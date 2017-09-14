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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1101811019110201102111022>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  flyman написав:поізносношался як підошва на туфлях за $15
надо было коньки брать. они долго носятся.
Сьогодні рф застосувала по Южмашу в Дніпрі новітню російську систему середньої дальності «Орешник», — путін.

видео по ссылке
https://t.me/istories_media/8259
Путін заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік"

"Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:57

  Hotab написав:Тому комплект на 5 квтгод сьогодні замовлено. Можливо ще 5 квтгод буде докуплено.
Кампус на сьогодні опалювальний сезон не починав. Кондиціонери справляються на половину потужності , працюючи одночасно один з двох

Не могу промолчать 😁
Отопление электричеством теперь отоплением не считается? Кондиционеры, конечно, при лёгком плюсе очень эффективны, в не суровую зиму на них можно продержаться, но это электрическое воздушное отопление.
Сезон следует считать открытым, когда кондиционер впервые включен на обогрев.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:01

Не бійтеся смерті! Стійте до кінця! Ваша ОляЮА

  fler написав:Нам би з кацапами розібратися. Вони у соцмережах радіють і святкують сьогодні. Нічого, закон бумеранга ніхто не відміняв.
Привіт ОлюЮА))
Як ти?
Як там чоловік?
Ще не поізносівся в броні?))
Він же біднесенький РИЗИКУЄ щодня! Он як ракети розлітались, а він то ж на надважливому підприємстві у тилу надважливо працює!

А синочок в 22р. тренується перепливати Тису, чи вже чкурнув за кордон, продавши мамині окуляри? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:06

  pesikot написав:
  Бетон написав:Ну шо, закрылы нэбо?
Сказочники

Опять МБР по Днепру

Сказочник здесь ты или те, откуда ты это прочитал

На указанное время в Днепре было тихо

Ты эти два дня у нас в гостях(углы обсцыкаешь и пытаешься стянуть в магазине "Рошен" рыбу?)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:08

  Успіх написав:
  fler написав:Нам би з кацапами розібратися. Вони у соцмережах радіють і святкують сьогодні. Нічого, закон бумеранга ніхто не відміняв.
Привіт ОлюЮА))
Як ти?
Як там чоловік?
Ще не поізносівся в броні?))
Він же біднесенький РИЗИКУЄ щодня! Он як ракети розлітались, а він то ж на надважливому підприємстві у тилу надважливо працює!

А синочок в 22р. тренується перепливати Тису, чи вже чкурнув за кордон, продавши мамині окуляри? :lol:


Шо ти там , Іуда ... десь сховався , чи ще шукаеш міста на асфальті від вибухів ,щоб написати успіх ... ?
Ти кидай ці звички , бо я тобі челку підправлю ....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:09

Якої ще вам демобілізації не вистачає?©

  Hotab написав:Успіх


Що - й далі плануєте перезимувати у війську, чи...? :wink:


Може ти припиниш «амністувати» дезертирів, і підбурювати до цього діючого військовослужбовця? Принцип «чим більше нас буде, тим менше шансів що нас покарають» тобі не допоможе.
1. Як це може стосуватись мене, якщо в мене - догляд за кицею?
2. Добре, що тебе тема сзч тригерить)) - буду спеціально періодично тобі ставати на твій болючий мозоль! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:11

  холява написав:
  Успіх написав:
  fler написав:Нам би з кацапами розібратися. Вони у соцмережах радіють і святкують сьогодні. Нічого, закон бумеранга ніхто не відміняв.
Привіт ОлюЮА))
Як ти?
Як там чоловік?
Ще не поізносівся в броні?))
Він же біднесенький РИЗИКУЄ щодня! Он як ракети розлітались, а він то ж на надважливому підприємстві у тилу надважливо працює!

А синочок в 22р. тренується перепливати Тису, чи вже чкурнув за кордон, продавши мамині окуляри? :lol:


Шо ти там , Іуда ... десь сховався , чи ще шукаеш міста на асфальті від вибухів ,щоб написати успіх ... ?
Ти кидай ці звички , бо я тобі челку підправлю ....

А ти - не бухай!© :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:11

  GALeon написав:
Wirująświatła написав:
  flyman написав:поізносношался як підошва на туфлях за $15
надо было коньки брать. они долго носятся.
Сьогодні рф застосувала по Южмашу в Дніпрі новітню російську систему середньої дальності «Орешник», — путін.

видео по ссылке
https://t.me/istories_media/8259
Путін заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік"

"Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.

Разогнать до третьей сверхсветовой скорости кусок титана с компом на лампах и ведром тротила могутЪ, а дизель нормальный(да хоть какой но свой!) и АКПП на Уазку-РАТRІОТ и Шеви-Шниву за 20 с лихуем лет конвейера придумать(хоть в шарашке магаданской) - нет
Парадокс достойный доктора юридических наук Медведева и исторических - Дугина
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 21 лис, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:12

  Wirująświatła написав:▪️Кремль также прервал пресс-конференцию о возможных мирных переговорах, чтобы приказать Захаровой не комментировать сообщение Киева о том, что ранее утром российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) нанесла удар по Днепру.

▪️«Маша, не комментируй вообще удар баллистической ракеты по Южмашу, как об этом заговорили западники», — прозвучало в трубке.

Мабуть на той момент вони ще не вирішили, що збрехати з цього приводу. Тому що "міжконтинентальна" тягне за собою наслідки, тобто зобов'язує партнерів щось робити у відповідь, а "середньої дальності" - єто другоє, ні разу нє ескалація. Підозрюю, що хтось з партнерів їм підказує, як коментувати, щоб уникнути жорсткої відповіді..
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:17

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Тому комплект на 5 квтгод сьогодні замовлено. Можливо ще 5 квтгод буде докуплено.
Кампус на сьогодні опалювальний сезон не починав. Кондиціонери справляються на половину потужності , працюючи одночасно один з двох

Не могу промолчать 😁
Отопление электричеством теперь отоплением не считается? Кондиционеры, конечно, при лёгком плюсе очень эффективны, в не суровую зиму на них можно продержаться, но это электрическое воздушное отопление.
Сезон следует считать открытым, когда кондиционер впервые включен на обогрев.


Добрий вечір .
Багато часу проводжу у загородній хаті , топлю дровами .
Відходи після обробленної деревини не мають уваги .
А ось масив , натуральна , сушена деревина має сенс .
Час від часу ходжу на Дніпро , карасів погодувати .....навіть не пугані .
Елетріку зовсім не включаю , хіба що інтернет .
Дуже рад чути ВАС .
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