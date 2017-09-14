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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 110171101811019110201102111022>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:35

  d44 написав:
  Бетон написав:Ну шо, закрылы нэбо?
Сказочники

Опять МБР по Днепру
Все набагато простіше. Поки захід сцить - юхло буде робити що завгодно, хоч тактичну ядерку. Гопники перемогли ботанів.

так як Київ більш-менш прикритий, то кудись #можємпавтаріть навєрняк
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:04

Игорь Алексеевич

Это не единственный прилёт по городам

Но ведь ты, предлагаешь сдатся, так ведь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:11

Игорь Алексеевич
І шо ви скиглите? Кацапи пишуть, що накопичили 520 таких ракет. Іпсо чи ні - хз.
З вікнами якось розберемось, фанєрою тимчасово закриємо. Нам би з кацапами розібратися. Вони у соцмережах радіють і святкують сьогодні. Нічого, закон бумеранга ніхто не відміняв.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:19

  flyman написав:поізносношался як підошва на туфлях за $15
надо было коньки брать. они долго носятся.
Сьогодні рф застосувала по Южмашу в Дніпрі новітню російську систему середньої дальності «Орешник», — путін.

видео по ссылке
https://t.me/istories_media/8259
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:23

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:поізносношался як підошва на туфлях за $15
https://fi202x.blogspot.com/2023/03/blog-post_26.html
надо было коньки брать. они долго носятся.
Сьогодні рф застосувала по Южмашу в Дніпрі новітню російську систему середньої дальності «Орешник», — путін.

а ТГ пусто, а відєо у БТС

треба показати їм "Щєлкунчік" із сіквєлом "Лібідіне озіро"

кстаті, о коньках:

https://ndn.info/publikatsii/32962-na-konkakh-v-vertolet-zaprygnul-sportsmen-iz-novosibirska/

ссилко тут нє откривєццо, но названвіє інтєрєсне
а во ще тєма:
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 лис, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:35

  Wirująświatła написав:
Сьогодні рф застосувала по Южмашу в Дніпрі новітню російську систему середньої дальності «Орешник», — путін.

видео по ссылке
https://t.me/istories_media/8259

КГБист натрындел, любитель макак принёс трындеж на форум
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:43

  Hotab написав:flyman

цифрові повістки тільки запорєбріком, хоть поржом


Смішно тільки тим, хто втік продавши все рухоме і нерухоме майно.
І обнулив українські карти

Як кажуть "Будь-яка дія викликає протидію". Нажаль наші можновладці цього не розуміють.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:46

вот теперь конфликт может перерости в глобальный

Politico: Американская военная база в Польше — «приоритетная цель», предупреждает Россия

Словесная война между Москвой и Западом обостряется.

▪️Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что база противоракет США в Редзиково (Польша) «является приоритетной целью для возможной нейтрализации».

▪️Предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты большой дальности против российских целей. После того, как Киев сообщил о развертывании британских ракет Storm Shadow против России. А также после того, как Кремль расширил условия, при которых Москва может применить свое ядерное оружие.

▪️Эти события — наряду с недавним использованием Москвой северокорейских войск на поле боя против Украины — усилили глобальные опасения, что конфликт переходит в новую фазу.

▪️«Учитывая уровень угроз, исходящих от подобных западных военных объектов, база ПРО в Польше уже давно включена в число приоритетных целей для возможной нейтрализации. При необходимости это может быть достигнуто с использованием широкого спектра современных вооружений», — заявила Захарова в статье, опубликованной российским государственным информационным агентством ТАСС.

▪️Что касается американской базы, то «это неизбежно усиливает стратегические риски и, соответственно, повышает общий уровень ядерной опасности», — сказала она.

▪️Военная база была открыта 13 ноября, после того как в 2009 году ее ввел в строй бывший президент США Барак Обама. Она является частью американского противоракетного щита и первым постоянным объектом вооруженных сил США в Польше.

▪️Кремль также прервал пресс-конференцию о возможных мирных переговорах, чтобы приказать Захаровой не комментировать сообщение Киева о том, что ранее утром российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) нанесла удар по Днепру.

▪️«Маша, не комментируй вообще удар баллистической ракеты по Южмашу, как об этом заговорили западники», — прозвучало в трубке.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:47

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:вже прилітали в україну х-22, в яких боєголовка не набагато менша, десь 950 кг. так що з точки зору лякання, щоб просто кудись вїб...и, то не "впєчєтляєт". особливо якщо зважати на імовірну вартість виробу, щоб отак просто запустити зі звичайним фугасом, який на додачу ще і невідомо куди влучить.
якщо і правда розглядають запуск, то можливо в якості випробування в в умовах, максимально наближених до бойових, все ж таки розроблялася як носій ядерного заряду, а не звичайного, і вже при 1т такого заряду точність +-декілька сотень метрів цілком прийнятна.

Вот мне нравится обсуждение РС-26.
При этом никто не обращает внимание на цитату, кот. я приводил:
22 марта 2018 года ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России сообщил, что мобильный ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин» исключены из госпрограммы вооружений до 2027 года (ГПВ-27). Вместо них в ГПВ-27 включён комплекс шахтного базирования «Авангард» как имеющий более важное значение для обороноспособности страны. Причиной исключения названа невозможность одновременного финансирования вышеназванных программ[8]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1-26_%C2%AB%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%C2%BB

шось цитата то не того якось вийшла. можливо таки вірно не звертали уваги?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:48

  BIGor написав:
  Hotab написав:flyman

цифрові повістки тільки запорєбріком, хоть поржом


Смішно тільки тим, хто втік продавши все рухоме і нерухоме майно.
І обнулив українські карти

Як кажуть "Будь-яка дія викликає протидію". Нажаль наші можновладці цього не розуміють.

Ти теж цього не розумієшь, що за твої, не дуже розумні дописи з Польщі, теж прилетит у відповідь з України

Це так працює завжди )
pesikot
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