и первым постоянным объектом вооруженных сил США в Польше.
▪️Кремль также прервал пресс-конференцию о возможных мирных переговорах, чтобы приказать Захаровой не комментировать сообщение Киева о том, что ранее утром российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) нанесла удар по Днепру.
▪️«Маша, не комментируй вообще удар баллистической ракеты по Южмашу, как об этом заговорили западники», — прозвучало в трубке.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 20:47, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat написав:вже прилітали в україну х-22, в яких боєголовка не набагато менша, десь 950 кг. так що з точки зору лякання, щоб просто кудись вїб...и, то не "впєчєтляєт". особливо якщо зважати на імовірну вартість виробу, щоб отак просто запустити зі звичайним фугасом, який на додачу ще і невідомо куди влучить. якщо і правда розглядають запуск, то можливо в якості випробування в в умовах, максимально наближених до бойових, все ж таки розроблялася як носій ядерного заряду, а не звичайного, і вже при 1т такого заряду точність +-декілька сотень метрів цілком прийнятна.
Вот мне нравится обсуждение РС-26. При этом никто не обращает внимание на цитату, кот. я приводил:
22 марта 2018 года ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России сообщил, что мобильный ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин» исключены из госпрограммы вооружений до 2027 года (ГПВ-27). Вместо них в ГПВ-27 включён комплекс шахтного базирования «Авангард» как имеющий более важное значение для обороноспособности страны. Причиной исключения названа невозможность одновременного финансирования вышеназванных программ[8]