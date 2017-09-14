Politico: Американская военная база в Польше — «приоритетная цель», предупреждает Россия



Словесная война между Москвой и Западом обостряется.



▪️Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что база противоракет США в Редзиково (Польша) «является приоритетной целью для возможной нейтрализации».



▪️Предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты большой дальности против российских целей. После того, как Киев сообщил о развертывании британских ракет Storm Shadow против России. А также после того, как Кремль расширил условия, при которых Москва может применить свое ядерное оружие.



▪️Эти события — наряду с недавним использованием Москвой северокорейских войск на поле боя против Украины — усилили глобальные опасения, что конфликт переходит в новую фазу.



▪️«Учитывая уровень угроз, исходящих от подобных западных военных объектов, база ПРО в Польше уже давно включена в число приоритетных целей для возможной нейтрализации. При необходимости это может быть достигнуто с использованием широкого спектра современных вооружений», — заявила Захарова в статье, опубликованной российским государственным информационным агентством ТАСС.



▪️Что касается американской базы, то «это неизбежно усиливает стратегические риски и, соответственно, повышает общий уровень ядерной опасности», — сказала она.



▪️Военная база была открыта 13 ноября, после того как в 2009 году ее ввел в строй бывший президент США Барак Обама. Она является частью американского противоракетного щита и первым постоянным объектом вооруженных сил США в Польше.



▪️Кремль также прервал пресс-конференцию о возможных мирных переговорах, чтобы приказать Захаровой не комментировать сообщение Киева о том, что ранее утром российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) нанесла удар по Днепру.



▪️«Маша, не комментируй вообще удар баллистической ракеты по Южмашу, как об этом заговорили западники», — прозвучало в трубке.