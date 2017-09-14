Путін заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік"
"Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.
Hotab написав:Тому комплект на 5 квтгод сьогодні замовлено. Можливо ще 5 квтгод буде докуплено. Кампус на сьогодні опалювальний сезон не починав. Кондиціонери справляються на половину потужності , працюючи одночасно один з двох
Не могу промолчать 😁 Отопление электричеством теперь отоплением не считается? Кондиционеры, конечно, при лёгком плюсе очень эффективны, в не суровую зиму на них можно продержаться, но это электрическое воздушное отопление. Сезон следует считать открытым, когда кондиционер впервые включен на обогрев.
Путін заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік"
"Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.
Разогнать до третьей сверхсветовой скорости кусок титана с компом на лампах и ведром тротила могутЪ, а дизель нормальный(да хоть какой но свой!) и АКПП на Уазку-РАТRІОТ и Шеви-Шниву за 20 с лихуем лет конвейера придумать(хоть в шарашке магаданской) - нет Парадокс достойный доктора юридических наук Медведева и исторических - Дугина
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 21 лис, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:▪️Кремль также прервал пресс-конференцию о возможных мирных переговорах, чтобы приказать Захаровой не комментировать сообщение Киева о том, что ранее утром российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) нанесла удар по Днепру.
▪️«Маша, не комментируй вообще удар баллистической ракеты по Южмашу, как об этом заговорили западники», — прозвучало в трубке.
Мабуть на той момент вони ще не вирішили, що збрехати з цього приводу. Тому що "міжконтинентальна" тягне за собою наслідки, тобто зобов'язує партнерів щось робити у відповідь, а "середньої дальності" - єто другоє, ні разу нє ескалація. Підозрюю, що хтось з партнерів їм підказує, як коментувати, щоб уникнути жорсткої відповіді..
Hotab написав:Тому комплект на 5 квтгод сьогодні замовлено. Можливо ще 5 квтгод буде докуплено. Кампус на сьогодні опалювальний сезон не починав. Кондиціонери справляються на половину потужності , працюючи одночасно один з двох
Не могу промолчать 😁 Отопление электричеством теперь отоплением не считается? Кондиционеры, конечно, при лёгком плюсе очень эффективны, в не суровую зиму на них можно продержаться, но это электрическое воздушное отопление. Сезон следует считать открытым, когда кондиционер впервые включен на обогрев.
Добрий вечір . Багато часу проводжу у загородній хаті , топлю дровами . Відходи після обробленної деревини не мають уваги . А ось масив , натуральна , сушена деревина має сенс . Час від часу ходжу на Дніпро , карасів погодувати .....навіть не пугані . Елетріку зовсім не включаю , хіба що інтернет . Дуже рад чути ВАС .